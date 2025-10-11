Cererea lui Horațiu Potra de anulare a mandatului de arestare, respinsă. Motivarea instanței

Cererea lui Horațiu Potra de anulare a mandatului de arestare, respinsă în instanță

Magistrații Curții de Apel București au respins, vineri, 10 octombrie, solicitarea avocaților lui Horațiu Potra de a scăpa de mandatul de arestare emis de autoritățile române, în baza căruia a fost reținut în Dubai.

Curtea de Apel București a respins, vineri, cererea depusă de Horațiu Potra prin intermediul avocaților de anulare măsurii arestării preventive. Șeful mercenarilor, apropiat de fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, rămâne astfel sub puterea mandatului de arestare în lipsă emis pe numele său. În baza acestui mandat Potra, fiul său, Dorian Potra, și nepotul acestuia, Alexandru Potra, au fost reținuți în Dubai, potrivit Mediafax.

„Solutia pe scurt: Respinge ca nefondate cererile privind constatarea încetării de drept a măsurii arestării preventive, formulate de inculpaţii Potra Horațiu, Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin. În baza art. 275 alin. 2, 4 Cod procedură penală obligă pe fiecare inculpat la plata sumei de 100 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 10 octombrie 2025”, se arată în soluția instanței.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI