Iarna 2026-2027, sub semnul lui Super El Niño: Europa ar putea avea parte de mult mai puțină zăpadă

Primele estimări pentru iarna 2026–2027 anunță un sezon atipic pentru Europa: zăpada ar putea fi mult mai puțină decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a continentului. Fenomenul Super El Niño ar urma să favorizeze temperaturile mai ridicate și un deficit important de ninsoare, în timp ce zonele montane și nordul Europei ar putea rămâne principalele excepții.

Potrivit unei analize publicate de site-ul de specialitate Severe Weather, cele mai recente modele de prognoză pe termen lung indică un scenariu în care ninsorile consistente se vor concentra în special la altitudini mari și în regiunile nordice și nord-estice ale continentului.

În schimb, pentru o mare parte din Europa Centrală, de Vest și de Sud, perspectivele sunt mai puțin favorabile iubitorilor de iarnă.

Zăpadă puțină în zonele joase, condiții mai bune la munte

Evoluția sezonului de schi ar putea depinde decisiv de altitudine și latitudine.

Circulația predominantă dinspre Atlantic, asociată unor mase de aer mai blânde, ar favoriza un deficit de zăpadă în regiunile de câmpie și la altitudini medii. Zonele nordice ale Europei ar putea scăpa însă de această tendință.

O situație mai bună este anticipată în Alpi, în special la altitudini de peste 1.800–2.000 de metri, unde temperaturile ar putea permite formarea și menținerea unui strat consistent de zăpadă naturală.

Decembrie: iarna începe cu deficit de zăpadă

Prima lună a iernii nu aduce vești prea bune pentru zonele joase.

Prognozele indică ninsori sub valorile normale în cea mai mare parte a Europei, cu o posibilă excepție în extremitatea nordică a continentului.

Explicația este legată de circulația atmosferică predominantă dinspre vest și sud-vest. Aceasta poate aduce precipitații, însă aerul mai cald ar transforma o parte dintre acestea în ploaie în regiunile joase.

În același timp, zonele montane înalte, în special Alpii, precum și nordul Europei, ar putea înregistra cantități de zăpadă peste cele întâlnite în alte regiuni ale continentului.

Ianuarie păstrează același scenariu

Nici în ianuarie nu este anticipată o schimbare radicală.

Modelele analizate indică persistența unei creste de presiune ridicată în sudul Europei, în paralel cu menținerea circulației vestice.

Acest tipar ar favoriza temperaturi peste normal în mai multe regiuni și ar limita episoadele de ninsoare importante în zonele joase și de altitudine medie.

Pentru cei care așteaptă o revenire a iernii autentice, speranțele s-ar putea concentra astfel pe regiunile nordice și pe masivele montane înalte.

Februarie ar putea fi luna cu cel mai mare deficit

Paradoxal, tocmai februarie, una dintre lunile în care Europa primește în mod obișnuit cantități importante de zăpadă, ar putea aduce cel mai mare deficit al sezonului.

Estimările indică ninsori sub medie în cea mai mare parte a Europei Centrale, de Vest, Nord-Vest și Sud.

În schimb, nordul și nord-estul continentului ar urma să rămână printre puținele regiuni în care episoadele de ninsoare mai consistente ar putea fi mai frecvente.

„Sub normal” nu înseamnă fără zăpadă

Specialiștii atrag însă atenția asupra unui aspect important: o prognoză cu ninsori sub valorile normale nu înseamnă că zăpada va dispărea complet.

Este vorba despre o comparație cu media climatică pe termen lung. Astfel, într-o zonă în care într-o iarnă obișnuită se acumulează aproximativ un metru de zăpadă, un sezon cu deficit ar putea aduce, de exemplu, doar 25 de centimetri.

Cu alte cuvinte, iarna 2026–2027 nu ar fi lipsită de zăpadă, ci una în care zăpada ar putea deveni mult mai rară și mai greu de menținut în regiunile joase.

Deocamdată, acestea sunt estimări pe termen lung, iar prognozele pentru o perioadă atât de îndepărtată se pot modifica semnificativ pe măsură ce sezonul se apropie.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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