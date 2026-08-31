Pensii 2026: Ajutor pentru pensionari de până la 500 de lei în decembrie. Veniturile din noiembrie decid cine primește banii

Ajutor pentru pensionari în decembrie 2026. Cine primește până la 500 de lei și ce venituri sunt luate în calcul

Pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei pot primi în decembrie 2026 a doua tranșă a ajutorului financiar acordat în acest an. Sumele variază între 300 și 500 de lei, în funcție de veniturile lunare cumulate ale beneficiarului.

Potrivit informării publicate de Casa Județeană de Pensii Mureș, ajutorul financiar acordat în 2026 este împărțit în două tranșe egale, plătite în lunile mai și decembrie.

Câți bani primesc pensionarii în decembrie 2026

Pentru plata din decembrie, cuantumul ajutorului este stabilit în funcție de veniturile lunare cumulate ale pensionarului.

Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei inclusiv pot primi 500 de lei.

Cei ale căror venituri sunt cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv beneficiază de un ajutor de 400 de lei.

Pentru pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv, ajutorul financiar din decembrie este de 300 de lei.

În total, pentru întregul an 2026, ajutorul financiar ajunge la 1.000 de lei pentru prima categorie de venituri, 800 de lei pentru cea de-a doua și 600 de lei pentru pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei.

Veniturile din noiembrie sunt importante pentru plata din decembrie

Pentru acordarea tranșei din decembrie 2026, sunt luate în calcul veniturile aferente lunii noiembrie 2026, potrivit informării Casei Județene de Pensii Mureș.

În calcul pot intra veniturile din pensia acordată în sistemul public de pensii, veniturile din pensiile militare de stat, precum și veniturile din indemnizația socială pentru pensionari.

Condiția este ca veniturile cumulate realizate de aceeași persoană să nu depășească plafonul corespunzător stabilit pentru acordarea ajutorului.

Cine poate beneficia de ajutorul financiar

Ajutorul financiar este destinat pensionarilor aflați în evidența caselor teritoriale de pensii sau a caselor de pensii sectoriale și care au domiciliul în România.

Persoanele care au locul de ședere sau reședința obișnuită în străinătate nu beneficiază de acest ajutor financiar.

Plata din decembrie reprezintă a doua tranșă a sprijinului acordat pensionarilor eligibili în anul 2026.

Pentru pensionarii aflați aproape de pragurile de venit stabilite, luna noiembrie va fi, așadar, importantă pentru stabilirea încadrării în categoria de plată pentru ajutorul financiar din decembrie.

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