Actualitate

8 august 2026 | Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 zile

în

De

Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale

De sâmbătă, 8 august 2026, județul Alba, la fel ca alte județe din țară, va fi sub incidența unei atenționări Cod Galben de inundații.

COD GALBEN

În intervalul 08.08.2026 ora 12:00 – 09.08.2026 ora 09:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Mureș – bazin amonte S.H. Glodeni și afluenții aferenţi sectorului aval S.H. Glodeni – amonte confluență cu râul Târnava (judeţele: Harghita, Mureş, Bistriţa Năsăud, Alba şi Cluj), Târnava Mică – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Mureş şi Alba), Târnava Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba), Mureş – afluenții aferenţi sectorului aval confluență cu râul Târnava – amonte S.H. Brănişca (judeţele: Alba, Sibiu şi Hunedoara), Jiu – bazin amonte S.H. Sadu și afluenții aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H. Rovinari (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Gilort – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj), Olt – bazin amonte S.H. Micfalău și afluenții aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău – amonte Ac. Ioneşti (judeţele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Olteţ – bazin superior (judeţele: Gorj şi Vâlcea), Argeș – bazin superior, Dâmbovița – bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomița – bazin amonte S.H. Moroeni și afluenții aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Băleni, Cricovul Dulce (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova), Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu și afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova).

Atenționarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele Alba şi Braşov.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Proiect energetic de peste 200 milioane de lei, în execuție la Sebeș. Un parc solar de 52 MW va fi cuplat cu baterii de 181 MWh

Ioana Oprean

Publicat

acum 13 ore

în

9 august 2026

De

Proiect energetic de peste 200 milioane de lei, în execuție la Sebeș. Un parc solar de 52 MW va fi cuplat cu baterii de 181 MWh Unul dintre cele mai mari proiecte hibride de energie regenerabilă din România a intrat în etapa de execuție la Sebeș. Investiția dezvoltată de Windin Capital și Elmor Renewable Energy, […]

Citește mai mult

Actualitate

Pensii 2026 | Cu cât au crescut într-un singur an activele fondurilor facultative de pensii din România

Ioana Oprean

Publicat

acum 14 ore

în

9 august 2026

De

Pensii 2026 | Cu cât au crescut într-un singur an activele fondurilor facultative de pensii din România Fondurile de pensii facultative (Pilonul III) au ajuns la active de 8,8 miliarde de lei la finalul lunii iunie 2026, în creştere cu aproximativ 40% faţă de aceeaşi perioadă din 2025, potrivit celui mai recent raport al Autorităţii […]

Citește mai mult

Actualitate

Foto | Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, recunoscută oficial: Ce avantaje aduce acest pas comunității de români din Peninsulă

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 ore

în

9 august 2026

De

Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, recunoscută oficial: Ce avantaje aduce acest pas comunității de români din Peninsulă Președintele Sergio Mattarella a promulgat legea prin care Statul Italian recunoaște oficial Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, după un vot unanim în ambele camere ale Parlamentului italian, a anunțat, duminică, 9 august 2026, ministrul român de Externe, Oana […]

Citește mai mult