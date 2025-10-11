Cidru „made in Șpălnaca”, creat de Pedro în inima județului Alba. Producția artizanală respectă tradiția și metodele ecologice

Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, a făcut publică recent povestea lui Pedro Huete Rodelgo, spaniolul stabilit în județ, care produce cidru artizanal sec la Șpălnaca, comuna Hopârta. Într-o postare pe rețelele de socializare, Dumitrel a descris inițiativa ca fiind o „frumoasă poveste care adaugă valoare județului nostru” și a evidențiat importanța sprijinirii producătorilor locali: „Susținem producătorii locali!”

Pedro Huete Rodelgo, originar din Madrid, a venit în România în 2012 și s-a stabilit definitiv în Transilvania trei ani mai târziu. Căutarea celor mai bune mere cu aciditate ridicată l-a condus la Șpălnaca, în comuna Hopârta, unde deține trei livezi cu meri sălbatici din peste 30 de soiuri native, pe o suprafață de aproximativ 7 hectare.

Întreaga producție este realizată manual și certificată ecologic, iar pentru un litru de cidru sunt necesare aproximativ 10 mere. Timp de doi ani, Pedro a locuit într-un container aproape de livadă pentru a avea grijă de pomii săi.

Fosta grădiniță din Șpălnaca a fost transformată de Pedro într-o mică fabrică de cidru, construită exclusiv din fonduri proprii, unde are loc și procesul de cercetare și dezvoltare a produsului. Prima producție a fost realizată anul trecut, iar rețeta sa personală a fost perfecționată în colaborare cu specialiști din Asturias, cea mai renumită regiune spaniolă în domeniul cidrului.

Ion Dumitrel a evidențiat curajul și dedicarea lui Pedro: „Îl felicit pe Pedro pentru curajul și dedicarea cu care a adus în Alba o inițiativă inovatoare.” Inițiativa spaniolului transformă tradiția locală într-un produs unic pe piața românească, aducând un plus de valoare comunității.

Proiectul lui Pedro este un exemplu de perseverență și antreprenoriat, combinând respectul pentru natură cu metode tradiționale de cultivare și producție. Ziarulunirea.ro a mai relatat, în urmă cu câteva luni, despre această inițiativă, prezentând modul în care spaniolul a reușit să transforme o clădire veche într-o fabrică modernă, păstrând autenticitatea și calitatea produsului.

Sursa foto: Facebook

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI