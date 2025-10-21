CFR SA și CFR Călători au ajuns la un acord, după ce zeci de trenuri, unele care tranzitează și județul Alba, au fost suspendate. De când se reia circulația

,,CFR SA” și CFR Călători au anunțat că cele aproximativ 40 de trenuri care au fost suspendate din cauza neachitării la termen a sumelor restante aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), care depăşesc 100 de milioane de lei, urmează să fie reluat.

,,În urma dialogului instituţional desfăşurat între conducerile Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” SA şi Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, privind sumele restante notificate anterior, în cuantum de 79.914.237,65 lei, părţile au convenit asupra unui angajament comun pentru stingerea datoriilor restante, prin efectuarea plăţilor în conturile CFR SA, precum şi prin compensarea creanţelor reciproce, conform cadrului legal în vigoare. Ca urmare a acestor discuţii constructive şi a disponibilităţii manifestate de ambele conduceri, măsura suspendării temporare a circulaţiei trenurilor operate de CFR Călători a fost suspendată, traficul feroviar urmând să se desfăşoare conform programului obişnuit de circulaţie”, anunţă, marţi, CFR Infrastructură, într-un comunicat de presă.

Compania Naţională de Căi Ferate ”CFR” SA anunţă că va continua să monitorizeze îndeaproape îndeplinirea angajamentelor asumate de către CFR Călători, urmărind respectarea graficului de plată şi aplicarea măsurilor corective necesare pentru evitarea unor situaţii similare pe viitor.

Reamintim că, rutele afectate de această măsură în județul Alba au fost:

R 4533, R 4536: Târgu Mureş – Războieni şi retur;

R 2441, R 2443: Târgu Mureş – Sibiu şi retur;

R 2445, R 2447: Teiuş – Târgu Mureş şi retur

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI