Salarii tăiate pentru neperformanță la ANAF? Ce se schimbă din 2027

Angajații ANAF vor fi evaluați, începând cu 1 ianuarie 2027, după indicatori clari, măsurabili și verificabili. Performanța va putea fi recompensată cu până la trei salarii de bază, în timp ce neperformanța poate aduce o reducere salarială de până la 10%.

Guvernul a aprobat metodologia privind stabilirea indicatorilor-cheie de performanță și criteriile de evaluare a personalului Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), într-o schimbare de paradigmă care pune accentul pe rezultate, nu doar pe volumul de activitate.

Potrivit Ministerului Finanțelor, indicatorii de performanță vor fi stabiliți anual pentru fiecare structură a ANAF, în funcție de obiectivele strategice ale instituției, atribuțiile structurii și programul de încasări. Pentru fiecare indicator vor fi definite ținte precise, formule de calcul, surse de date, perioade de raportare și documente justificative.

Noua metodologie urmărește ca performanța să fie analizată pe trei niveluri: ANAF, structura din care face parte angajatul și contribuția individuală. Cu alte cuvinte, faptul că o direcție sau administrație își atinge obiectivele nu înseamnă automat că toți angajații acesteia vor primi recompense.

Bonus pentru performanță, dar și „malus” pentru rezultate slabe

Pentru a putea fi recompensat, angajatul trebuie să obțină calificativul „bine” sau „foarte bine” la evaluarea anuală, să-și atingă indicatorii individuali, să respecte cerințele de integritate și să nu se afle într-o situație de excludere prevăzută de metodologie.

La polul opus, un calificativ „satisfăcător” vine cu o consecință financiară directă: drepturile salariale ale angajatului se reduc cu 10% până la următoarea evaluare anuală.

„Performanța” nu va mai fi, astfel, doar un criteriu formal de evaluare, ci poate avea efect direct asupra veniturilor.

Cât se poate câștiga? Până la trei salarii de bază

Metodologia prevede trei niveluri maxime de recompensare. Pentru activități precum managementul riscurilor fiscale, antifraudă, executare silită, managementul informației, evidența pe plătitor sau monitorizarea veniturilor, recompensa poate ajunge la maximum trei salarii de bază.

Pentru activități precum inspecția fiscală, verificarea situației fiscale personale, anumite activități juridice și de resurse umane, plafonul este de două salarii de bază, în timp ce pentru celelalte categorii de activități recompensa poate ajunge la un salariu de bază.

Important însă: aceste sume reprezintă plafoane maxime, nu bonusuri garantate. Valoarea efectivă va depinde de rezultatele obținute, contribuția individuală și fondurile disponibile în bugetul ANAF.

Recompensa va fi acordată o singură dată pe an, după finalizarea evaluării și validarea indicatorilor, iar plata se va face în anul următor celui în care a fost evaluată performanța.

Mai puține controale „de dragul cifrelor”?

Ministerul Finanțelor susține că noul sistem urmărește să schimbe inclusiv modul în care este evaluată activitatea de control fiscal. Nu va mai conta doar numărul controalelor sau volumul activității, ci cât de bine sunt identificate riscurile fiscale și cât de solide sunt deciziile emise, inclusiv în eventualele etape de contestare.

Metodologia prevede explicit că indicatorii nu trebuie să încurajeze controale nejustificate, comportamente abuzive sau afectarea disproporționată a drepturilor contribuabililor.

Performanța excepțională, recompensată separat

Noua reglementare face și o distincție între recompensa anuală pentru performanța curentă și stimulentul destinat rezultatelor excepționale.

În cazul unor rezultate deosebite, nu va fi suficient ca o sumă să fie stabilită printr-un act de control. Sunt luate în calcul creanțele definitive și efectiv încasate, iar recompensa poate avea la bază doar contribuția directă, efectivă și documentată a angajatului.

Indicatorii-cheie de performanță vor fi aprobați anual prin ordin al ministrului Finanțelor, pe baza propunerilor ANAF.

În termen de 90 de zile de la publicarea hotărârii în Monitorul Oficial, președintele ANAF va trebui să stabilească procedurile interne pentru formularea propunerilor, verificarea și raportarea indicatorilor și evidența recompenselor.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal