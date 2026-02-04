CIL Blaj – CSC Șelimbăr 2-2 (1-1), într-un amical | Gallini, debut cu gol, echipa din „Mica Romă” – remiză cu divizionara secundă
CIL Blaj – CSC Șelimbăr 2-2 (1-1), într-un meci amical | Gallini, debut cu gol, echipa din „Mica Romă” – remiză cu divizionara secundă
CIL Blaj a întâlnit divizionara secundă CSC Șelimbăr într-un meci de verificare disputat acasă, cel mai important test al iernii pentru formația pregătită de Daniel Tătar, încheiat la egalitate 2-2 (1-1), după spectaculoase răsturnări de scor (1-0, 1-2, 2-2).
Citește și: VIDEO: CIL Blaj și-a găsit atacant: Franco Gallini, jucător argentiniano-italian! Miercuri, amical cu CSC Șelimbăr
Cu acest prilej au debutat în „galben-albastru” ultimele două achiziții, atacantul Franco Gallini (26 de ani, jucătorul argentiniano-italian venit din Croația) și fundașul lateral dreapta Alexandru Vodă (27 de ani, fost la FC Bacău, ACS Mediaș, FCU Craiova, CSC Șelimbăr sau Hermannstadt).
Un start perfect în tricoul noii echipe pentru vârful Gallini, care a deschis scorul în minutul 4, vizitatorii egalând două minute mai târziu printr-un autogol (Maghiari). În actul al doilea, CSC Șelimbăr a marcat golul secund prin Mihart (67). Rezultatul a fost parafat de un alt stranier, Alves (80; care a transformat o lovitură de pedeapsă). A fost prima remiză din jocurile de verificare ale iernii pentru CIL Blaj, care câștigase duelurile cu Academica Tg. Mureș (6-1) și CSU Alba Iulia (5-1), iar CSȘ Șelimbăr are un bilanț pozitiv, cu 3 victorii și două egaluri.
CIL Blaj: Păduraru – Maghiari, R. Popa, Jica, Boldea – Micu-Cristea, Cristea – Taifas, Macarie, Istrate – Gallini (prima repriză), respectiv R. Damian – Maghiari (60, Vodă), R. Popa, Csiki, Boldea (75, Roșca) – Tineiu, Alves – Taifas (60, Lungar), Macarie (60, Al. Costea), Istrate (75, Mensah) – Cîrstean (actul secund). Nu au evoluat Ivan, Gliga, Ntim, Drăgan. Antrenor Daniel Tătar.
CIL mai are amicale cu Inter Sibiu (7 februarie), Inter Star Sibiu (11 februarie), AFC Agnita (13/14 februarie) și Sănătatea Cluj (21 februarie).
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Nou curs de licență C-UEFA organizat de Comisia Tehnică din cadrul AJF Alba | Termen de înscriere 27 februarie 2026, sunt 25 de locuri disponibile
Un nou curs de licență C-UEFA organizat de Comisia Tehnică din cadrul AJF Alba | Termen de înscriere 27 februarie 2026, sunt 25 de locuri disponibile Comisia Tehnică din cadrul Asociației Județene de Fotbal Alba organizează un nou curs de licență C-UEFA, data limită de înscriere fiind vineri, 27 februarie. Numărul maxim de locuri pentru […]
AJF Alba, ședință de lucru, la Sebeșel, pentru Campionatele Interjudețene Under 13, Under 14, Under 15 și Under 16
AJF Alba, ședință de lucru, la Sebeșel, pentru Campionatele Interjudețene Under 13, Under 14, Under 15 și Under 16, joi, 12 februarie Asociația Județeană de Fotbal Alba a programat joi, 12 februarie, o ședință de lucru pentru organizarea desfășurării Campionatelor Interjudețene, o premieră pentru fotbalul juvenil din județ. Citește și: Robert Vuțu (Academia Șona), golgheter în […]
Miercuri, în „Alba Blaj” Arena, Volei Alba Blaj – Volero Le Cannet, în Liga Campionilor! Confruntare decisivă pentru accederea în sferturile Cupei CEV!
Miercuri, în „Alba Blaj” Arena, Volei Alba Blaj – Volero Le Cannet, în Liga Campionilor, la ora 18.00! Confruntare decisivă pentru accederea în sferturile Cupei CEV! Miercuri, 4 februarie, de la ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena, este disputa dintre Volei Alba Blaj și Volero Le Cannet, o confruntare decisivă pentru continuarea aventurii europene, respectiv pentru […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Rabla și Casa Verde Fotovoltaice, principalele ,,victime” ale tăierilor bugetare: Programele ar putea fi suspendate total în 2026. Ce modificări sunt pregătite de anul viitor
Rabla și Casa Verde Fotovoltaice, principalele ,,victime” ale tăierilor bugetare: Programele ar putea fi suspendate total în 2026. Ce modificări...
Digitalizare în ritm de melc: Normele pentru semnătura electronică și serviciile de încredere, în sfârșit deblocate. Care este impactul măsurii pentru cetățeni și mediul privat
Digitalizare în ritm de melc: Normele pentru semnătura electronică și serviciile de încredere, în sfârșit deblocate Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului...
Știrea Zilei
Medic din Sebeș, REȚINUT pentru luare de MITĂ: ar fi primit între 100 și 600 de euro de la șase pensionari de invaliditate. Nu este la prima ,,ispravă” de acest fel
Medic din Sebeș, REȚINUT pentru luare de MITĂ: ar fi primit între 100 și 600 de euro de la șase...
Încă un pas spre realizarea noii autobaze pentru autobuze și microbuze electrice de la Alba Iulia: Proiectul de 12 milioane de euro, la aprobare în Consiliul Local
Încă un pas spre realizarea noii autobaze pentru autobuze și microbuze electrice de la Alba Iulia: Proiectul de 12 milioane...
Curier Județean
Aproape 100.000 de vizitatori în 2025 în muzeele din Alba Iulia administrate de municipalitate: Câți dintre aceștia au beneficiat de intrare gratuită
Aproape 100.000 de vizitatori în 2025 în muzeele din Alba Iulia administrate de municipalitate Aproape 100.000 de persoane au vizitat...
2-4 februarie 2026 | „Școala Siguranței Tedi” în Alba: Activități de prevenție în școlile din județ, în cadrul programului
2-4 februarie 2026 | „Școala Siguranței Tedi” în Alba: Activități de prevenție în școlile din județ, în cadrul programului Polițiștii...
Politică Administrație
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții, la aprobat în Consiliul Local
Centura din zona de sud-vest a municipiului Alba Iulia: Înființarea Unității de Management a proiectului și a celor 11 funcții,...
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în comunitățile locale sunt esențiale și trebuie susținute de Guvern”
Proiecte de mediu în valoare de aproape 60 de milioane de lei în Alba. Corneliu Mureșan: „Investițiile de mediu în...
Opinii Comentarii
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor
2 februarie 1600: Mihai Viteazul s-a adresat, din Alba Iulia, Papei Clement al VIII-lea cerându-i ajutor împotriva otomanilor Mihai Viteazul...
2 februarie: Ziua Mondială a Zonelor Umede
La 2 februarie, sărbătorim Ziua Mondială a Zonelor Umede, marcând astfel semnarea, în 1971, a Convenției Ramsar, un tratat internațional...