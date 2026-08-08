Curier Județean

Accident în Alba Iulia: Impact între două autoturisme pe Bulevardul Republicii. Trafic îngreunat

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 zile

în

De

Accident în Alba Iulia: Impact între două autoturisme pe Bulevardul Republicii. Trafic îngreunat

Traficul rutier era îngreunat pe Bulevardul Republicii din municipiul Alba Iulia, sâmbătă, 8 august 2026, în jurul orei 13.20.

Asta din cauza unui eveniment rutier.

„Din primele informații, ar fi implicate două autoturisme. Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier”, a transmis IPJ Alba.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Prezența unei ursoaice cu doi pui, semnalată în Cugir: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zona Dumbrava

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

în

9 august 2026

De

Prezența unei ursoaice cu doi pui, semnalată în Cugir: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zona Dumbrava Prezența unei ursoaice cu doi pui a fost semnalată în Cugir. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zona Dumbrava, a anunțat Jandarmeria Alba, duminică, 9 august 2026, la ora 22.00.  „În orașul Cugir a […]

Citește mai mult

Curier Județean

Update Foto | Accident pe Transalpina, la Mărtinie: Două autoturisme implicate în evenimentul rutier. Echipaj de Descarcerare la fața locului

Ioana Oprean

Publicat

acum 9 ore

în

9 august 2026

De

Accident pe Transalpina, la Mărtinie: Două autoturisme implicate în evenimentul rutier. Echipaj de Descarcerare la fața locului Un accident rutier s-a produs în seara de duminică, 9 august 2026, pe DN 67 C Transalpina, la Mărtinie.  „Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în […]

Citește mai mult

Curier Județean

9 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: „Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 ore

în

9 august 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: „Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!” Polițiștii rutieri acționează astăzi, duminică, 9 august 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]

Citește mai mult