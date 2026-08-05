5 august 2026 | Restricții de circulație pe sensul Sibiu-Sebeș al Autostrăzii A1: Ce lucrări se fac
Restricții de circulație pe sensul Sibiu-Sebeș al Autostrăzii A1: Ce lucrări se fac
Miercuri, 5 august 2026, sunt restricții temporare de circulație pe sensul Sibiu-Sebeș al Autostrăzii A1.
Restricțiile sunt în vigoare până la ora 12.00 între kilometrii 256+700 și 257, între Sibiu și Cristian.
Concret, se efectuează lucrări de înlocuire parapet metalic lateral. Banda 1 și banda de urgență de pe calea 1 sunt restricționate.
Se circulă îngreunat pe banda 2 de pe calea 1 (sens Sibiu-Sebeș).
sursa: CNAIR
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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