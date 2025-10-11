Cererea lui Horațiu Potra de anulare a mandatului de arestare, respinsă. Motivarea instanței
Cererea lui Horațiu Potra de anulare a mandatului de arestare, respinsă în instanță
Magistrații Curții de Apel București au respins, vineri, 10 octombrie, solicitarea avocaților lui Horațiu Potra de a scăpa de mandatul de arestare emis de autoritățile române, în baza căruia a fost reținut în Dubai.
Curtea de Apel București a respins, vineri, cererea depusă de Horațiu Potra prin intermediul avocaților de anulare măsurii arestării preventive. Șeful mercenarilor, apropiat de fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, rămâne astfel sub puterea mandatului de arestare în lipsă emis pe numele său. În baza acestui mandat Potra, fiul său, Dorian Potra, și nepotul acestuia, Alexandru Potra, au fost reținuți în Dubai, potrivit Mediafax.
„Solutia pe scurt: Respinge ca nefondate cererile privind constatarea încetării de drept a măsurii arestării preventive, formulate de inculpaţii Potra Horațiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin. În baza art. 275 alin. 2, 4 Cod procedură penală obligă pe fiecare inculpat la plata sumei de 100 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 10 octombrie 2025”, se arată în soluția instanței.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Lista actualizată a medicamentelor care îți pot aduce suspendarea permisului. Unele sunt folosite frecvent împotriva răcelii
Lista actualizată a medicamentelor care îți pot aduce suspendarea permisului. Unele sunt folosite frecvent împotriva răcelii, gripei sau durerilor Lista actualizată cu medicamente care conțin substanțe stupefiante și pot influența rezultatele testelor antidrog făcute șoferilor a fost publicată de Ministerul Sănătății. Unele dintre ele sunt utilizate des pentru lupta împotriva răcelii, a gripei sau a […]
PENSII 2025 | „Du-te nene și angajează-te în domeniul privat” – mesajul fostului președinte Traian Băsescu pentru cei care ies la pensie la 48 de ani
Pensiile speciale și pensionarea la 48 de ani, „desființate” de Băsescu: „Du-te nene și angajează-te în domeniul privat” Discuția despre pensiile speciale revine în forță, după ce Traian Băsescu a spus lucrurilor pe nume. Fostul președinte a criticat dur pensionările la 48-50 de ani urmate de reîncadrări bine plătite la stat. El susține că statul […]
FOTO | Accident rutier MORTAL între trei autoturisme pe DN 1C! Un bărbat a murit, iar alte șase primesc îngrijiri medicale în aceste momente
Accident rutier MORTAL între trei autoturisme pe DN 1C! Un bărbat se luptă între viață și moarte, iar alte patru, grav rănite Un accident rutier extrem de grav, în care au fost implicate trei autoturisme a avut loc astăzi, 10 octombrie, pe raza localității Fundătura, județul Cluj. În interiorul unuia dintre acestea s-au aflat cinci […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cererea lui Horațiu Potra de anulare a mandatului de arestare, respinsă. Motivarea instanței
Cererea lui Horațiu Potra de anulare a mandatului de arestare, respinsă în instanță Magistrații Curții de Apel București au respins,...
Lista actualizată a medicamentelor care îți pot aduce suspendarea permisului. Unele sunt folosite frecvent împotriva răcelii
Lista actualizată a medicamentelor care îți pot aduce suspendarea permisului. Unele sunt folosite frecvent împotriva răcelii, gripei sau durerilor Lista...
Știrea Zilei
Nicolae Drăgoi, recidivist notoriu din Alba Iulia, trimis în judecată pentru viol. Fapta a fost comisă la doar câteva săptămâni după eliberarea condiționată
Nicolae Drăgoi, recidivist notoriu din Alba Iulia, trimis în judecată pentru viol. Fapta a fost comisă la doar o lună...
O mamă și copilul ei, salvați de medicii Spitalului Județean Alba. Mesajul emoționant transmis de pacientă echipei medicale
O mamă și copilul ei, salvați de medicii Spitalului Județean Alba. Mesajul emoționant transmis de pacientă Într-o postare emoționantă, Spitalul...
Curier Județean
FOTO | Acțiune amplă a polițiștilor din Alba: Zeci de șoferi sancționați pentru viteză peste limita legală, amenzi de peste 14.000 de lei și permise reținute
FOTO | Acțiune amplă a polițiștilor din Alba: Zeci de șoferi sancționați pentru viteză peste limita legală, amenzi de peste...
Accesul autovehiculelor de tonaj, INTERZIS în mai multe zone din Cugir și Vinerea? Dezbatere publică
Accesul autovehiculelor de tonaj, INTERZIS în mai multe zone din Cugir? Dezbatere publică Primăria Oraşului Cugir va organiza miercuri, 15...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir”
Horațiu Florea: ,,Urmăresc cu îngrijorare ceea ce se întâmplă la U.M. Cugir” Industria de apărare este fără îndoială o chestiune...
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni...
Opinii Comentarii
11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din Transilvania
11 octombrie – Ziua Școlii Ardelene. 270 de ani de la inaugurarea primelor școli cu predare în limba română din...
11 octombrie: Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei șapte diaconi. Scotea demonii din oameni și învia morții
11 octombrie: Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei șapte diaconi. Scotea demonii din oameni și învia morții Sfântul Apostol Filip,...