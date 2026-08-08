Iluminatul public din Cugir, ajustat pe timpul nopții: Primăria reduce intensitatea luminilor pentru eficientizarea consumului de energie

Administrația locală din Cugir anunță o serie de măsuri pentru eficientizarea consumului de energie electrică în sistemul de iluminat public stradal, la nivelul întregului oraș.

Potrivit Primăriei Cugir, măsura presupune reducerea graduală a intensității iluminatului pe timpul nopții, în anumite intervale orare. Astfel, între 21:45 și 00:00, intensitatea iluminatului stradal va fi redusă cu 20%, în timp ce, în intervalul 00:00 – 05:45, reducerea va ajunge la 30%.

„Această măsură este tehnic calibrată astfel încât nivelul de vizibilitate și siguranța traficului pietonal și rutier să rămână la un standard adecvat în toate zonele orașului”, transmite administrația locală.

Reprezentanții Primăriei precizează că ajustarea iluminatului face parte dintr-un demers mai amplu de gestionare responsabilă a resurselor energetice și de optimizare a cheltuielilor publice, în contextul actual.

„Prioritatea administrației locale este menținerea unui echilibru între eficiența bugetară și confortul cetățenilor”, se arată în mesajul transmis online de Primăria Cugir.

Măsura vizează întregul sistem de iluminat stradal de pe raza orașului și urmărește diminuarea consumului de energie electrică, fără afectarea semnificativă a condițiilor de siguranță și vizibilitate.

Administrația locală subliniază că această ajustare reprezintă o măsură de gestionare prudentă a resurselor publice și reafirmă angajamentul de a identifica soluții care să permită reducerea consumurilor, menținând în același timp condiții adecvate pentru locuitorii orașului.

„Prin aplicarea acestor măsuri, reafirmăm angajamentul constant față de comunitate pentru gestionarea prudentă a resurselor energetice”, mai transmite Primăria Cugir.

sursa: comunicat Primăria Cugir (6 august 2026)

foto: arhivă

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