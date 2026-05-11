VIDEO-ȘTIREA TA | La Gârbova de Sebeș au înflorit castanii porcești: Dau un farmec deosebit aleii care urcă spre cimititul sașilor

La Gârbova de Sebeș au înflorit castanii porcești: Dau un farmec deosebit aleii care urcă spre cimititul sașilor

La Gârbova au înflorit castanii sălbatici, numiți și castani porcești.

Sunt doi și au fost plantați lângă aleea care urcă spre cimitirul sașilor.

„Dacă este cineva amator al parfumului suav al florilor de castan, al zumzetului albinelor și bondarilor care se înfruptă din polenul lor și al mirosului de flori și cimbrișor al fânețelor din jur, acum este momentul pentru o plimbare”, se arată într-o postare de pe pagina de Facebook Gârbova/Urwegen.

Castanul sălbatic are dimensiuni destul de mari, putând atinge o înălțime de până la 40 m. Tulpina sa are un diametru de 80 cm. Frunzele sale sunt compuse din câte 5 frunze mai mici, de până la 7 cm fiecare. Fructul său este o capsulă, acoperită cu o coajă verzuie, de dimensiuni relativ reduse.

Preferă o climă temperată, cu ierni blânde și veri răcoroase, fiind prezent în special în zonele montane și cu climat oceanic.

