Mai multe trenuri care tranzitează județul Alba anulate de CFR Călători din 21 octombrie 2025: Rutele afectate de măsură

Mai multe trenuri care tranzitează județul Alba anulate de CFR Călători: Rutele afectate de măsură

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA a anunțat că, începând de marţi, 21 octombrie 2025, ora 00:01, se suspendă temporar circulaţia unui număr de trenuri operate de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA, ca urmare a neachitării la termen a sumelor restante aferente Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), care depăşesc 100 de milioane de lei.

Rutele afectate de măsură în județul Alba sunt:

• R 4533, R 4536: Târgu Mureş – Războieni şi retur;

• R 2441, R 2443: Târgu Mureş – Sibiu şi retur;

• R 2445, R 2447: Teiuş – Târgu Mureş şi retur

CFR SA a subliniat că această măsură are caracter temporar, urmând ca circulaţia trenurilor să fie reluată imediat ce restanţele vor fi achitate integral.

„Pentru a evita eventualele neplăceri cauzate de aceste suspendări, CFR SA recomandă publicului călător să consulte, înainte de efectuarea călătoriei: site-ul oficial www.mersultrenurilor.infofer.ro; site-urile operatorilor de transport feroviar; informaţiile afişate în staţiile de cale ferată şi la casele de bilete”, se arată într-un comunicat al companiei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI