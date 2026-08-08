Războiul din Marea Neagră scumpește grâul: Prețurile au sărit cu aproape 6% într-o lună
Războiul din Marea Neagră scumpește grâul: Prețurile au sărit cu aproape 6% într-o lună
Atacurile asupra navelor și infrastructurii portuare din Marea Neagră încep să se vadă direct pe piețele internaționale. Grâul s-a scumpit cu 5,8% într-o singură lună, iar România riscă să simtă efectele prin creșterea costurilor de producție și procesare, chiar dacă este unul dintre marii producători și exportatori de cereale ai Europei.
Războiul dintre Rusia și Ucraina reaprinde tensiunile pe piața mondială a cerealelor. După o perioadă de relativă stabilitate, intensificarea atacurilor asupra porturilor, terminalelor și navelor comerciale din Marea Neagră pune din nou sub presiune una dintre principalele artere de aprovizionare cu cereale ale lumii.
Potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), indicele mondial al prețurilor la cereale a crescut în iulie cu 3,4% față de luna precedentă și este cu 6,9% peste nivelul din iulie 2025.
Cel mai puternic avans a fost înregistrat de grâu. Prețul acestuia a crescut cu 5,8% într-o singură lună, ajungând cu aproape 10% peste nivelul de acum un an. FAO indică printre cauze tocmai temerile legate de perturbarea exporturilor prin Marea Neagră și de avarierea infrastructurii utilizate pentru transportul cerealelor.
Escaladarea atacurilor afectează atât exporturile ucrainene de cereale, cât și fluxurile rusești de energie și materii prime. Pentru transportatori, problema nu înseamnă doar infrastructură distrusă, ci și riscuri și costuri suplimentare.
Navele care acceptă să opereze în zonele considerate periculoase se confruntă cu prime de asigurare mai mari, în timp ce unele curse sunt suspendate sau redirecționate. Rezultatul este o capacitate de export mai redusă și un transport mai scump.
Miza pentru Ucraina este uriașă. Aproximativ 90% din exporturile agricole maritime ucrainene trec prin zona porturilor Odesa. Înaintea actualului val de perturbări, Ucraina reprezenta aproximativ 6% din exporturile mondiale de grâu și 11% din cele de porumb.
Orice blocaj major pe această rută se poate transforma rapid într-o problemă pentru piața globală.
Constanța, din nou în prima linie
În acest context, România capătă o importanță strategică. Portul Constanța revine în prim-plan ca una dintre principalele alternative pentru mărfurile ucrainene care nu mai pot circula în siguranță prin anumite porturi de la Marea Neagră.
Gigantul danez Maersk a suspendat în iulie serviciile prin portul Chornomorsk, pe fondul deteriorării situației de securitate, iar o parte dintre transporturile afectate urmează să fie redirecționate către Constanța.
În paralel, Ucraina utilizează coridorul maritim de-a lungul coastei vestice a Mării Negre, către România, pentru a menține navele cât mai departe de zonele cu risc ridicat.
Soluția nu este însă lipsită de probleme. Reconfigurarea rutelor nu poate recupera instantaneu capacitatea pierdută, iar fiecare kilometru suplimentar, fiecare risc de securitate și fiecare primă de asigurare se poate reflecta, în cele din urmă, în prețul mărfurilor.
România a devenit deja una dintre principalele porți comerciale ale Ucrainei de la începutul războiului. Până în 2025, aproximativ 30 de milioane de tone de cereale ucrainene trecuseră prin Portul Constanța.
Va ajunge scumpirea grâului și în prețul pâinii?
Nu neapărat imediat și nu în aceeași proporție.
România are un avantaj important: produce cantități semnificative de grâu și se află printre principalii exportatori de cereale ai Uniunii Europene. Spre deosebire de statele puternic dependente de importuri, piața internă poate absorbi mai ușor o parte din șoc.
Dar avantajul nu înseamnă imunitate.
Producătorii români vând într-o piață conectată la prețurile internaționale. Dacă grâul continuă să se scumpească la nivel global, crește și valoarea de referință a producției românești. Peste costul materiei prime se adaugă energia, combustibilul, transportul, salariile și costurile de procesare.
Astfel, o scumpire de aproape 6% a grâului într-o singură lună nu înseamnă automat o pâine cu 6% mai scumpă, dar poate pune presiune suplimentară asupra întregului lanț alimentar.
Iar dacă atacurile asupra infrastructurii și navelor din Marea Neagră continuă, problema nu mai este doar una militară sau logistică.
sursa: Mediafax
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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