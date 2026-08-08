Video | Descoperă Rowmania, concurs de vâslit în canotci, din nou pe Mureș, la Alba Iulia. Ivona Patzaichin: „Avem o resursă valoroasă pe care o valorificăm destul de puțin”

Descoperă Rowmania, concurs de vâslit în canotci, din nou pe Mureș, la Alba Iulia. Ivona Patzaichin: „Avem o resursă valoroasă pe care o valorificăm destul de puțin”

Proiectul „Descoperă Rowmania” a revenit, sâmbătă, 8 august 2026 la Alba Iulia pentru o nouă ediție menită să apropie comunitatea locală de mișcarea pe apă și de valorile naturii. Prezentă la fața locului, Ivona Patzaichin-Rusu, fiica celebrului Ivan Patzaichin, a vorbit despre semnificația evenimentului, adaptarea la nivelul scăzut al apei și impactul pe care inițiativa l-a avut asupra zonei de-a lungul anilor.

Atmosferă de sărbătoare la malul apei

Aflată la zona de start încă din primele ore ale dimineții, Ivona Patzaichin-Rusu s-a arătat optimistă cu privire la participarea publicului și la energia pe care o aduce această competiție tradițională.

„Suntem abia la etapa înscrierilor, nu aș putea să spun foarte multe despre cum se vor desfășura lucrurile. Sperăm ca să fie exact ca în fiecare an: lumea să vină aici și să se bucure de o zi în apă — e adevărat, mai mică —, în lumina soarelui de vară și cu multă distracție. Muzică și distracție”, a declarat Ivona Patzaichin-Rusu, preşedintele Asociaţiei Ivan Patzaichin – Mila 23.

Adaptarea la secetă: Două culoare de concurs în loc de trei

Deși seceta din ultimul timp a afectat debitul apei, organizatorii au reușit să adapteze traseul competițional pentru ca evenimentul să se desfășoare în condiții optime. Ivona Patzaichin a punctat că scăderea nivelului apei nu este o premieră și că echipa este pregătită pentru astfel de provocări.

„Să știți că și anul trecut, la ediția trecută, am fost nevoiți tot așa să organizăm concursul doar pe două culoare. De obicei, în anii precedenți au fost pe trei culoare, deci nu s-a întâmplat anul ăsta mai rău decât anul trecut. Este o situație similară, dar ce să facem? Ne bucurăm că putem să mergem în continuare cu acest eveniment”, a explicat reprezentanta proiectului.

Reconectarea cu natura și regenerarea spațiului local

Întrebată despre miza principală a caravanei Rowmania, Ivona Patzaichin a subliniat că obiectivul depășește sfera sportivă, urmărind valorificarea patrimoniului natural și crearea unor spații comunitare durabile.

„Scopul este, în primul rând, de a aduce lumea aproape de apă, de a se bucura de această resursă pe care noi o avem în România foarte valoroasă și pe care o valorificăm destul de puțin. Și apoi, uitați-vă la locul ăsta! Dacă vă uitați cum arăta în urmă cu ceva ani, când am avut prima ediție, s-a schimbat foarte mult și oamenii chiar au un loc acum în care pot veni nu numai cu ocazia acestui eveniment”, a conchis Ivona Patzaichin-Rusu.

foto-video: Cosmin Szekely

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