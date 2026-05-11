Liga 4, etapa 19: Academia Șona, promovare în eșalonul superior! Revenire după un an în SuperLiga Alba pentru formația condusă de Adu Sabău

Academia Șona a reușit, după 6-1 cu Kinder Teiuș în fața fanilor, să promoveze în SuperLiga Alba! Șonenii, condus de „Adu” Sabău au maximum de puncte în cele 8 dispute din primăvara fotbalistică.

Formația din comuna de pe Târnava Mică a revenit astfel, după o pauză de un an în cel de-al patrulea eșalon competițional (pe care l-a părăsit în vară, fără a retrograda). Prima clasată are succese pe linie în retur. La polul opus, „lanterna roșie”, Recolta Crăciunel (5 puncte), a înregistrat 7 înfrângeri în primăvară.

Rezultate etapa 19:

Limbenii Limba – Recolta Crăciunel 2-1, Nicolae Linca Cergău – Inter Ciugud 6-0 (a cincea victorie la rând pentru gazde), Academia Șona – Kinder Teiuș 6-1, Dacic Blandiana – Arieșul Apuseni Baia de Arieș 3-0 („neprezentare”), VCG Vințu de Jos – Cuprirom Abrud 3-1, Rapid CFR Teiuș – a stat.

Clasament: 1. Academia Șona 49 (85-20), 2. VCG Vințu de Jos 42 (80-30), 3. Nicolae Linca Cergău 39 (52-28), 4. Cuprirom Abrud 25 (48-48).

Etapa 20: *sâmbătă, 16 mai, ora 18.00: Cuprirom Abrud – Nicolae Linca Cergău (în tur, 2-3), Kinder Teiuș – VCG Vințu de Jos (2-10); *duminică, 17 mai, ora 12.00: Inter Ciugud – Limbenii Limba (4-3, derby-ul orgoliilor locale); ora 13.00: Arieșul Apuseni Baia de Arieș – Rapid CFR Teiuș (3-3); ora 16.00: Recolta Crăciunel – Dacic Blandiana (3-4), Academia Șona – stă.

