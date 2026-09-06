Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, abonați la tricoul tricolor: Andrei Mărginean, în premieră pe lista pentru naționala de fotbal. Vlad Dragomir, și el pe lista preliminară

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a anunțat, duminică, 6 septembrie 2026 lista preliminară a jucătorilor pe care îi are în vedere pentru primele meciuri din Liga Națiunilor, potrivit site-ului FRF.

Convocările preliminare pentru această acțiune includ atât fotbaliști care evoluează la cluburi din străinătate, cât și jucători din competiția internă, urmând ca lotul final să fie anunțat în apropierea reunirii programate în 20 septembrie, la CNF Mogoșoaia.

Dacă Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu pot fi considerați abonați la tricoul tricolor, în vederile selecționerului a intrat în premieră și un alt jucători din Alba, Andrei Mărginean.

De asemenea, pe lista lui Hagi se află și Vlad Dragomir, jucători cu origini în Alba.

Printre numele noi se află portarii Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova) și Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin), fundașul Alexandru Pașcanu (Rapid), mijlocașii Andrei Mărginean (Dinamo), Marius Corbu (Ferencvaros), David Matei (Universitatea Craiova), Constantin Grameni (Rapid), atacanții Olimpiu Moruțan (Rapid), Rareș Ilie (Mantova), Ianis Stoica (Amadora) și Alexandru Musi (Dinamo).

România va juca pe 25 septembrie în deplasare cu Suedia, apoi pe 28 septembrie acasă cu Bosnia-Herțegovina (fără spectatori), pe 2 octombrie cu Polonia în deplasare și pe 5 octombrie cu Suedia acasă.

Cei 48 de jucători de pe lista convocărilor preliminare sunt următorii:

portari: Ionuț Radu (Celta Vigo/Spania, 9 selecții/0 goluri marcate), Otto Hindrich (Legia Varșovia/Polonia, 2/0), Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin/Polonia, debutant), Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, debutant), Ștefan Târnovanu (FCSB, 5/0);

fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano/Spania, 38/2), Tony Strata (Vitoria Guimaraes/Portugalia, 1/0), Deian Sorescu (Gaziantep/Turcia, 25/0), Radu Drăgușin (Fiorentina/Italia, 30/1), Andrei Coubiș (Lincoln City/Anglia, 3/0), Bogdan Racovițan (Rakow Czestochowa/Polonia, 5/0), Alexandru Pașcanu (FC Rapid, 1/0), Virgil Ghiță (Hannover 96/Germania, 10/1), Andrei Burcă (Yunnan Yukun/China, 46/1), Matei Ilie (Kasîmpașa/Turcia, 2/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei Borza (Corum/Turcia, 2/0), Lisav Eissat (Bristol City, 4/0), Raul Opruț (Dinamo, 5/0);

mijlocași: Tudor Băluță (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 8/0), Marius Marin (Al Nasr/EAU, 35/0), Andrei Mărginean (Dinamo, debutant), Răzvan Marin (AEK Atena/Grecia, 75/12), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo/China, 87/15), Marius Corbu (Ferencvaros/Ungaria, debutant), Cătălin Cîrjan (Dinamo, 2/0), Vlad Dragomir (FC Pafos/Cipru, 8/0), David Matei (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin Grameni (FC Rapid, debutant);

atacanți: Dennis Man (PSV/Olanda, 45/11), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise/Belgia, 28/0), Olimpiu Moruțan (FC Rapid, 18/1), Alexandru Dobre (FC Rapid, 7/0), David Miiculescu (FCSB, 8/0), Ianis Hagi (Alanyaspor/Turcia, 54/8), Florin Tănase (Omonia Nicosia/Cipru, 28/5), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor/Turcia, 36/5), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș Ilie (Mantova/Italia, debutant), Ianis Stoica (Estrela Amadora/Portugalia, debutant), Florinel Coman (Al-Gharafa/Qatar, 22/3), Denis Drăguș (FCSB, 28/7), Louis Munteanu (DC United/SUA, 6/3), Daniel Bîrligea (Frosinone/Italia, 9/2), Denis Alibec (Farul Constanța, 45/6), Alexandru Musi (Dinamo, debutant).

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