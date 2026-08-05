VIDEO | Mesaj emoționant de mulțumire de la familia din Dolj, salvată de jandarmii montani din Șugag, după ce s-au rătăcit și rămas blocați pe un drum forestier: ,,Doi oameni pe care îi vom purta mereu în suflet”
Mesaj emoționant de mulțumire de la familia din Dolj, salvată de jandarmii montani din Șugag, după ce s-au rătăcit și rămas blocați pe un drum forestier: ,,Doi oameni pe care îi vom purta mereu în suflet”
Familia din Dolj care a fost salvată în noaptea de duminică spre luni de jandarmii montani Șugag, după ce s-au rătăcit și au rămas împotmoliți cu mașina pe un drum forestier, a trimis un mesaj emoționant de mulțumire și recunoștință pentru salvatorii lor.
Oamenii au ajuns cu bine acasă și spun că nu îi vor uita niciodată pe cei care nu numai ca i-au salvat, dar au ddat dovadă și de empatie și omenie.
„Există oameni care își fac meseria și există oameni care lasă urme în suflete.”
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Acestea sunt cuvintele cu care începe mesajul de mulțumire transmis de familia salvată, în noaptea de duminică spre luni, de doi jandarmi montani, după ce a rămas blocată cu autoturismul pe un drum forestier, alături de copilul lor.
După ore de incertitudine și teamă, intervenția colegilor noștri a însemnat mai mult decât o simplă misiune. În mesajul transmis, familia povestește că jandarmii au fost cei care i-au găsit, i-au liniștit și le-au redat speranța că vor ajunge acasă în siguranță.
„Profesionalismul vostru ne-a impresionat, dar ceea ce ne-a atins cu adevărat sufletul a fost omenia”, au scris aceștia, mărturisind că vor purta mereu în suflet întâlnirea cu cei doi jandarmi montani.
Familia a ajuns acasă în siguranță și le-a transmis colegilor noștri un gând care valorează mai mult decât orice recompensă: „Pentru noi nu veți fi doar doi jandarmi montani, ci doi oameni pe care îi vom purta mereu în suflet.”
Pentru noi, astfel de mesaje reprezintă cea mai sinceră confirmare că, dincolo de uniformă și de misiuni, ceea ce rămâne în memoria oamenilor este sprijinul oferit la momentul potrivit.
Le mulțumim pentru cuvintele pline de recunoștință și ne bucurăm că întreaga familie a ajuns cu bine acasă. Astfel de momente ne reamintesc că adevărata misiune a jandarmilor înseamnă, înainte de toate, să fie alături de oameni atunci când au cea mai mare nevoie.
Reamintim că familia din județul Dolj, doi adulți și un copil în vârstă de doar 2 ani au avut nevoie de intervenția jandarmilor deoarece urmând indicațiile GPS ului, au intrat pe un drum forestier, s-au rătăcit și au rămas cu mașina împotmolită în noroi.
La fața locului s-a deplasat un echipaj de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag, care după mai multe ore de căutări au identificat persoanele care solicitaseră ajutorul în zona Poiana Muierii. Autoturismul se afla pe un drum forestier greu accesibil. Cei doi adulți și minorul în vârstă de 2 ani au fost găsiți în stare bună, nefiind necesară acordarea de îngrijiri medicale.
Autoturismul a fost extras cu ajutorul autospecialei din dotare, turiștii au fost însoțiți până pe DN67C, în zona localității Șugag, de unde și-au continuat deplasarea în condiții de siguranță.
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