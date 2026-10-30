Corneliu Mureșan (PSD Alba) a fost numit prefect al județului: Aproape 30 de prefecți și 15 subprefecți numiți în ședința de guvern de astăzi
Corneliu Mureșan (PSD Alba) a fost numit prefect al județului Alba: Aproape 30 de prefecți și 15 subprefecți numiți în ședința de guvern de astăzi
În ședința de Guvern de vineri, 30 octombrie, președintele PSD Alba, Corneliu Mureșan, a fost numit prefect al județului Alba.
Urmează ca hotărârea de numire în funcții la conducerea Instituției Prefectului-Județul Alba să fie publicate în “Monitorul Oficial”.
Corneliu Mureșan: ,,Am avut posibilitatea să revin într-o funcție în Guvernul României, dar am ales să rămân acasă”
Inițial Corneliu Mureșan era creditat cu șanse de a ocupa funcția de secretar general al Guvernului condus de Luca Niculescu. Corneliu Mureșan a confirmat zilele trecute aceste informații, precizând însă că întotdeauna între Alba și București va alege Alba.
,,Am avut posibilitatea să revin într-o funcție în Guvernul României, dar am ales să rămân acasă. Aici sunt oamenii alături de care am crescut, aici cunosc problemele comunităților și aici vreau să muncesc în continuare. Aș face această alegere oricând, fără ezitare.
Astăzi, am fost onorat să primesc votul de încredere al colegilor din Comitetul Politic Județean al PSD Alba pentru funcția de prefect al județului.
Le mulțumesc pentru susținere, cu atât mai mult cu cât vine din partea unor oameni care, prin activitatea lor în administrația locală și județeană, cunosc îndeaproape nevoile comunităților noastre.
Privesc această încredere ca pe o responsabilitate. Îmi doresc să fiu aproape de oameni, să le ascult problemele și să mă implic în găsirea soluțiilor. Cred într-o administrație care lucrează pentru cetățeni, nu într-una în care oamenii sunt nevoiți să alerge după instituții.
Dacă Guvernul va decide numirea mea, îmi doresc să fiu un partener corect pentru toți primarii din județ, indiferent de culoarea politică, și un sprijin real pentru comunitățile pe care le reprezintă.”, a scris Corneliu Mureșan într-o postare publicată în urmă cu câteva zile pe Facebook.
Cotidianul a publicat lista cu noile numiri în funcția de prefect și subprefect în urma ședinței de astăzi:
Numiri prefecți:
- Corneliu Mureșan – prefect de Alba
- Marius-Mircea Sulincean – prefect de Arad
- Valentin Ivancea – prefect de Bacău
- Emilian Pavel – prefect de Bihor
- Teofil-Iulian Cioarbă – prefect de Bistrița-Năsăud
- Dan-Constantin Șlincu – prefect de Botoșani
- Iulian Timofei – prefect de Brăila
- Liliana Sbîrnea – prefect de Buzău
- Ioan Dragomir – prefect de Caraș-Severin
- Alexandru Cordoș – prefect de Cluj
- Decebal Făgădău – prefect de ConstanțaMarian Tănase – prefect de Dâmbovița
Dumitru-Cosmin Durle – prefect de Dolj
- Șerban Predescu – prefect de Gorj
- Maria Ștefănie – prefect de Hunedoara
- Constantin Marin – prefect de Ialomița
- Florian-Valeriu Sălăjeanu – prefect de Maramureș
- Constantin-Alin Isuf – prefect de Mehedinți
- Vlad Florin Grigorean – prefect de Neamț
- Emil-Florin Albotă – prefect de Olt
- Nicoleta-Cătălina Bozianu – prefect de Prahova
- Dorin-Alexandru Pura – prefect de Sălaj
- Gheorghe-Florian Giubega – prefect de Sibiu
- Traian Andronachi – prefect de Suceava
- Benone Rababoc – prefect de Teleorman
- Radu-Adrian Pau – prefect de Timiș
- Doru Moscu – prefect de Tulcea
- Eduard-Andrei Popica – prefect de Vaslui
- Mihai Oprea – prefect de Vâlcea
Numiri subprefecți
- Olimpiu-Adrian Tulpan – subprefect de Bacău
- Sebastian Cucu – subprefect de Covasna
- Marian Pistol – subprefect de Covasna
- Ionuț-Constantin Constantin – subprefect de Dâmbovița
- Zsombor-Gabriel Dimen – subprefect de Harghita
- Isabela Prodan – subprefect de Harghita
- Lőrincz Széll – subprefect de Hunedoara
- Alexandru Cîmpeanu – subprefect de Mureș
- Cornel-Cristian Vulc – subprefect de Mureș
- Robert-Paul-Dimitrios Lungu – subprefect de Prahova
- Mircea-Adi Tănase – subprefect de Prahova
- Vasile Bercea – subprefect de Satu Mare
- Mihai-Radu Iancu – subprefect de Satu Mare
- Cristian-Eugen Spătaru – subprefect de Vrancea
- Valeriu-Nicolae Șuhan – subprefect al municipiului București
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