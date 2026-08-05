CIL Blaj, un nou transfer important: mijlocașul Alexandru Crivac (ex-FC Argeș, Farul Constanța sau Rapid)

Divizionara terță CIL Blaj a reușit un nou transfer important, mijlocașul Alexandru Crivac (24 de ani), fost jucător la FC Argeș, Farul Constanța sau Rapid

Al. Crivac, mijlocașul defensiv proaspăt sosit sub comanda lui Daniel Tătar este internațional român, cu prezențe la loturile Under 16, Under 17 și Under 18 ale României. Poate debuta în „galben-albastru” la partida de azi, cu ACS Mediaș, în Cupa României

Este fiul lui Iulian Crivac, fost jucător pe prima scenă la FC Argeș sau Rapid (2022/2023). Are prezențe în Liga 1 și Liga 2 (totalizând peste 30 de jocuri) și UEFA Youth League și a mai trecut pe la CSM Alexandria, CSM Focșani și Academia Balș

CIL Blaj își întărește considerabil lotul, cu gândul la calificarea în play-off-ul Ligii 3. A fost realizată o campanie prolifică de achiziții cu nume precum Blănaru, Pîntea (CSM Unirea Alba Iulia), Băican (Minaur Baia Mare), Gâțan (CSU Alba Iulia), Checicheș (Sănătatea Cluj), S. Bran („U” Cluj), Nistor (CS Gheorgheni) și Fleșer (Sporting Cluj)

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