Cetățenii ar putea fi informați în timp real despre calitatea aerului din România. Anunțul făcut de Ministerul Mediului
Cetățenii ar putea fi informați în timp real despre calitatea aerului din România. Anunțul făcut de Ministerul Mediului
Cetățenii vor fi informați, în timp real, despre calitatea aerului din România. Implementarea unui nou sistem de codificare se află în consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
Citește și: Aerul din Sebeș, tot mai greu de respirat: Municipiul se află pe lista celor mai poluate 23 de orașe din România
Potrivit unui comunicat de presă al ministerului de resort, este vorba despre proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1818/02.10.2020 privind aprobarea indicilor de calitate a aerului – sistemul de codificare utilizat pentru informarea publicului asupra calității aerului în România, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.
,,Calitatea aerului este unul dintre cei mai importanți indicatori de sănătate publică. Actualizarea acestui ordin nu este doar o măsură tehnică, ci un pas esențial pentru a furniza cetățenilor informații corecte, comparabile la nivel european și ușor de înțeles. Acum câteva săptămâni, în timp ce în 3 cartiere din București nu se putea respira pe stradă din cauza unui incendiu la o hală, senzorii oficiali erau toți verzi. De ce? Pentru că astăzi ei măsoară media poluanților în ultimele 24 de ore – așa cum au fost stabilite normele tehnice acum prea mulți ani. Or, oamenii se uită pe aceste date pentru a afla ce aer respiră în acel moment. Astăzi am pus în transparență modificarea ordinului Ministerului Mediului tocmai pentru a se prelua pe viitor mediile orare, nu la 24 de ore. Datele orare, bazate pe metodologii armonizate la nivelul Uniunii Europene, ne permit să reacționăm mai rapid și mai eficient în protejarea sănătății populației”, a precizat, în comunicat, Diana Buzoianu, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor.
Prin modificările propuse, România se aliniază complet standardelor europene privind informarea publicului și raportarea datelor în timp real către Comisia Europeană și AEM.
Citește și: NATO trimite în România Merops, arma care doboară dronele rusești. Cum va funcționa sistemul
Astfel, sunt prevăzute: actualizarea domeniilor de concentrație pentru poluanții monitorizați (PM2‚ PM10‚ NO2, O3‚ SO2), în conformitate cu metodologia EAQI revizuită; trecerea la calculul orar al indicelui de calitate a aerului, inclusiv pentru particulele în suspensie (PM10 și PM2.5), în locul mediei mobile pe 24 de ore utilizate până acum; asigurarea unei corelări între poluanți pe baza riscului de mortalitate echivalent, pentru o evaluare mai precisă a impactului asupra sănătății; armonizarea prezentării datelor naționale cu platforma europeană oficială.
,,În acest proiect de act normativ au fost introduse mesaje pentru populație aferente fiecărui indice de calitate a aerului, aceștia fiind numerotați de la 1 la 6. De exemplu, pentru populația generală, la Indice 1, este prevăzut următorul mesaj: ‘Calitatea aerului este bună. Bucurați-vă de activitățile obișnuite în aer liber’. Pentru populația generală, la Indice 6, mesajul este ‘Reduceți activitățile fizice în aer liber’. De asemenea, pentru populația sensibilă, la Indice 1, mesajul este ‘Calitatea aerului este bună. Bucurați-vă de activitățile obișnuite în aer liber’, în timp ce pentru Indice 6, mesajul va fi ‘Evitați activitățile fizice în aer liber”, se menționează în comunicat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
8 noiembrie: Credincioşii îi sărbătoresc pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, conducătorii cetelor de îngeri
În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, sunt sărbătoriţi Sfinţii Mihail şi Gavriil. Cei doi arhangheli sunt cunoscuţi ca şi conducătorii cetelor de îngeri, având aripi şi purtând săbii, ca simbol al biruinţei şi sunt călăuze ale sufletelor în drumul acestora spre rai. Se spune că Sfinţii Mihail şi Gavril fac trecerea de la […]
8 noiembrie: Ziua mondială a urbanismului
8 noiembrie: Ziua mondială a urbanismului Ziua mondială a urbanismului cunoscută și sub denumirea de Ziua mondială a planificării orașelor este marcată în fiecare an la 8 noiembrie, fiind aduse în prim-plan problemele urbanizării și efectul acestui proces asupra evoluției durabile a societății, dar și a mediului înconjurător. Creșterea populației duce la provocări impresionante în […]
Bogdan Glăvan, despre situația economică din România: ,,Nu e absolut nici o criză, decât cea pe care am provocat-o noi mărind impozitele patru ani la rând și inventând tot soiul de nenorociri”
Bogdan Glăvan, despre situația economică din România: ,,Nu e absolut nici o criză, decât cea pe care am provocat-o noi mărind impozitele patru ani la rând și inventând tot soiul de nenorociri” ,,Văd că și directorul Dacia a atras atenția că majorarea taxelor din România ar putea face ca Renault să privească mai mult către […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cetățenii ar putea fi informați în timp real despre calitatea aerului din România. Anunțul făcut de Ministerul Mediului
Cetățenii ar putea fi informați în timp real despre calitatea aerului din România. Anunțul făcut de Ministerul Mediului Cetățenii vor...
8 noiembrie: Credincioşii îi sărbătoresc pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, conducătorii cetelor de îngeri
În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, sunt sărbătoriţi Sfinţii Mihail şi Gavriil. Cei doi arhangheli sunt cunoscuţi ca...
Știrea Zilei
Angajări la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Noi locuri de muncă pentru personal medical și administrativ. Află ce posturi sunt vacante
Posturi scoase la CONCURS de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează concurs, în...
VIDEO | A început instalarea luminițelor în Alba Iulia. Orașul se pregătește pentru sărbătorile de iarnă
VIDEO | A început instalarea luminițelor în Alba Iulia. Orașul se pregătește pentru sărbătorile de iarnă Municipiul Alba Iulia își...
Curier Județean
8-9 noiembrie 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba...
VIDEO | ACCIDENT rutier pe Calea Moților în Alba Iulia. O trotinetă și un autoturism, implicate: Traficul este îngreunat
ACCIDENT rutier pe Calea Moților în Alba Iulia. O trotinetă și un autoturism, implicate: Traficul este îngreunat Un accident rutier...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel
Corneliu Mureșan: PSD are o nouă echipă de conducere, în care județul Alba este reprezentat la cel mai înalt nivel...
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
Opinii Comentarii
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...
8 noiembrie: Ziua mondială a urbanismului
8 noiembrie: Ziua mondială a urbanismului Ziua mondială a urbanismului cunoscută și sub denumirea de Ziua mondială a planificării orașelor...