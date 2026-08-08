Sport

Foto: Metalurgistul Cugir – Inter Sibiu 1-0 (0-0), într-un joc amical | Gol Goronea, Herlea a revenit de la CSM Unirea Alba Iulia

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 zile

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Metalurgistul Cugir – Inter Sibiu 1-0 (0-0), într-un joc amical | Gol Goronea, portarul Herlea a revenit de la CSM Unirea Alba Iulia

Marți, la ora 17.30, este un amical de gală, în deplasare cu prim-divizionara „U” Cluj

La încheierea cantonamentului centralizat, Metalurgistul Cugir a disputat o partidă de verificare cu Inter Sibiu, formație unde este, de curând, președinte Mihai Dăscălescu, ex-CSM Unirea Alba Iulia. „Roș-albaștrii” s-au impus cu 1-0 (0-0), reușită G. Goronea, în actul secund.

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La gazde a revenit, după un an, tânărul portar Hanis Herlea (CSM Unirea Alba Iulia), cel care a efectuat cantonamentul centralizat, la Poiana Brașov, alături de „alb-negri”. În schimb, Perjeriu a plecat la muncă în Germania.

La oaspeți au jucat Berța și A. Mihai (foști echipieri ai Cugirului). Absenți B. Avram, R. Pop, P. Pahone, Bugnariu. Antrenor Lucian Itu.

Metalurgistul: Herlea – Tăban, Liubashov, Balaur, Kiraly – Mâlnă, Iosif – Todoran, Păcurar, G. Cristea – Bura; au mai intrat Similie, Bumb, Adam, Sebaș, Udrea, G. Andriuc, Șaucă, Goronea, Cocan, B. Minteuan, Butnariu; absenți B. Avram, R. Pop, P. Pahone, Bugnariu. Antrenor Lucian Itu.

Următorul amical, cu CSU Alba Iulia, în 14 august și apoi cu Jiul Petroșani, în 22 august, ultima repetiție

Foto Sorin Giurcă (Fan Metalurgistul)

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