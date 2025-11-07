NATO trimite în România Merops, arma care doboară dronele rusești. Cum va funcționa sistemul
NATO trimite în România Merops, arma anti-dronă care doboară dronele rusești. Cum va funcționa sistemul
Polonia și România urmează să instaleze un sistem anti-dronă fabricat în SUA, cunoscut sub numele de Merops, pentru a detecta și neutraliza dronele rusești care au provocat îngrijorare pe flancul estic al NATO.
Sistemul este suficient de mic pentru a fi transportat pe spatele unei camionete și folosește inteligența artificială pentru a localiza, urmări și neutraliza dronele, chiar și atunci când semnalele GPS sau de comunicații sunt blocate. Oficialii din Polonia și România nu au confirmat încă implementarea efectivă, însă Danemarca a anunțat deja achiziția acestui sistem.
Această măsură vine după mai multe incidente recente care au demonstrat necesitatea unor soluții rapide și eficiente de apărare. La începutul lunii septembrie, peste 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, iar Varșovia și aliații NATO au fost nevoiți să trimită avioane de vânătoare pentru a le intercepta.
Săptămâni mai târziu, o incursiune similară a fost semnalată și în România, iar drone au fost observate deasupra unor orașe europene, inclusiv Copenhaga, Berlin și Bruxelles. Oficialii europeni consideră aceste acțiuni deliberate și menite să testeze apărarea NATO.
Merops oferă o detectare precisă și costuri mult mai reduse decât folosirea avioanelor F-35 pentru doborârea dronelor. Sistemul poate fie să trimită dronele ostile direct la țintă, fie să furnizeze date de țintire trupelor terestre sau aeriene.
Experiența din Ucraina a arătat eficiența sistemului, iar NATO îl consideră esențial pentru protecția infrastructurii critice și a trupelor aflate aproape de linia frontului. Interesul pentru astfel de sisteme reflectă schimbarea naturii războiului modern, în care dronele au devenit o armă decisivă pe câmpul de luptă.
