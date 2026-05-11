Facultate, bursă lunară și experiență profesională. Cum funcționează studiul dual la Kaufland
Facultate, bursă lunară și experiență profesională. Cum funcționează studiul dual la Kaufland
Pentru anul universitar 2026-2027, Kaufland România oferă 41 de locuri în trei specializări de studiu dual, dezvoltate alături de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Studenții beneficiază de bursă lunară pe întreaga durată a studiilor, practică în sediile companiei și posibilitatea de angajare la finalizarea programului.
Alegerea facultății este una dintre cele mai importante decizii pe care un tânăr o ia după finalizarea liceului. Pe lângă domeniul de studiu, contează tot mai mult și felul în care programul ales pregătește absolventul pentru piața muncii. Programele de studiu dual răspund acestei nevoi printr-un model care combină, în paralel, pregătirea academică cu experiența practică în companie, încă din primul an.
Pentru anul universitar 2026-2027, Kaufland deschide înscrierile la trei programe de licență în regim dual, dezvoltate alături de Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia. Management în Retail, cu 30 de locuri și o durată de 3 ani, este singura licență de acest tip din România și pregătește viitorii specialiști și manageri din comerțul modern. Logistică Operațională oferă 7 locuri pe parcursul a 3 ani și formează profesioniști pentru fluxurile complexe ale unui centru logistic. Robotică și Automatizări, dedicată Centrului Logistic Kaufland din Turda, are o durată de 4 ani și pune la dispoziție 4 locuri într-o specializare tehnică de profil.
Aproximativ jumătate din timpul total al studiilor este dedicat pregătirii academice, iar cealaltă jumătate, activității practice în magazinele Kaufland sau în Centrul Logistic din Turda. Această perioadă este recunoscută ca experiență profesională, ceea ce oferă absolvenților un avantaj important la intrarea pe piața muncii.
Susținere financiară pe întreaga durată a studiilor
Toți studenții admiși primesc bursă lunară pe parcursul întregii perioade de studii, 12 luni pe an: 1.500 de lei pentru Logistică Operațională și Management în Retail, respectiv 2.000 de lei pentru Robotică și Automatizări. Studenții care își desfășoară activitatea practică la Centrul Logistic din Turda beneficiază de transport și masă în zilele petrecute acolo, iar cei înscriși la programele din retail au posibilitatea să facă practică în magazinele din orașul de domiciliu, acolo unde acest lucru este posibil.
Procesul se desfășoară în două etape. Mai întâi, candidații aplică online pe site-ul de cariere Kaufland www.cariere.kaufland.ro, unde parcurg procesul de selecție al companiei, care include interviuri și interacțiuni cu echipa de recrutare. Ulterior, înscrierea la programul de licență se realizează prin platforma Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, conform calendarului oficial de admitere. Prima sesiune se desfășoară în perioada 6-16 iulie 2026.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Timotei-Simion Tudor-Todoran, elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu”, mențiune la etapa interjudețeană a unui concurs de matematici aplicate
Timotei-Simion Tudor-Todoran, elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu”, mențiune la etapa interjudețeană a unui concurs de matematici aplicate Performanță a unui elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia. Timotei-Simion Tudor-Todoran, elev în clasa a III-a C la școala amintită, a obținut Mențiune la la etapa interjudețeană a Concursului de Matematici Aplicate „Ioan Aron și […]
FOTO | Raul Florin Rusu, elev al Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia, MENȚIUNE la un concurs de matematici aplicate
Raul Florin Rusu, elev al Școlii Gimnaziale „Vasile Goldiș” Alba Iulia, MENȚIUNE la un concurs de matematici aplicate Raul Florin Rusu, elev în clasa a IV-a B la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia, a obținut un rezultat foarte bun la Concursul de Matematici Aplicate „Ioan Aron și provocările matematice – Gândim, ne jucăm, construim”, […]
Peste 600.000 de lei pentru rețele noi de apă și canalizare pe o stradă în dezvoltare din Alba Iulia: În ce etapă este proiectul
Peste 600.000 de lei pentru rețele noi de apă și canalizare pe o stradă în dezvoltare din Alba Iulia: În ce etapă este proiectul Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Alba Iulia de merți, 12 mai 2026 se regăsește și un proiect de hotărâreprivind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF și a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
11-14 mai 2026 | Vreme în răcire accentuată în România: COD GALBEN de ploi torențiale în Alba și alte județe. Precipitații mixte la munte
Vreme în răcire accentuată în România: COD GALBEN de ploi torențiale în Alba și alte județe. Precipitații mixte la munte...
11 mai 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Reparații la carosabil
RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Reparații la carosabil Luni, 11 mai 2026, sunt restricții de circulație, între orele...
Știrea Zilei
Detalii șocante din cazul fetiței de 12 ani atacate cu bestialitate de un albaiulian: „A trântit-o de pe bicicletă și a început să o lovească cu pumnii și picioarele”. De la ce a pornit totul
Detalii șocante din cazul fetiței de 12 ani atacate cu bestialitate de un albaiulian: „A trântit-o de pe bicicletă și...
VIDEO | O mare familie unită prin dans și tradiție: Povestea Trupei de Dansuri Săsești din Sebeș: ,,Vrem să ținem în viață tradiția prin dansul nostru, prin felul nostru de a fi”
O mare familie unită prin dans și tradiție: Povestea Trupei de Dansuri Săsești din Sebeș: ,,Vrem să ținem în viață...
Curier Județean
FOTO | Timotei-Simion Tudor-Todoran, elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu”, mențiune la etapa interjudețeană a unui concurs de matematici aplicate
Timotei-Simion Tudor-Todoran, elev al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu”, mențiune la etapa interjudețeană a unui concurs de matematici aplicate Performanță a...
Facultate, bursă lunară și experiență profesională. Cum funcționează studiul dual la Kaufland
Facultate, bursă lunară și experiență profesională. Cum funcționează studiul dual la Kaufland Pentru anul universitar 2026-2027, Kaufland România oferă 41...
Politică Administrație
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și...
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție”
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale...
Opinii Comentarii
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia
11 mai 1968: A început construcția primului autoturism românesc Dacia Pe data de 11 mai 1968, în urmă cu 53...
Ziua Regalității. 10 mai, zi cu triplă semnificație istorică: Sosirea lui Carol, Independenţa şi Regatul
Ziua Regalității. 10 mai, zi cu triplă semnificație istorică: Sosirea lui Carol, Independenţa şi Regatul În această zi sunt marcate...