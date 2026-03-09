Cel mai complex nod de autostradă din România prinde contur: Autostrăzile A1 şi A13, reunite prin numeroase poduri, pasaje și viaducte pe trei niveluri
Cel mai complex nod rutier de autostradă, aflat în construcție în România, se conturează pe Valea Oltului, la Boița, unde se vor intersecta autostrăzile A1 Sibiu – Pitești și A13 Sibiu – Făgăraș.
Potrivit oficialilor din cadrul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), nodul rutier va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri pentru a putea asigura legături pe toate direcțiile.
La Boița, pe fosta pășune a satului sibian, unde încă pasc turme de oi și se află câteva locuințe și stâne izolate, constructorii amenajează terasamentele și rampele viitoarelor bretele ale nodului rutier Boița, considerat cel mai complex din România, aflat în prezent în șantier.
Au început lucrările la structurile de drenaj (podețe și podețe casetate din beton pentru evacuarea apelor de pe versanți) și la fundațiile pe piloți forați pentru viitorul nod. De altfel, luna trecută, directorul general al CNAIR, Cristian Pisol, a declarat că au fost mobilizaţi pe şantier aproape 300 de muncitori, dar şi peste 75 de utilaje.
În plus, sunt amenajate drumuri tehnologice și platforme de lucru pentru construirea intersecției care va lega autostrăzile A1 Sibiu – Pitești și A13 Sibiu – Făgăraș, de Drumul Național 7 și Valea Oltului.
„Nodul rutier cuprinde numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri, pentru a putea asigura legături pe toate direcțiile. Intersecția face parte din Tronsonul 1 al autostrăzii A13 Sibiu – Făgăraș, de 14,2 kilometri, între Boița (Autostrada Sibiu – Pitești) și Avrig (DJ105G).
Constructorul acestui lot este compania turcească Makyol Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S., care are la dispoziție 48 de luni (din care 12 luni reprezintă perioada pentru proiectare, iar 36 de luni reprezintă perioada pentru execuția lucrărilor) pentru construcția acestui tronson”, a informat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
Nodul Boița va asigura interconectarea la viteze mari dintre autostrăzile A1 și A13 și Drumul Național 7. Lucrările la nodul de autostradă sunt complexe atât datorită amplorii construcțiilor, cât și a terenului și reliefului zonei de la intrarea în Defileul Oltului, unde a fost proiectat.
„La Autostrada Sibiu / Făgăraș, zona a fost analizată prin cartări geologice, foraje geotehnice și vizite în teren. În urma interpretării tuturor datelor disponibile, se poate concluziona că în zona Nodului Boița se manifestă fenomene de instabilitate aflate în diferite stadii de evoluție. Principala cauză a instabilității terenului natural o reprezintă pantele accentuate ale versanților, înclinarea stratelor geologice și caracteristicile geotehnice ale solurilor. Factorul declanșator principal este variația regimului hidrogeologic din masiv”, se preciza în Studiul de evaluare adecvată a proiectului.
Nodul de autostradă Boița este construit pe tronsonul de 14 kilometri dintre localitățile sibiene Boița și Avrig, parte a Autostrăzii A13 Sibiu – Făgăraș. Proiectul mai prevede construcția a șase viaducte (cel mai lung având 911 metri) și a 17 poduri. Valoarea contractului, semnat cu constructorul turc Makyol, este de 1,89 miliarde de lei (fără TVA), sumă asigurată prin Programul Transport.
„Lucrările pe acest lot au început în luna noiembrie 2025, însă constructorul a pregătit până la momentul respectiv terenul, drumurile tehnologice și organizarea de șantier”, a transmis de curând Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
Autostrada Sibiu – Făgăraș va avea o lungime de 68 de kilometri, iar lucrările au fost împărțite în patru tronsoane, toate aflate în prezent în lucru, contractele fiind atribuite de statul român companiei Makyol.
Sursă foto: cnadnr.ro
