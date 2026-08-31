Pensii 2026: Ajutor pentru pensionari de până la 500 de lei în decembrie. Veniturile din noiembrie decid cine primește banii
Pensii 2026: Ajutor pentru pensionari de până la 500 de lei în decembrie. Veniturile din noiembrie decid cine primește banii
Ajutor pentru pensionari în decembrie 2026. Cine primește până la 500 de lei și ce venituri sunt luate în calcul
Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei pot primi în decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar acordat în acest an. Sumele variază între 300 și 500 de lei, în funcție de veniturile lunare cumulate ale beneficiarului.
Potrivit informării publicate de Casa Județeană de Pensii Mureș, ajutorul financiar acordat în 2026 este împărțit în două tranșe egale, plătite în lunile mai și decembrie.
Câți bani primesc pensionarii în decembrie 2026
Pentru plata din decembrie, cuantumul ajutorului este stabilit în funcție de veniturile lunare cumulate ale pensionarului.
Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei inclusiv pot primi 500 de lei.
Cei ale căror venituri sunt cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv beneficiază de un ajutor de 400 de lei.
Pentru pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv, ajutorul financiar din decembrie este de 300 de lei.
În total, pentru întregul an 2026, ajutorul financiar ajunge la 1.000 de lei pentru prima categorie de venituri, 800 de lei pentru cea de-a doua și 600 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei.
Veniturile din noiembrie sunt importante pentru plata din decembrie
Pentru acordarea tranșei din decembrie 2026, sunt luate în calcul veniturile aferente lunii noiembrie 2026, potrivit informării Casei Județene de Pensii Mureș.
În calcul pot intra veniturile din pensia acordată în sistemul public de pensii, veniturile din pensiile militare de stat, precum și veniturile din indemnizația socială pentru pensionari.
Condiția este ca veniturile cumulate realizate de aceeași persoană să nu depășească plafonul corespunzător stabilit pentru acordarea ajutorului.
Cine poate beneficia de ajutorul financiar
Ajutorul financiar este destinat pensionarilor aflați în evidența caselor teritoriale de pensii sau a caselor de pensii sectoriale și care au domiciliul în România.
Persoanele care au locul de ședere sau reședința obișnuită în străinătate nu beneficiază de acest ajutor financiar.
Plata din decembrie reprezintă a doua tranșă a sprijinului acordat pensionarilor eligibili în anul 2026.
Pentru pensionarii aflați aproape de pragurile de venit stabilite, luna noiembrie va fi, așadar, importantă pentru stabilirea încadrării în categoria de plată pentru ajutorul financiar din decembrie.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Cum va fi vremea în Transilvania până pe 13 septembrie 2026: Când va ploua. Prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni
Cum va fi vremea în Transilvania până pe 13 septembrie 2026: Când va ploua. Prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat luni, 31 august 2026, prognoza meteo pe regiuni pentru următoarele 2 săptămâni. Conform prognozei, prima săptămână debutează cu temperaturi ridicate în Transilvania, cu maxime medii de aproximativ 31 […]
Cum se ia în calcul în 2026 concediul pentru creșterea copilului la pensie: Precizările Casei de Pensii Alba
Cum se ia în calcul în 2026 concediul pentru creșterea copilului la pensie: Precizările Casei de Pensii Alba Perioada în care un părinte a stat acasă pentru creșterea copilului poate fi valorificată diferit la stabilirea pensiei, în funcție de data la care a fost efectuat concediul. Casa Județeană de Pensii Alba explică modul în care […]
Calendar ortodox SEPTEMBRIE 2026: Naşterea Maicii Domnului şi Înălţarea Sfintei Cruci, cele mai importante sărbători ale lunii
Calendar ortodox SEPTEMBRIE 2026: Naşterea Maicii Domnului şi Înălţarea Sfintei Cruci, cele mai importante sărbători ale lunii Prima zi din septembrie 2026 deschide noul an bisericesc în calendarul ortodox, marcând începutul unei perioade pline de semnificație spirituală. Calendarul ortodox septembrie 2026 include o serie de sărbători importante, atât cu cruce roșie, cât și cu cruce […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pensii 2026: Ajutor pentru pensionari de până la 500 de lei în decembrie. Veniturile din noiembrie decid cine primește banii
Pensii 2026: Ajutor pentru pensionari de până la 500 de lei în decembrie. Veniturile din noiembrie decid cine primește banii...
Cum va fi vremea în Transilvania până pe 13 septembrie 2026: Când va ploua. Prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni
Cum va fi vremea în Transilvania până pe 13 septembrie 2026: Când va ploua. Prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni...
Știrea Zilei
Uzina Mecanică Cugir, investiție masivă în derulare: Peste o jumătate de miliard de lei pentru producția de muniție la standarde NATO
Uzina Mecanică Cugir, investiție masivă în derulare: Peste o jumătate de miliard de lei pentru producția de muniție la standarde...
Cât a costat cantonamentul echipei de fotbal de Liga 3 CSM Unirea Alba Iulia de la Poiana Brașov
Cât a costat cantonamentul echipei de fotbal de Liga 3 CSM Unirea Alba Iulia de la Poiana Brașov Pregătirea de...
Curier Județean
Video | Incendiu la blocul M11 din Alba Iulia: Degajare de fum la subsol. Locatarii, evacuați
Incendiu la blocul M11 din Alba Iulia: Degajare de fum la subsol. Locatarii, evacuați Un incendiu s-a produs în seara...
CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge din grupele 0 pozitiv, AB pozitiv și AB negativ.: „Avem nevoie urgent de donatori”
CTS Alba, apel urgent pentru donare de sânge din grupele 0 pozitiv, AB pozitiv și AB negativ.: „Avem nevoie urgent...
Politică Administrație
Peste 2,3 milioane de lei pentru digitalizarea administrației locale din Alba: Gârbova, Câlnic, Întregalde, Lupșa și Baia de Arieș trec la servicii publice moderne
Peste 2,3 milioane de lei pentru digitalizarea administrației locale din Alba: Gârbova, Câlnic, Întregalde, Lupșa și Baia de Arieș trec...
Digitalizarea administrației publice locale în județul Alba: Ciugud, Berghin și Săsciori vor beneficia de proiecte pentru servicii publice moderne
Digitalizarea administrației publice locale în județul Alba: Ciugud, Berghin și Săsciori vor beneficia de proiecte pentru servicii publice moderne Digitalizarea...
Opinii Comentarii
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a aflat şi în Arhiepiscopia de Alba Iulia
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a...
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...