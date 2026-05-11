Facultate, bursă lunară și experiență profesională. Cum funcționează studiul dual la Kaufland

Pentru anul universitar 2026-2027, Kaufland România oferă 41 de locuri în trei specializări de studiu dual, dezvoltate alături de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Studenții beneficiază de bursă lunară pe întreaga durată a studiilor, practică în sediile companiei și posibilitatea de angajare la finalizarea programului.

Alegerea facultății este una dintre cele mai importante decizii pe care un tânăr o ia după finalizarea liceului. Pe lângă domeniul de studiu, contează tot mai mult și felul în care programul ales pregătește absolventul pentru piața muncii. Programele de studiu dual răspund acestei nevoi printr-un model care combină, în paralel, pregătirea academică cu experiența practică în companie, încă din primul an.

Pentru anul universitar 2026-2027, Kaufland deschide înscrierile la trei programe de licență în regim dual, dezvoltate alături de Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia. Management în Retail, cu 30 de locuri și o durată de 3 ani, este singura licență de acest tip din România și pregătește viitorii specialiști și manageri din comerțul modern. Logistică Operațională oferă 7 locuri pe parcursul a 3 ani și formează profesioniști pentru fluxurile complexe ale unui centru logistic. Robotică și Automatizări, dedicată Centrului Logistic Kaufland din Turda, are o durată de 4 ani și pune la dispoziție 4 locuri într-o specializare tehnică de profil.

Aproximativ jumătate din timpul total al studiilor este dedicat pregătirii academice, iar cealaltă jumătate, activității practice în magazinele Kaufland sau în Centrul Logistic din Turda. Această perioadă este recunoscută ca experiență profesională, ceea ce oferă absolvenților un avantaj important la intrarea pe piața muncii.

Susținere financiară pe întreaga durată a studiilor

Toți studenții admiși primesc bursă lunară pe parcursul întregii perioade de studii, 12 luni pe an: 1.500 de lei pentru Logistică Operațională și Management în Retail, respectiv 2.000 de lei pentru Robotică și Automatizări. Studenții care își desfășoară activitatea practică la Centrul Logistic din Turda beneficiază de transport și masă în zilele petrecute acolo, iar cei înscriși la programele din retail au posibilitatea să facă practică în magazinele din orașul de domiciliu, acolo unde acest lucru este posibil.

Procesul se desfășoară în două etape. Mai întâi, candidații aplică online pe site-ul de cariere Kaufland www.cariere.kaufland.ro, unde parcurg procesul de selecție al companiei, care include interviuri și interacțiuni cu echipa de recrutare. Ulterior, înscrierea la programul de licență se realizează prin platforma Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, conform calendarului oficial de admitere. Prima sesiune se desfășoară în perioada 6-16 iulie 2026.

