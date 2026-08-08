8 august 2026 | Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale

Cod Galben de inundații în Alba și alte județe: Viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale

De sâmbătă, 8 august 2026, județul Alba, la fel ca alte județe din țară, va fi sub incidența unei atenționări Cod Galben de inundații.

COD GALBEN

În intervalul 08.08.2026 ora 12:00 – 09.08.2026 ora 09:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Mureș – bazin amonte S.H. Glodeni și afluenții aferenţi sectorului aval S.H. Glodeni – amonte confluență cu râul Târnava (judeţele: Harghita, Mureş, Bistriţa Năsăud, Alba şi Cluj), Târnava Mică – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Mureş şi Alba), Târnava Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba), Mureş – afluenții aferenţi sectorului aval confluență cu râul Târnava – amonte S.H. Brănişca (judeţele: Alba, Sibiu şi Hunedoara), Jiu – bazin amonte S.H. Sadu și afluenții aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H. Rovinari (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Gilort – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj), Olt – bazin amonte S.H. Micfalău și afluenții aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău – amonte Ac. Ioneşti (judeţele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Olteţ – bazin superior (judeţele: Gorj şi Vâlcea), Argeș – bazin superior, Dâmbovița – bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomița – bazin amonte S.H. Moroeni și afluenții aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Băleni, Cricovul Dulce (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova), Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomiţa), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu și afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova).

Atenționarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, care se pot produce cu probabilitate şi intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele Alba şi Braşov.

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