CIL Blaj – CSC Șelimbăr 2-2 (1-1), într-un amical | Gallini, debut cu gol, echipa din „Mica Romă” – remiză cu divizionara secundă

CIL Blaj – CSC Șelimbăr 2-2 (1-1), într-un meci amical | Gallini, debut cu gol, echipa din „Mica Romă” – remiză cu divizionara secundă

CIL Blaj a întâlnit divizionara secundă CSC Șelimbăr într-un meci de verificare disputat acasă, cel mai important test al iernii pentru formația pregătită de Daniel Tătar, încheiat la egalitate 2-2 (1-1), după spectaculoase răsturnări de scor (1-0, 1-2, 2-2).

Cu acest prilej au debutat în „galben-albastru” ultimele două achiziții, atacantul Franco Gallini (26 de ani, jucătorul argentiniano-italian venit din Croația) și fundașul lateral dreapta Alexandru Vodă (27 de ani, fost la FC Bacău, ACS Mediaș, FCU Craiova, CSC Șelimbăr sau Hermannstadt).

Un start perfect în tricoul noii echipe pentru vârful Gallini, care a deschis scorul în minutul 4, vizitatorii egalând două minute mai târziu printr-un autogol (Maghiari). În actul al doilea, CSC Șelimbăr a marcat golul secund prin Mihart (67). Rezultatul a fost parafat de un alt stranier, Alves (80; care a transformat o lovitură de pedeapsă). A fost prima remiză din jocurile de verificare ale iernii pentru CIL Blaj, care câștigase duelurile cu Academica Tg. Mureș (6-1) și CSU Alba Iulia (5-1), iar CSȘ Șelimbăr are un bilanț pozitiv, cu 3 victorii și două egaluri.

CIL Blaj: Păduraru – Maghiari, R. Popa, Jica, Boldea – Micu-Cristea, Cristea – Taifas, Macarie, Istrate – Gallini (prima repriză), respectiv R. Damian – Maghiari (60, Vodă), R. Popa, Csiki, Boldea (75, Roșca) – Tineiu, Alves – Taifas (60, Lungar), Macarie (60, Al. Costea), Istrate (75, Mensah) – Cîrstean (actul secund). Nu au evoluat Ivan, Gliga, Ntim, Drăgan. Antrenor Daniel Tătar.

CIL mai are amicale cu Inter Sibiu (7 februarie), Inter Star Sibiu (11 februarie), AFC Agnita (13/14 februarie) și Sănătatea Cluj (21 februarie).

