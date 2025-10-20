Mai multe trenuri care tranzitează județul Alba anulate de CFR Călători din 21 octombrie 2025: Rutele afectate de măsură
Mai multe trenuri care tranzitează județul Alba anulate de CFR Călători: Rutele afectate de măsură
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA a anunțat că, începând de marţi, 21 octombrie 2025, ora 00:01, se suspendă temporar circulaţia unui număr de trenuri operate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), care depăşesc 100 de milioane de lei.
Rutele afectate de măsură în județul Alba sunt:
• R 4533, R 4536: Târgu Mureş – Războieni şi retur;
• R 2441, R 2443: Târgu Mureş – Sibiu şi retur;
• R 2445, R 2447: Teiuş – Târgu Mureş şi retur
CFR SA a subliniat că această măsură are caracter temporar, urmând ca circulaţia trenurilor să fie reluată imediat ce restanţele vor fi achitate integral.
„Pentru a evita eventualele neplăceri cauzate de aceste suspendări, CFR SA recomandă publicului călător să consulte, înainte de efectuarea călătoriei: site-ul oficial www.mersultrenurilor.infofer.ro; site-urile operatorilor de transport feroviar; informaţiile afişate în staţiile de cale ferată şi la casele de bilete”, se arată într-un comunicat al companiei.
