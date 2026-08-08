Ştirea zilei

Circulație feroviară suspendată temporar pe Magistrala 300, între Aiud și Unirea, în urma ruperii firului de contact: Ce trenuri staționează pe parcurs

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 zile

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Circulație feroviară suspendată temporar pe Magistrala 300, între Aiud și Unirea, în urma ruperii firului de contact: Ce trenuri staționează pe parcurs

Circulația trenurilor este afectată, sâmbătă, 8 august 2026, la prânz, între Aiud și Hm Unirea, în județul Alba, după ruperea firului de contact la intrarea în stația Unirea, informează CFR SA.

Incidentul s-a produs în momentul în care o locomotivă izolată, operată de CER Fersped, intra în stație. În urma avariei, alimentarea cu energie electrică a liniei de contact a fost întreruptă pe ambele fire de circulație de pe relația Aiud–Unirea.

Pe firul I este staționat trenul Regio 3085, operat de CFR Călători, iar pe firul II se află un tren de marfă operat de Unicom Tranzit.

Echipele de intervenție ale CFR SA se află la fața locului pentru evaluarea avariei și stabilirea măsurilor necesare în vederea remedierii instalației. Reluarea alimentării cu energie electrică și a circulației trenurilor va fi posibilă după finalizarea lucrărilor și efectuarea verificărilor tehnice, în condiții de siguranță.

CFR SA precizează că va transmite informații actualizate pe măsură ce intervenția va avansa și își cere scuze pentru disconfortul creat pasagerilor.

UPDATE:

Circulația feroviară pe Magistrala 300 a fost reluată temporar pe ambele fire, după ce alimentarea cu energie electrică a liniei de contact a fost restabilită pe distanța Aiud – Unirea.

Ca urmare a incidentului, trenul R-E 10517, operat de Interregional Călători, a înregistrat o întârziere de 131 de minute, trenul R 3085, operat de SNTFC ‘CFR Călători’ S.A, a înregistrat o întârziere de 88 de minute, trenul IC 532, operat de SNTFC ‘CFR Călători’ S.A, a înregistrat o întârziere de 63 de minute, trenul R 3080, operat de SNTFC ‘CFR Călători’ S.A, a înregistrat o întârziere de 36 de minute iar trenul IR 1836, operat de SNTFC ‘CFR Călători’ S.A, a înregistrat o întârziere de 8 de minute.

 

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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