Cea mai avansată operație laser din lume, care te scapă definitiv de ochelari, SMILE Pro, acum cu 20% reducere (P)

Cea mai avansată operație laser din lume, care te scapă definitiv de ochelari, SMILE Pro, acum cu 20% reducere

Clincile Dr. Holhoș, cea mai mare rețea de clinici și cabinete de oftalmologie din țară, are în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie o ofertă unică pentru pacienți: o reducere de 20% a tarifului pentru operația SMILE Pro, cea mai avansată intervenție chirurgicală cu laser la nivel mondial utilizată pentru corecția miopiei, a astigmatismului sau hipermetropiei. Persoanele care doresc să beneficieze de promoție trebuie să înscrie online la adresa https://www.drholhos.ro/vreau-operatia-smile-pro/, la una din clinicile Dr. Holhoș din Alba Iulia, Cluj-Napoca, Turda, Sibiu, Mediaș sau Târgu Mureș.

SMILE Pro este o procedură chirurgicală sigură, minim invazivă și nedureroasă, cu o excelentă rată de succes și o perioadă extrem de scurtă de recuperare.

„SMILE Pro este a treia generație a unei proceduri chirurgicale dezvoltate în colaborare cu grupul ZEISS, lider mondial în platforme laser de chirurgie oftalmologică”, spune dr. Teodor Holhoș, reputat chirurg oftalmolog, cu peste 30.000 de operații realizate până în prezent. „Operația se realizează exclusiv pe platforma ZEISS VisuMax 800, cel mai avansat robot de chirurgie oftalmologică din lume. Este o intervenție minim invazivă, pentru că facem doar o incizie foarte mică în cornee, de numai 2 până la 4 milimetri. Faza cea mai importantă a intervenției, în care lucrează laserul, durează doar 7 secunde.

Durata foarte scurtă a intervenției înseamnă că scade foarte mult riscul să apară complicații în timpul operației, iar pacientul resimte mai puțin stres. Operația se face în ambulator, cu anestezie locală, iar pacientul poate pleca acasă imediat după intervenție. Vederea se recuperează practic chiar de a doua zi.”

O operație potrivită și pentru tratarea miopiei, și a hipermetropiei, și a astigmatismului

SMILE Pro este indicată pentru corecția miopiei între -1 și -10 dioptrii, pentru astigmatism de până la 4 dioptrii, sau pentru hipermetropie de până la +7 dioptrii. Pot fi tratate, de asemenea, astigmatismul miopic și cel hipermetropic.

Operația SMILE Pro dă rezultate excelente. „Practic toți pacienții cu miopie mică sau moderată pot să renunțe fără probleme la ochelari”, explică dr. Teodor Holhoș.

Avantajele sale evidente – rezultate foarte bune și stabile pe termen lung, lipsa durerii post-intervenție, recuperarea rapidă și riscul foarte scăzut de complicații – fac ca SMILE Pro să fie una dintre cele mai solicitate intervenții în rețeaua clinicilor Dr. Holhoș. În total, în cele șase clinici din cadrul rețelei se realizează anual peste 6.000 de operații (cifră care include toate procedurile de chirurgie), aproape toate fiind efectuate personal de către dr. Teodor Holhoș.

Cine poate beneficia de operația SMILE Pro?

Puteți fi eligibil pentru operația SMILE Pro dacă:

– aveți vârsta de peste 18 ani, preferabil peste 20, și mai puțin de 40 de ani

– aveți o vedere stabilă, fără modificări semnificative ale dioptriilor în ultimele 12 luni anterior operației

– corneea dvs. are o grosime în parametri normali (fapt care se determină în cursul investigațiilor clinice).

– cornee sănătoasă: fără semne de ectazie (bombare) sau subțiere patologică, fără opacități, cicatrici sau leziuni semnificative, fără boli active (ulcerații, infecții, keratită)

La ce să mă aștept în timpul operației și după aceea?

SMILE Pro constă în excizia (decuparea) cu laserul a unei lenticule din interiorul stratului intermediar al corneei. Lenticula este apoi extrasă de către chirurg printr-o incizie de 2-4 mm. Durata efectivă a procedurii de excizie este de circa 7 secunde. Cu totul, intervenția durează câteva minute, interval care include pregătirea pentru operație, anestezia, extragerea lenticulei și instilarea de picături post-operator.

Veți pleca de acasă în aceeași zi, după operație, urmând ca vederea să se restabilească începând de a doua zi. După operație va trebui să folosiți local picături cu antibiotic și antiinflamator timp de câteva săptămâni. Periodic, va trebui să reveniți obligatoriu la oftalmolog, pentru control.

Beneficiază de reducerea de 20% la intervenția SMILE Pro!

În perioada 15 octombrie – 15 noiembrie, Clinicile Dr. Holhoș oferă un preț promoțional pentru această intervenție, redus cu 20%. Pentru a beneficia de această ofertă exclusivă, vă puteți programa doar online, la adresa https://www.drholhos.ro/vreau-operatia-smile-pro/.

