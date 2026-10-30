Corneliu Mureșan (PSD Alba) a fost numit prefect al județului: Aproape 30 de prefecți și 15 subprefecți numiți în ședința de guvern de astăzi

Corneliu Mureșan (PSD Alba) a fost numit prefect al județului Alba: Aproape 30 de prefecți și 15 subprefecți numiți în ședința de guvern de astăzi

În ședința de Guvern de vineri, 30 octombrie, președintele PSD Alba, Corneliu Mureșan, a fost numit prefect al județului Alba.

Urmează ca hotărârea de numire în funcții la conducerea Instituției Prefectului-Județul Alba să fie publicate în “Monitorul Oficial”.

Corneliu Mureșan: ,,Am avut posibilitatea să revin într-o funcție în Guvernul României, dar am ales să rămân acasă”

Inițial Corneliu Mureșan era creditat cu șanse de a ocupa funcția de secretar general al Guvernului condus de Luca Niculescu. Corneliu Mureșan a confirmat zilele trecute aceste informații, precizând însă că întotdeauna între Alba și București va alege Alba.

,,Am avut posibilitatea să revin într-o funcție în Guvernul României, dar am ales să rămân acasă. Aici sunt oamenii alături de care am crescut, aici cunosc problemele comunităților și aici vreau să muncesc în continuare. Aș face această alegere oricând, fără ezitare.

Astăzi, am fost onorat să primesc votul de încredere al colegilor din Comitetul Politic Județean al PSD Alba pentru funcția de prefect al județului.

Le mulțumesc pentru susținere, cu atât mai mult cu cât vine din partea unor oameni care, prin activitatea lor în administrația locală și județeană, cunosc îndeaproape nevoile comunităților noastre.

Privesc această încredere ca pe o responsabilitate. Îmi doresc să fiu aproape de oameni, să le ascult problemele și să mă implic în găsirea soluțiilor. Cred într-o administrație care lucrează pentru cetățeni, nu într-una în care oamenii sunt nevoiți să alerge după instituții.

Dacă Guvernul va decide numirea mea, îmi doresc să fiu un partener corect pentru toți primarii din județ, indiferent de culoarea politică, și un sprijin real pentru comunitățile pe care le reprezintă.”, a scris Corneliu Mureșan într-o postare publicată în urmă cu câteva zile pe Facebook.

Cotidianul a publicat lista cu noile numiri în funcția de prefect și subprefect în urma ședinței de astăzi:

Numiri prefecți:

Corneliu Mureșan – prefect de Alba

Marius-Mircea Sulincean – prefect de Arad

Valentin Ivancea – prefect de Bacău

Emilian Pavel – prefect de Bihor

Teofil-Iulian Cioarbă – prefect de Bistrița-Năsăud

Dan-Constantin Șlincu – prefect de Botoșani

Iulian Timofei – prefect de Brăila

Liliana Sbîrnea – prefect de Buzău

Ioan Dragomir – prefect de Caraș-Severin

Alexandru Cordoș – prefect de Cluj

Decebal Făgădău – prefect de ConstanțaMarian Tănase – prefect de Dâmbovița

Dumitru-Cosmin Durle – prefect de Dolj

Dumitru-Cosmin Durle – prefect de Dolj Șerban Predescu – prefect de Gorj

Maria Ștefănie – prefect de Hunedoara

Constantin Marin – prefect de Ialomița

Florian-Valeriu Sălăjeanu – prefect de Maramureș

Constantin-Alin Isuf – prefect de Mehedinți

Vlad Florin Grigorean – prefect de Neamț

Emil-Florin Albotă – prefect de Olt

Nicoleta-Cătălina Bozianu – prefect de Prahova

Dorin-Alexandru Pura – prefect de Sălaj

Gheorghe-Florian Giubega – prefect de Sibiu

Traian Andronachi – prefect de Suceava

Benone Rababoc – prefect de Teleorman

Radu-Adrian Pau – prefect de Timiș

Doru Moscu – prefect de Tulcea

Eduard-Andrei Popica – prefect de Vaslui

Mihai Oprea – prefect de Vâlcea

Numiri subprefecți

Olimpiu-Adrian Tulpan – subprefect de Bacău

Sebastian Cucu – subprefect de Covasna

Marian Pistol – subprefect de Covasna

Ionuț-Constantin Constantin – subprefect de Dâmbovița

Zsombor-Gabriel Dimen – subprefect de Harghita

Isabela Prodan – subprefect de Harghita

Lőrincz Széll – subprefect de Hunedoara

Alexandru Cîmpeanu – subprefect de Mureș

Cornel-Cristian Vulc – subprefect de Mureș

Robert-Paul-Dimitrios Lungu – subprefect de Prahova

Mircea-Adi Tănase – subprefect de Prahova

Vasile Bercea – subprefect de Satu Mare

Mihai-Radu Iancu – subprefect de Satu Mare

Cristian-Eugen Spătaru – subprefect de Vrancea

Valeriu-Nicolae Șuhan – subprefect al municipiului București

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