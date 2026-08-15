Inteligență Artificială Aplicată, viitoare specializare a Universității din Alba Iulia: Ce alte specializări sunt în pregătire
Inteligență Artificială Aplicată, viitoare specializare a Universității din Alba Iulia: Ce alte specializări sunt în pregătire
Senatul Universității „1 Decembrie 1918” (UAB) din Alba Iulia a adoptat recent o hotărâre privind demararea procedurilor necesare pentru inițierea programului de studii universitare de licență Inteligență Artificială Aplicată, domeniul de licență Informatică, cu durata studiilor de 3 ani (180 ECTS), forma de învățământ cu frecvență, precum și demararea procedurilor necesare pentru înregistrarea calificării în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS).
În aceeași ședință a Senatului UAB au fost adoptate și alte hotărâri cu scopuri similare.
Concret, Senatul UAB a aprobat demararea procedurilor necesare pentru înființarea specializării de studii universitare de licență Economie și afaceri internaționale, forma de învățământ cu frecvență, limba de predare română, domeniul Economie, precum și componența Comisiei de întocmire a Raportului de evaluare externă.
De asemenea, Senatul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a aprobat demararea procedurilor necesare pentru înființarea specializării de studii universitare de licență Finanțe și tehnologii digitale, forma de învățământ cu frecvență, limba de predare română, domeniul Finanțe, precum și componența Comisiei de întocmire a Raportului de evaluare externă.
În plus, Senatul UAB a aprobat demararea procedurilor necesare pentru inițierea înființării specializării de studii universitare de masterat Finanțe digitale și tehnologii financiare (FinTech), forma de învățământ cu frecvență, limba de predare română și încadrarea programului în domeniul acreditat Finanțe, precum și componența Comisiei de întocmire a Raportului de evaluare internă.
foto: arhivă
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