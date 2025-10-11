Rămâi conectat

Ştirea zilei

Cidru „made in Șpălnaca”, creat de Pedro în inima județului Alba. Producția artizanală respectă tradiția și metodele ecologice

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

De

Cidru „made in Șpălnaca”, creat de Pedro în inima județului Alba. Producția artizanală respectă tradiția și metodele ecologice

Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, a făcut publică recent povestea lui Pedro Huete Rodelgo, spaniolul stabilit în județ, care produce cidru artizanal sec la Șpălnaca, comuna Hopârta. Într-o postare pe rețelele de socializare, Dumitrel a descris inițiativa ca fiind o „frumoasă poveste care adaugă valoare județului nostru” și a evidențiat importanța sprijinirii producătorilor locali: „Susținem producătorii locali!”

Citește și: VIDEO | Un spaniol stabilit în județul Alba a deschis la Șpălnaca o fabrică unde produce ”Pedro” – cidru artizanal sec. Merele sunt cultivate în livada proprie, certificată ecologic

Pedro Huete Rodelgo, originar din Madrid, a venit în România în 2012 și s-a stabilit definitiv în Transilvania trei ani mai târziu. Căutarea celor mai bune mere cu aciditate ridicată l-a condus la Șpălnaca, în comuna Hopârta, unde deține trei livezi cu meri sălbatici din peste 30 de soiuri native, pe o suprafață de aproximativ 7 hectare.

Întreaga producție este realizată manual și certificată ecologic, iar pentru un litru de cidru sunt necesare aproximativ 10 mere. Timp de doi ani, Pedro a locuit într-un container aproape de livadă pentru a avea grijă de pomii săi.

Fosta grădiniță din Șpălnaca a fost transformată de Pedro într-o mică fabrică de cidru, construită exclusiv din fonduri proprii, unde are loc și procesul de cercetare și dezvoltare a produsului. Prima producție a fost realizată anul trecut, iar rețeta sa personală a fost perfecționată în colaborare cu specialiști din Asturias, cea mai renumită regiune spaniolă în domeniul cidrului.

Ion Dumitrel a evidențiat curajul și dedicarea lui Pedro: „Îl felicit pe Pedro pentru curajul și dedicarea cu care a adus în Alba o inițiativă inovatoare.” Inițiativa spaniolului transformă tradiția locală într-un produs unic pe piața românească, aducând un plus de valoare comunității.

Proiectul lui Pedro este un exemplu de perseverență și antreprenoriat, combinând respectul pentru natură cu metode tradiționale de cultivare și producție. Ziarulunirea.ro a mai relatat, în urmă cu câteva luni, despre această inițiativă, prezentând modul în care spaniolul a reușit să transforme o clădire veche într-o fabrică modernă, păstrând autenticitatea și calitatea produsului.

Sursa foto: Facebook

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea zilei

Ştirea zilei

VIDEO | Peste 500 de tineri, prezenți la „Întâlnirea tinerilor ortodocși” din Alba Iulia. Manifestarea are loc la Catedrala Încoronării și în zona Panoramic

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 51 de minute

în

11 octombrie 2025

De

Sute de tineri, prezenți la „Întâlnirea tinerilor ortodocși” din Alba Iulia. Manifestarea are loc la Catedrala Încoronării și în zona Panoramic Sâmbătă, 11 octombrie 2025, Alba Iulia este gazda unei manifestări de amploare dedicate tinerilor ortodocși. Evenimentul, organizat de Sectorul cultural – Departamentul de tineret al Arhiepiscopiei Alba Iuliei, reunește peste 500 de tineri din […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

Nicolae Drăgoi, recidivist notoriu din Alba Iulia, trimis în judecată pentru viol. Fapta a fost comisă la doar câteva săptămâni după eliberarea condiționată

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 4 ore

în

11 octombrie 2025

De

Nicolae Drăgoi, recidivist notoriu din Alba Iulia, trimis în judecată pentru viol. Fapta a fost comisă la doar o lună după ce a ieșit din inchisoare Pe 10 octombrie 2025, Nicolae Tiberiu Drăgoi, un recidivist cu trecut infracțional serios din Alba Iulia, a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunii de viol. Dosarul a fost […]

Citește mai mult

Ştirea zilei

O mamă și copilul ei, salvați de medicii Spitalului Județean Alba. Mesajul emoționant transmis de pacientă echipei medicale

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 4 ore

în

11 octombrie 2025

De

O mamă și copilul ei, salvați de medicii Spitalului Județean Alba. Mesajul emoționant transmis de pacientă Într-o postare emoționantă, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a făcut public un nou mesaj de recunoștință primit din partea unei paciente care a trecut prin momente dificile în timpul sarcinii, dar care a fost salvată și îngrijită exemplar […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 20 de minute

Zile libere 2025 pentru părinți în caz de condiții meteo extreme: Ce spune legea din România

Zile libere 2025 pentru părinți în caz de condiții meteo extreme: Ce spune legea din România În situații de condiții...
Actualitateacum o oră

Peste 11 milioane de euro pentru fermierii români ale căror culturi de fructe au fost distruse de înghețul din primăvară, anunțați de Comisia Europeană

Peste 11 milioane de euro pentru fermierii români ale căror culturi de fructe au fost distruse de înghețul din primăvară...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 51 de minute

VIDEO | Peste 500 de tineri, prezenți la „Întâlnirea tinerilor ortodocși” din Alba Iulia. Manifestarea are loc la Catedrala Încoronării și în zona Panoramic

Sute de tineri, prezenți la „Întâlnirea tinerilor ortodocși” din Alba Iulia. Manifestarea are loc la Catedrala Încoronării și în zona...
Ştirea zileiacum 2 ore

Cidru „made in Șpălnaca”, creat de Pedro în inima județului Alba. Producția artizanală respectă tradiția și metodele ecologice

Cidru „made in Șpălnaca”, creat de Pedro în inima județului Alba. Producția artizanală respectă tradiția și metodele ecologice Ion Dumitrel,...

Curier Județean

Curier Județeanacum 3 ore

FOTO | Participarea la ultramaratonul Autism 24 H 2025 își arată roadele: La Alba Iulia, echipa formată de Asociația „Different, Not Less” a făcut donații Asociației „Iochebed” și unui centru specializat în terapia ABA. Ce urmează

Participarea la ultramaratonul Autism 24 H 2025 își arată roadele: La Alba Iulia, echipa formată de Asociația „Different, Not Less”...
Curier Județeanacum 6 ore

FOTO | Acțiune amplă a polițiștilor din Alba: Zeci de șoferi sancționați pentru viteză peste limita legală, amenzi de peste 14.000 de lei și permise reținute

FOTO | Acțiune amplă a polițiștilor din Alba: Zeci de șoferi sancționați pentru viteză peste limita legală, amenzi de peste...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 21 de ore

Comunicat de presă | Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir”

Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir” Industria de apărare este fără îndoială o chestiune...
Politică Administrațieacum o zi

Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”

Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 9 ore

11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din Transilvania

11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din...
Opinii - Comentariiacum 10 ore

11 octombrie: Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei șapte diaconi. Scotea demonii din oameni și învia morții

11 octombrie: Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei șapte diaconi. Scotea demonii din oameni și învia morții Sfântul Apostol Filip,...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea