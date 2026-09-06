Societate

Cine comandă, de fapt, în Armata Română? Care este ierarhia gradelor militare, de la soldat la mareșal

Ioana Oprean

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Cine comandă, de fapt, în Armata Română? Care este ierarhia gradelor militare, de la soldat la mareșal

De la soldat și fruntaș până la general, amiral și, în situații excepționale, mareșal: cum este construită ierarhia militară din România și ce înseamnă fiecare grad?

În Armata Română, gradul militar nu este doar un simbol purtat pe uniformă. El stabilește poziția în ierarhie, nivelul de autoritate, responsabilitatea și experiența militarului.

Sistemul actual este reglementat în principal prin Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, în timp ce soldații și gradații profesioniști intră sub incidența Legii nr. 384/2006. Legislația separă cadrele militare în corpuri de subofițeri, maiștri militari și ofițeri, în timp ce soldații și gradații profesioniști au propria ierarhie.

De unde începe cariera militară? De la soldat la caporal

La baza ierarhiei se află soldații și gradații profesioniști. Gradele acestora, în ordine crescătoare, sunt:

*soldat;

*fruntaș;

*caporal clasa a III-a;

*caporal clasa a II-a;

*caporal clasa I.

Aceste grade aparțin categoriei soldaților și gradaților profesioniști și nu trebuie confundate cu gradele corpului subofițerilor.

Cine ține în picioare structurile operative? Subofițerii

Următoarea categorie este cea a subofițerilor, care ocupă o poziție esențială între soldați și ofițeri. În forma actuală a Legii nr. 80/1995, ierarhia acestora este:

*sergent major;

*plutonier;

*plutonier major;

*plutonier adjutant;

*plutonier adjutant-șef.

Subofițerii îndeplinesc atât funcții de conducere, cât și de execuție și au un rol important în instruirea și coordonarea militarilor din structurile operative.

Cine se ocupă de tehnica militară? Maiștrii militari

Un corp distinct este cel al maiștrilor militari, specializați în domenii tehnice și în exploatarea, întreținerea și gestionarea echipamentelor și tehnicii militare.

Gradele acestora sunt:

*maistru militar clasa a IV-a;

*maistru militar clasa a III-a;

*maistru militar clasa a II-a;

*maistru militar clasa I;

*maistru militar principal.

Maiștrii militari fac parte, alături de subofițeri și ofițeri, din categoria cadrelor militare, însă reprezintă un corp distinct.

Când începe adevărata scară a comenzii? De la sublocotenent la colonel

În partea superioară a ierarhiei se află ofițerii, împărțiți în ofițeri cu grade inferioare, ofițeri cu grade superioare și generali.

Primele grade de ofițer sunt:

*sublocotenent;

*locotenent;

*căpitan.

În anumite arme, denumirile diferă. În arma marină, de exemplu, echivalentul sublocotenentului este aspirant.

Urmează gradele superioare:

*maior;

*locotenent-colonel;

*colonel.

În aviația și marina militară există denumiri specifice pentru gradele corespunzătoare. Astfel, maiorului îi corespunde locotenent-comandorul, locotenent-colonelului îi corespunde căpitan-comandorul, iar colonelului îi corespunde comandorul.

Cât de sus poate ajunge un ofițer? Până la patru stele

La vârful carierei de ofițer se află generalii, respectiv amiralii în marina militară.

Ierarhia generalilor cuprinde:

*general de brigadă – o stea;

*general de divizie – două stele;

*general de corp de armată – trei stele;

*general de armată – patru stele.

Pentru aviația militară și marina militară există denumiri corespunzătoare, precum general de flotilă aeriană, general de divizie aeriană, general-comandor, respectiv contraamiral, viceamiral și amiral.

Cine poate ajunge mareșal și de ce este acest grad atât de rar?

Deasupra gradului de general de armată se află mareșalul, însă acesta nu reprezintă o etapă obișnuită a unei cariere militare.

Potrivit Legii nr. 80/1995, gradul de mareșal poate fi acordat de președintele României generalilor de armată pentru merite militare excepționale, în timp de război. Este cel mai înalt grad militar prevăzut de legislația română.

Care este, până la urmă, traseul prin ierarhia militară?

Privită în ansamblu, structura poate fi sintetizată astfel:

soldat → fruntaș → caporal → subofițer / maistru militar → ofițer → general/amiral → mareșal

Există însă o precizare importantă: maiștrii militari formează un corp distinct de subofițeri, astfel încât gradele lor nu trebuie privite ca trepte succesive ale unei singure liste ierarhice.

Diferențele dintre grade nu sunt doar de ordin simbolic. Gradul militar stabilește statutul ierarhic al titularului și este asociat cu atribuții, responsabilități și niveluri diferite de comandă și autoritate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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