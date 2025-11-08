Rămâi conectat

Cetățenii ar putea fi informați în timp real despre calitatea aerului din România. Anunțul făcut de Ministerul Mediului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 8 minute

în

De

Cetățenii vor fi informați, în timp real, despre calitatea aerului din România. Implementarea unui nou sistem de codificare se află în consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Potrivit unui comunicat de presă al ministerului de resort, este vorba despre proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1818/02.10.2020 privind aprobarea indicilor de calitate a aerului – sistemul de codificare utilizat pentru informarea publicului asupra calității aerului în România, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

,,Calitatea aerului este unul dintre cei mai importanți indicatori de sănătate publică. Actualizarea acestui ordin nu este doar o măsură tehnică, ci un pas esențial pentru a furniza cetățenilor informații corecte, comparabile la nivel european și ușor de înțeles. Acum câteva săptămâni, în timp ce în 3 cartiere din București nu se putea respira pe stradă din cauza unui incendiu la o hală, senzorii oficiali erau toți verzi. De ce? Pentru că astăzi ei măsoară media poluanților în ultimele 24 de ore – așa cum au fost stabilite normele tehnice acum prea mulți ani. Or, oamenii se uită pe aceste date pentru a afla ce aer respiră în acel moment. Astăzi am pus în transparență modificarea ordinului Ministerului Mediului tocmai pentru a se prelua pe viitor mediile orare, nu la 24 de ore. Datele orare, bazate pe metodologii armonizate la nivelul Uniunii Europene, ne permit să reacționăm mai rapid și mai eficient în protejarea sănătății populației”, a precizat, în comunicat, Diana Buzoianu, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor. 

Prin modificările propuse, România se aliniază complet standardelor europene privind informarea publicului și raportarea datelor în timp real către Comisia Europeană și AEM.

Astfel, sunt prevăzute: actualizarea domeniilor de concentrație pentru poluanții monitorizați (PM2‚ PM10‚ NO2, O3‚ SO2), în conformitate cu metodologia EAQI revizuită; trecerea la calculul orar al indicelui de calitate a aerului, inclusiv pentru particulele în suspensie (PM10 și PM2.5), în locul mediei mobile pe 24 de ore utilizate până acum; asigurarea unei corelări între poluanți pe baza riscului de mortalitate echivalent, pentru o evaluare mai precisă a impactului asupra sănătății; armonizarea prezentării datelor naționale cu platforma europeană oficială.

,,În acest proiect de act normativ au fost introduse mesaje pentru populație aferente fiecărui indice de calitate a aerului, aceștia fiind numerotați de la 1 la 6. De exemplu, pentru populația generală, la Indice 1, este prevăzut următorul mesaj: ‘Calitatea aerului este bună. Bucurați-vă de activitățile obișnuite în aer liber’. Pentru populația generală, la Indice 6, mesajul este ‘Reduceți activitățile fizice în aer liber’. De asemenea, pentru populația sensibilă, la Indice 1, mesajul este ‘Calitatea aerului este bună. Bucurați-vă de activitățile obișnuite în aer liber’, în timp ce pentru Indice 6, mesajul va fi ‘Evitați activitățile fizice în aer liber”, se menționează în comunicat.

