Aerul din Sebeș, tot mai greu de respirat: Municipiul se află pe lista celor mai poluate 23 de orașe din România
Municipiul Sebeș se numără printre cele 23 de orașe din România unde s-au înregistrat depășiri ale indicatorilor de poluare, potrivit celor mai recente date publicate de Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate.
Citește și: Drone, dotate cu senzori de poluare, pentru Garda Națională de Mediu. Ministrul Mediului: ,,Infractorii nu mai scapă cu una, cu două”
Măsurătorile efectuate de specialiști arată o creștere a numărului de localități cu probleme privind calitatea aerului (de la 18 zone în 2024 la 23 în 2025). Pe lângă Sebeș, în listă se regăsesc orașe mari precum București, Constanța, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Ploiești, Timișoara, dar și localități mai mici precum Rovinari, Buftea sau Deva. Printre noile intrări se află municipiile Sighetu Marmației, Târgu Jiu, Dej, Miercurea Ciuc și comuna Bragadiru (Ilfov).
Lista a fost publicată în Monitorul Oficial, prin Ordinul nr. 2.761, care aprobă unitățile administrativ-teritoriale încadrate în regimuri de gestionare a calității aerului, conform prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
Unitățile administrativ-teritoriale incluse în această anexă, printre care și Sebeș, au obligația de a elabora planuri de calitate a aerului sau, după caz, planuri integrate de calitate a aerului, conform metodologiei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2015. Aceste planuri trebuie să identifice principalele surse de emisii care au determinat degradarea calității aerului și să prevadă măsuri concrete pentru atingerea valorilor limită stabilite pentru poluanții analizați.
În document se menționează că încadrarea în regimurile de gestionare s-a realizat pe baza evaluărilor efectuate în 2024, prin măsurători în puncte fixe din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.
