CIL Blaj – Performanța Ighiu 5-3 (2-0), într-un joc amical | Repetiție pentru duelul cu Sănătatea Cluj, din Cupa României, de miercuri, 12 august

CIL Blaj a întâlnit Performanța Ighiu într-un nou joc de verificare, divizionara terță impunându-se cu scorul de 5-3 (2-0), la Crăciunelu.

Golurile au fost înscrise de Boldea (10), Nistor (19), Blănaru (50), Câșlariu (52, aiudeanul, în probe), Gâțan (56, penalty, obținut de Blănaru), respectiv oaspeții au redus ecarul, de la 0-5, prin reușitele semnate de Oniche (65), Cos. Olălău – dublă (68 și 83).

La ighienii lui Ciprian Selagea sunt tinerii Clepan și Henegar (Optimum Alba Iulia), fiind discuții și cu Răzvan Fetița, ex-uniristul curtat de CIL Blaj, Metalurgistul Cugir, CSM Deva, Viitorul Sântimbru și CSM Sebeș.

CIL: Păduraru (60, R. Damian) – Pîntea (46, Vodă), Vereșmortean (din Aiud, în probe), Jica (46, Băican), Boldea – Crivac (46, Gâțan), Bran (46, Roșca) – Nistor (46, Fleșer), Tineiu (46, Blănaru), Lungar (46, Rotaru) – Câșlariu; absenți Checicheș, Macarie, Micu-Cristea, Ciumaș. Antrenor Daniel Tătar.

O dispută intercalată între două partide din Cupa României, aceea cu ACS Mediaș, tranșată după prelungiri (2-1) și înaintea testului cu Sănătatea Cluj, turul al treilea, miercuri, 12 august, ora 17.30, ultimul înaintea play-off-ului, care poate aduce o echipă de Liga 1 în „Mica Romă”.

Miercuri este partida din turul al treilea al Cupei României, iar apoi amicalul cu Inter Sibiu

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