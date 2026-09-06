Când te poți pensiona în funcție de anul în care te-ai născut: Cel puțin 15 ani de cotizare contributivă. Stagiul complet este de 35 de ani

Momentul pentru a te pensiona în România pentru limită de vârstă nu depinde doar de numărul anilor în care a lucrat. Potrivit regulilor prevăzute de Legea nr. 360/2023, dreptul la pensie presupune îndeplinirea simultană a condiției privind vârsta standard și a celei referitoare la stagiul minim de cotizare contributiv, iar pentru femei data exactă este stabilită în funcție de luna și anul nașterii.

Vârsta standard de pensionare diferă în funcție de data nașterii

Legea pensiilor stabilește vârsta standard de pensionare la 65 de ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Totuși, în cazul femeilor, atingerea acestei limite se face gradual, conform calendarului de eșalonare prevăzut în anexa nr. 5 a Legii nr. 360/2023.

Pentru bărbați, în condiții obișnuite, pensionarea pentru limită de vârstă are loc la împlinirea vârstei de 65 de ani. În cazul femeilor, momentul exact trebuie verificat în funcție de luna și anul nașterii, deoarece pragul este majorat treptat până la limita generală.

De exemplu, o femeie născută în ianuarie 1967 ajunge la vârsta standard în ianuarie 2030, când împlinește 63 de ani. Pentru o femeie născută în ianuarie 1968, momentul indicat de calendar este iulie 2031, la vârsta de 63 de ani și șase luni.

În cazul unei persoane de sex feminin născute în ianuarie 1969, vârsta standard este atinsă în ianuarie 2033, la 64 de ani. Exemplele arată de ce momentul pensionării nu poate fi stabilit doar printr-un calcul simplu între anul nașterii și vârsta de 65 de ani.

Calendarul pentru femei ajunge la 65 de ani în 2035

Eșalonarea prevăzută de legislație ajunge la final în ianuarie 2035. Atunci, femeile născute în ianuarie 1970 ating vârsta standard de 65 de ani.

După acest moment, potrivit calendarului aflat în vigoare, femeile și bărbații se vor pensiona la aceeași vârstă standard, dacă prevederile legale nu vor fi modificate între timp. Pentru femeile născute începând cu ianuarie 1970, vârsta standard este stabilită la 65 de ani.

Astfel, pentru o femeie născută în august 1980, criteriul de vârstă este îndeplinit în august 2045. Calculul se bazează pe prevederile actuale și este valabil dacă legislația nu va fi modificată până la acel moment.

Există însă și situații în care vârsta standard poate fi redusă. Legea prevede astfel de posibilități pentru anumite activități desfășurate în condiții deosebite sau speciale, pentru femeile care au născut și au crescut copii, pentru persoanele cu handicap și în alte cazuri prevăzute expres.

Anexa nr. 5 arată data exactă pentru fiecare generație

Pentru a afla momentul pensionării, nu este suficientă verificarea vârstei generale. Anexa nr. 5 la Legea pensiilor trebuie consultată în funcție de sex, luna și anul nașterii.

Tabelul este împărțit în două secțiuni, una destinată femeilor și cealaltă bărbaților. Acesta include luna și anul nașterii, perioada în care este atinsă vârsta standard, vârsta exprimată în ani și luni, precum și stagiul complet și stagiul minim de cotizare.

Puteți consulta întregul tabel AICI.

Cei care nu se regăsesc în tabelul de mai sus, își pot calcula vârsta de pensionare folosind ACEST CALCULATOR.

Persoana trebuie să identifice mai întâi rândul corespunzător propriei situații. În coloana referitoare la momentul pensionării este indicată luna în care poate fi deschis dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu condiția să fie îndeplinit și stagiul minim necesar.

Valorile din tabel trebuie citite cu atenție. De exemplu, mențiunea „63/6” reprezintă 63 de ani și șase luni, în timp ce „35/0” înseamnă un stagiu complet de cotizare de 35 de ani, iar „15/0” indică un stagiu minim de 15 ani.

Nu contează doar anii trecuți în documentele de vechime

Data nașterii stabilește momentul standard al pensionării, însă situația contributivă trebuie verificată separat. Numărul total de ani care apare într-un document de vechime nu este automat identic cu perioada contributivă luată în calcul de casa de pensii.

Stagiul de cotizare poate include intervale contributive, perioade asimilate și anumite perioade necontributive recunoscute de legislație. Regulile aplicabile diferă în funcție de categoria perioadei respective.

Studiile universitare urmate la zi și finalizate cu diplomă, precum și serviciul militar, sunt considerate perioade asimilate. Acestea nu înlocuiesc însă, ca regulă, anii contributivi necesari pentru deschiderea dreptului la pensie pentru limită de vârstă.

O excepție este reprezentată de concediul pentru creșterea copilului acordat după 1 ianuarie 2006. Acesta este luat în considerare, prin excepție, la stabilirea stagiului minim și complet contributiv.

Sunt necesari cel puțin 15 ani de cotizare contributivă

Împlinirea vârstei standard nu este singura condiție pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă. Conform articolului 47 din Legea nr. 360/2023, solicitantul trebuie să fi realizat și stagiul minim de cotizare contributiv, stabilit la 15 ani pentru femei și bărbați.

Cele două condiții trebuie îndeplinite cumulativ. Prin urmare, o persoană care a ajuns la vârsta prevăzută în anexa nr. 5, dar nu are cel puțin 15 ani contributivi, nu poate obține pensie pentru limită de vârstă doar pe baza vârstei.

Nici îndeplinirea stagiului minim nu permite automat pensionarea înainte de data stabilită prin calendar. Pentru retragerea mai devreme trebuie să existe o reducere a vârstei sau o altă prevedere specială aplicabilă situației respective.

Stagiul complet este de 35 de ani

Pe lângă stagiul minim, legislația stabilește și un stagiu complet de cotizare contributiv. Pentru femei și bărbați, acesta este de 35 de ani, însă în cazul femeilor atingerea acestei durate se realizează eșalonat.

Stagiul minim de 15 ani și stagiul complet de 35 de ani au roluri diferite. Primul reprezintă condiția minimă care, împreună cu împlinirea vârstei standard, permite deschiderea dreptului la pensie pentru limită de vârstă.

Stagiul complet este relevant pentru pensionarea anticipată, aplicarea anumitor reduceri ale vârstei și alte situații reglementate de lege. Din acest motiv, persoanele care verifică momentul pensionării trebuie să urmărească atât vârsta, cât și durata de cotizare indicată pentru propria categorie.

Cererea de pensionare trebuie depusă la timp

Cererea pentru pensia pentru limită de vârstă poate fi depusă din momentul în care sunt îndeplinite condițiile referitoare la vârstă și stagiu. Pentru ca drepturile să fie acordate de la data îndeplinirii condițiilor, solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile calendaristice.

Dacă cererea este depusă după expirarea acestui termen, pensia se acordă, potrivit regulii generale, de la data înregistrării solicitării. Astfel, întârzierea poate însemna pierderea sumelor aferente perioadei dintre momentul îndeplinirii condițiilor și data depunerii dosarului.

Documentele sunt înaintate casei teritoriale de pensii competente în funcție de domiciliul persoanei. Cererea poate fi depusă de titular, de reprezentantul legal sau de un mandatar desemnat prin procură specială, în condițiile legii.

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