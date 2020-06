Ce TABLETE va cumpăra statul pentru elevi și profesori: Să fie de 10 inch, din aluminiu, rezistente la cădere accidentală, să aibă conexiune 4G și cartelă SIM inclusă

Tabletele pe care le cumpără statul pentru 250 de mii de elevi și profesori trebuie să fie de 10 inch, din aluminiu, rezistente la cădere accidentală, procesor octa-core 1.8 GHz cu sistem de monitorizare a activității preinstalat, să aibă conexiune 4G și cartelă SIM inclusă.

Un singur dispozitiv trebuie să coste maximum 600 de lei, iar costul total ar trebui să fie maximum 150 de milioane de lei fără TVA. Licitația centralizată a fost lansată pe 21 mai.

Tabletele nu trebuie să aibă preinstalate pe ele aplicații anume, acestea fiind apoi instalate de fiecare școală în parte. Dar vor avea un modul de monitorizare a activității utilizatorilor, potrivit caietului de sarcini, este vorba despre un „sistem de management centralizat preinstalat”.

Potrivit hotărârii de guvern prin care s-au alocat banii pentru tablete, device-urile cumpărate pentru 250.000 de elevi vor intra în baza materială a școlilor, iar elevii vor trebui să le returneze după folosire.

Secretarul general adjunct al ministerului a anunțat recent că „undeva la 1.900” de cadre didactice vor primi și ele tablete din acest lot până la 15 septembrie.

Ce specificații tehnice au tabletele 4G

În primul rând trebuie să funcționeze în orice rețea publică de telefonie mobilă și să aibă slot pentru cartelă SIM. Carcasa să aibă grad de rezistență crescut, cu spatele din aluminiu, rama de aluminiu sau carcasă specială „care sa protejeze tableta în cazul unei caderi accidentale de la minim 70 cm”, urmând ca ofertanții să prezinte o demonstrație cu un astfel de șoc în procesul de achiziție.

Tableta trebuie să aibă dimensiunea de minimum 10 inch, asta înseamnă 25,4 centimetri.

Procesorul, cel mai important aspect legat de funcționarea tabletei, ar trebui să fie unul cu performanță înaltă, minimum procesor octa-core 1.8 GHz, 64bit. Memoria internă de minimum 32GB, dar punctajul acordat la licitație crește, dacă tabletele au 64 GB. În privința memoriei RAM, minimum în cerință este 3GB.

Sistemul de operare ar trebui să fie Android 10, iar ecranul tabletei „IPS cu LCD capacitiv minim 16M culori, 1200 x 1920 pixels, 16:10 ratio cu densitate minim 200 ppi, dimensiune 10 inci, raportul dintre corpul tabletei si ecran de minim 70%”.

În privința încărcătorului, acesta trebuie să fie USB Type-C (folosit mai ales de cei de la Samsung), iar bateria din Litiu Polymer de minimum 5000 mAh, care să țină 250 ore în așteptare și 5 ore în utilizare, conectată la internet.

La o căutare pe cele mai cunoscute platforme de vânzare de tablete după aceste caracteristici tehnice, singurele branduri care au asemenea configurații sunt Samsung (Galaxy Tab), Lenovo și Huawei.

Abonamentul la internet mobil este inclus în pachet pentru 24 luni, iar ONAC impune și cerințe suplimentare:

Tableta trebuie să ofere posibilitatea atașarii unei tastaturi.

Tableta va fi livrată cu sistem de operare Android 10, certificat GMS(Google Mobile Services) cu acces la magazinul de aplicatii Google Play Store si cu suita de aplicații office instalata (Word, Excel, PowerPoint – citire si scriere, PDF – citire).

Tabletele ofertate vor avea un sistem de management la distanta centralizat care să permită minim: instalarea/dezinstalarea aplicațiilor, restricționarea accesului la anumite aplicații, configurarea aplicatiilor instalate, localizarea dispozitivelor, blocarea acestora in cazul unor evenimente neprevazute, totul prin intermediul unei interfete unice de adimistrare.

Aplicațiile de tip mobile device management (MDM) vor fi preinstalate și perconfigurate. La intializarea tabletei, aceasta va fi disponibilă automat pentru administrare în platforma MDM.

Tabletele vor fi livrate cu SIM inserat, serviciile active si PIN dezactivat.

Furnizorul va pune la dispozitia autoritații contractante un tabel centralizat cu seria tabletei asociată cu seria SIM, numărul de telefon si codul IMEI.

Garanția produsului să fie de minim 2 ani, iar garanția producătorului de a asigura componente și service autorizat la nivel național pentru modelul de tabletă și accesorii livrate să fie de minim 3 ani.

Toate produsele ofertate și care vor fi livrate trebuie să fie noi, nefolosite, și să indeplinească toate cerințele si specificațiile tehnice solicitate prin prezentul caiet de sarcini.

Ofertantul poate oferta produse cu caracteristici tehnice și performanțe superioare celor solicitate prin prezentul caiet de sarcini, dar nu va putea oferta o soluţie alternativă. Ofertele alternative nu sunt permise.

Ofertantul poate oferta produse cu caracteristici tehnice și performanțe superioare celor solicitate minimal prin prezentul caiet de sarcini deoarece criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate – preț iar în strategia de contractare sunt detaliați factorii de evaluare tehnici care sunt luați în calcul la aplicarea criteriului de atribuire (80% componenta financiară și 20% componenta tehnică).

Nu se poate oferta o soluţie alternativă, inferioară parțial sau total soluției minimale. Ofertele alternative care nu respectă cerințele minimale nu sunt permise.

Pe tableta vor fi inscripționate, la loc vizibil, IMEI-ul și seria tabletei.

Pe cutia (ambalajul) acesteia vor fi inscripționate, la loc vizibil, IMEI-ul și seria tabletei, atât cu caractere alfanumerice cât și cu cod de bare.

Ce informații suplimentare sunt disponibile:

Locațiile de livrare a tabletelor: La sediul Inspectoratelor Școlare Județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București;

Modalitatea de monitorizare a dispozitivelor după ce sunt puse la dispoziția elevilor: sistem de management centralizat preinstalat, conform specificatiilor tehnice de la punctul I.

Garanția produsului să fie de minim 2 ani, iar garanția producătorului de a asigura componente și service autorizat la nivel național pentru modelul de tabletă și accesorii livrate să fie de minim 3 ani.

Aplicațiile care se doresc a fi instalate pe tablete: NU, excepție fac cele obligatorii din specificațiile tehnice de la cap. I.

Termenul și condițiile de livrare, ambalare, transport și asigurare pe durata transportului, precum și o justificare în acest sens: Termenul de livrare este de cel târziu 10 septembrie. Asigurarea acoperă riscurile fizice la transport până la predarea efectivă a tabletelor la ISJ-uri/ISMB. Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât sa prevină orice daună sau deteriorare in timpul transportului acestora către destinația finală, în caz contrar furnizorul va suporta toate daunele produse prin deprecierea cantitativă și calitativă a produselor. Ambalajul trebuie prevazut astfel incat sa reziste, fara limitare, manipularii accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sarii si precipitatiilor din timpul transportului si depozitarii in locuri deschise. In stabilirea marimii si greutatii ambalajului Contractantul va lua in considerare, acolo unde este cazul, distanta fata de destinatia finala a produselor furnizate si eventuala absenta a facilitatilor de manipulare la punctele de tranzitare. Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a contractantului. Produsele vor fi asigurate impotriva pierderii sau deteriorarii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice factor extern. Contractantul este responsabil pentru livrarea in termenul agreat al produselor si se considera ca l-a luat in considerare toate dificultatile pe care le-ar putea intampina in acest sens si nu va invoca nici un motiv de intarziere sau costuri suplimentare. Marfa trebuie insotita obligatoriu de factura in original, avizul de insotire a marfii si de documentele de atestare a calitatii produselor, conform legislatiei in vigoare, in functie de natura produsului.

Condițiile de instalare, punere în funcțiune, testarea dispozitivelor electronice: intră în sarcina fiecărei unități școlare.

Testarea echipamentelor: prezentarea unei mostre pentru verificarea funcționării aplicațiilor.

Nu este necesară instruirea personalului.

Condițiile de mentenanță a dispozitivelor electronice în perioada de garanție și de asigurare a suportului tehnic din partea ofertantului declarant câștigător: Trebuie asigurate centre autorizate de predare în service a dispozitivelor electronice minim la nivelul fiecărei reședințe de județ.

Informații privind mediul în care este operat produsul: utilizare in scop strict didactic de catre elevi la domiciliu in perioada cursurilor on-line precum si in cadrul unităților de învățământ.

Modalitatea de conexiune la internet: la domiciliul elevilor prin intermediul SIM de date în rețeaua 4G sau prin wi-fi.

Documente care însoțesc livrarea produselor letric sau în format electronic: manual de utilizare, dosar tehnic, certificat de conformitate, certificat de calitate, marcaje și certificare CE, certificatul de garanție cu adresele centrelor de service autorizate de producător.

Condițiile de recepție cantitativă și calitativă: recepția produselor se efectuează la sediile ISJ acolo unde se semnează PV-urile de recepție cantitativă și calitativă.

Factorii de evaluare tehnici ai ofertelor prezentate:

Memoria internă: 64 GB în loc de 32 GB: 5 puncte (capacitatea internă de stocare mărită);

RAM: 4 GB în loc de 3 GB: 5 puncte (încarcarea mai rapidă a aplicațiilor)

Garanție: 36 luni în loc de 24 luni: 5 puncte (asigurarea unui an în plus de utilizare).

Valori estimate:

Valoarea estimată minimă și maximă fără TVA a acordului cadru: minim 120.000.000 lei, respectiv maxim 150.000.000 lei;

Cel mai mic și cel mai mare contract subsecvent: 600 lei, respectiv 150.000.000 lei;

Prețul unitar al dispozitivului electronic inclusiv conexiunea la internet pentru 24 luni: 600 lei.

Durata acordului cadru (incluzand asigurarea conexiunii la internet): 24 luni

Moneda în care se exprimă oferta financiară: leu.

Sursa: edupedu.ro