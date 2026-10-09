Cinci firme care recrutau muncitori din Asia au păcălit statul cu peste 6,2 milioane de lei: Cum au reușit. Descoperirea făcută de ANAF

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au identificat, în urma unor verificări derulate pe baza analizei de risc, un mecanism prin care cinci societăți din domeniul recrutării și plasării forței de muncă din Asia au diminuat obligațiile fiscale datorate bugetului de stat cu peste 6,2 milioane de lei.

Societățile verificate au înregistrat în evidența financiar contabilă facturi emise de alte trei societăți comerciale, în valoare totală de peste 32 de milioane de lei, reprezentând avansuri și pretinse prestări de servicii.

Peste 32 de milioane de lei în facturi, fără justificarea unor servicii reale

Corespunzător constatărilor inspectorilor antifraudă, operațiunile înscrise în aceste documente nu au fost susținute de dovezi privind existența unor servicii efectiv prestate, fiind identificat faptul că facturile au fost utilizate pentru crearea artificială a unor cheltuieli și a unor deduceri fiscale de TVA.

Inspectorii DGAF au constatat că:

– facturile nu au vizat operațiuni concrete, iar contravaloarea acestora a rămas neachitată;

– serviciile înscrise în documente nu au putut fi demonstrate prin documente justificative;

– nu au fost identificate elemente care să confirme existența și executarea efectivă a prestațiilor facturate;

– înregistrarea documentelor a generat TVA deductibilă și a influențat cuantumul obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat;

– societățile beneficiare au ajuns să înregistreze, în mod repetat, solduri negative de TVA în deconturile fiscale.

Valoarea obligațiilor fiscale suplimentare identificate de inspectorii antifraudă depășește 6,2 milioane de lei, reprezentând TVA, impozit pe profit și impozit pe dividende.

Societăți cu risc fiscal ridicat în circuitul operațiunilor

Analiza efectuată de DGAF a evidențiat și elemente de risc fiscal în cazul celor trei societăți care au emis facturile.

Acestea prezintă situații juridice și fiscale neconforme cu desfășurarea unor activități economice de amploarea celor înscrise în documentele analizate, fiind identificate, între altele, situații de inactivitate, insolvabilitate sau radiere.

Totodată, verificările au relevat aspecte privind existența unor legături între societățile implicate și coordonarea acestora de către un grup comun de persoane.

Un element relevant identificat în cadrul verificărilor îl reprezintă faptul că unele dintre persoanele desemnate formal în calitate de administratori nu au putut furniza informații concrete privind activitatea societăților pe care le administrau și nici explicații concrete cu privire la operațiunile economice derulate.

Inspectorii DGAF au constatat că facturile emise prin sistemul RO e-Factura au fost utilizate pentru a crea o aparență de legalitate și pentru a transfera succesiv sarcina fiscală, fără niciun fundament economic. Contribuabilii care colectau TVA de la beneficiarul forței de muncă, în loc să plătească la bugetul general consolidat al statului, anulau această obligație prin deducerea TVA înscrisă în facturi care aveau consemnate operațiuni fictive, înregistrate de la alți contribuabili plasați pe diferite paliere pe un lanț tranzacțional artificial.

O factură nu poate justifica, prin ea însăși, un avantaj fiscal ori o operațiune legală

Dreptul de deducere a TVA și diminuarea bazei impozabile trebuie să aibă la bază operațiuni economice reale, efectiv realizate și susținute de documente justificative.

Înregistrarea în contabilitate a unor facturi care nu reflectă operațiuni economice reale poate conduce la stabilirea de obligații fiscale suplimentare și, după caz, la sesizarea organelor competente, în funcție de natura și gravitatea faptelor constatate.

Declarația DGAF

„Analiza de risc și verificările antifraudă permit identificarea unor mecanisme prin care sunt create artificial operațiuni economice în scopul diminuării obligațiilor fiscale. DGAF va continua să acționeze în domenii cu risc fiscal ridicat pentru protejarea veniturilor bugetare și pentru asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru contribuabili.”

Acțiunile de control ale inspectorilor antifraudă urmăresc identificarea și documentarea mecanismelor prin care sunt diminuate artificial obligațiile fiscale, precum și recuperarea prejudiciilor aduse bugetului de stat.

DGAF reamintește contribuabililor că utilizarea unor documente justificative care nu reflectă realitatea economică nu poate constitui temei pentru obținerea unor avantaje fiscale și poate atrage consecințe fiscale și juridice, se arată într-un comunicat transmis de ANAF.

Secțiune Știri sub articolul principal