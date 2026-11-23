Rabla 2027 | Programul ar putea avea buget mai mare anul viitor și va favoriza achiziția de autoturisme din România și UE. Anunțul Ministerului Mediului

Programul Rabla 2027 ar putea avea un buget mai mare și ar urma să favorizeze achiziția de autoturisme produse în România și în celelalte state membre ale Uniunii Europene, a anunțat Ministrul Mediului, Natalia Intotero.

„Trebuie să ne bucurăm și să fim mândri de ceea ce se realizează aici, în România, produse de calitate, produse de care ar trebui să beneficieze toate instituțiile statului”, a declarat Natalia Intotero, potrivit TVR Info.

Intotero a precizat că, spre deosebire de ediția din 2026, care a permis achiziția de mașini de pe piețele internaționale, Programul Rabla 2027 ar urma să favorizeze producătorii din România și UE, după modelul altor state europene.

„Noi dorim ca pentru anul 2027 să avem un buget mai mare și, de asemenea, să avem o atenție, în primul rând, ancorată asupra țărilor din Uniunea Europeană și, respectiv, România, pentru că suntem membri ai Uniunii Europene”, a precizat Natalia Intotero.

Oficialul nu a prezentat, deocamdată, cifre concrete privind bugetul viitorului program sau criteriile exacte de eligibilitate.

Pe 3 noiembrie, s-a deschis o nouă sesiune a Programului Rabla 2026 pentru persoanele fizice, cu un buget suplimentar de 35,4 milioane de lei. Ecotichetele au avut valori cuprinse între 10.000 și 18.500 de lei, în funcție de motorizarea autovehiculului.

Programul Rabla va rămâne deschis până la finalul anului sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

Reluarea schemei de sprijin vine într-un context dificil pentru piața auto din România. În luna octombrie au fost înmatriculate aproximativ 12.100 de autoturisme noi, cu aproape 6% mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Datele Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) arată că, în primele zece luni ale anului, piața mașinilor noi a înregistrat un recul de peste 10%, ceea ce înseamnă cu mai mult de 12.000 de autoturisme mai puțin față de perioada similară din 2025.

În schimb, segmentul vehiculelor electrice continuă să crească. În intervalul ianuarie-octombrie, înmatriculările de mașini electrice au avansat cu aproape 46%, contrar tendinței generale a pieței.

Scăderi au fost înregistrate și pe piața automobilelor rulate importate. Numărul mașinilor second-hand aduse din străinătate și înmatriculate pentru prima dată în România este cu aproape 15% mai mic decât anul trecut.

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