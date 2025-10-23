CFR Călători trece la ora de iarnă: Cum vor fi afectate trenurile sâmbătă noaptea
CFR Călători trece la ora de iarnă: Ce trebuie să știe pasagerii înainte de plecare
CFR Călători anunță că, începând cu 26 octombrie 2025, transportul feroviar de pasageri va funcționa pe ora Europei Orientale (EET), marcând trecerea la ora de iarnă. În noaptea de sâmbătă spre duminică, ceasurile vor fi date cu o oră înapoi, astfel că ora 04:00 va deveni ora 03:00.
Citește și: CFR SA și CFR Călători au ajuns la un acord, după ce zeci de trenuri, unele care tranzitează și județul Alba, au fost suspendate. De când se reia circulația
CFR precizează că schimbarea orei nu va modifica mersul trenurilor în vigoare, iar călătorii nu trebuie să își ajusteze planurile de călătorie. Trenurile care pleacă după ora 4:00 dimineața vor respecta orele din Mersul Trenurilor conform noului orar de iarnă.
Pentru trenurile aflate deja în circulație după ora 04:00 (ora de vară), acestea vor opri în stațiile din parcurs și vor staționa până la ora de plecare prevăzută în noul orar. Excepție fac trenurile care mai au de parcurs o distanță scurtă până la destinație, acestea își vor continua mersul normal fără opriri suplimentare.
De asemenea, având în vedere că țările vecine trec la ora de iarnă în aceeași zi, 26 octombrie 2025, trenurile internaționale vor circula conform orarului stabilit, fără modificări între stațiile de frontieră.
CFR Călători recomandă pasagerilor să verifice orele de plecare și sosire ale trenurilor și să ajungă la timp în gări, respectând noul orar de iarnă, pentru a evita eventualele neînțelegeri cauzate de schimbarea orei.
