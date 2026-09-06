Foto | Spitalul Municipal Sebeș face un salt major în imagistică: Computer tomograf nou de ultimă generație și aparat RX digital

Spitalul Municipal Sebeș face un salt major în imagistică: Computer tomograf nou de ultimă generație și aparat RX digital

Spitalul Municipal Sebeș intră într-o nouă etapă de modernizare a serviciilor de imagistică medicală.

În perioada 7–21 septembrie 2026, la Spitalul Municipal Sebeș nu vor fi efectuate examinări de computer tomograf (CT), întrucât aparatul existent, achiziționat în anul 2016, a fost dezafectat pentru a face loc unui echipament nou, performant, de ultimă generație, a anunțat primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

Potrivit acestuia, vechiul aparat va fi înlocuit cu un SOMATOM go.TOP – 128 slices, marca Siemens, un echipament modern care va permite realizarea unor investigații imagistice mai performante, rapide și precise.

Investiția pentru noul computer tomograf se ridică la 3.694.130 de lei, cu TVA inclus.

Noul echipament face parte din proiectul cu fonduri nerambursabile „Dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Sebeș”, un proiect important pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii medicale locale.

În cadrul aceluiași proiect este prevăzut și un aparat RX digital Opera Revolution, cu două posturi pentru scopie și grafie, destinat creșterii capacității și calității investigațiilor radiologice.

Valoarea acestei investiții este de 1.960.200 de lei, cu TVA inclus.

Aparatul RX, marca General Medical Merate, este deja montat în cadrul Spitalului Municipal Sebeș. În prezent, sunt în derulare procedurile necesare pentru autorizarea acestuia.

„Aceste investiții înseamnă tehnologie medicală modernă, investigații de o calitate superioară și condiții mai bune pentru pacienții din Sebeș și din întreaga zonă deservită de Spitalul Municipal.

Este o investiție în sănătate și în viitorul comunității noastre”, a precizat primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

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