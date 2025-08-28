Rămâi conectat

Ce se întâmplă dacă contabilii din România fac grevă în cazul în care Guvernul decide că vor plăti un CASS cu 50% mai mare de la 1 ianuarie 2026. Economist: ”Se stinge lumina în România”

Ioana Oprean

Publicat

acum 37 de minute

în

De

Măsurile din pachetul 2 aduc nesiguranță în rândul românilor care nu știu la ce să se mai aștepte. Magistrații și-au suspendat activitatea, iar profesorii amenință cu boicotarea începutului anului școlar. 

Deciziile Guvernului Bolojan nemulțește însă o categorie importantă în România – contabilii. Pe lângă multe modificări aduce Codului Fiscal în ultima vreme, contabilii sunt acum amenințați că de la 1 ianuarie 2026 vor trebui să plătească un CASS cu 50% mai mare.

Vor face sau nu contabilii grevă? Și ce se întâmplă dacă această categorie decide să protesteze ca urmare a măsurilor luate de guvernanți? ”Se stinge lumina în România”, explică economistul Radu Georgescu într-o postare în mediul online.

”Sunt vremuri tulburi pentru România. Fiecare își rezolvă problemele cum poate: judecătorii amenință cu greva dacă li se umblă la salarii și pensiile speciale, profesorii amenință că nu mai intră la ore dacă le scad veniturile, dar vine o problemă la care nu te-ai gândit – contabilii.

Teoretic, România poate funcționa o lună fără judecători, oricum procesele durează ani de zile. Elevii ar fi bucuroși să nu meargă o lună la școală, oricum nu prea învață nimic folositor pentru viața reală.

Dar în cazul în care contabilii fac grevă o lună, se stinge lumina în România. Dacă noi nu mai depunem o lună declarațiile 300, 112, 100, nu va mai ști nimeni nicio cifră contabilă, iar statul nu va mai avea habar ce impozite și taxe să încaseze. Tu nu vei mai primi salariul la sfârșitul lunii.

Vorbesc zilnic cu contabili, toți sunt nemulțumiți. Nimeni nu mai înțelege ce vrea să facă Guvernul cu legile fiscale. În doar o lună, Codul Fiscal a fost călcat în picioare de mai multe ori.

În Codul Fiscal, care este biblia fiscalității, la art. 4 se menționează că orice modificări de taxe și impozite se fac începând cu 1 ianuarie, dar trebuie să fie minim 6 luni de la publicare.

Toate creșterile de taxe publicate în Monitorul Oficial după data de 1 iulie 2025 trebuiau, conform Codului Fiscal, să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Deci TVA-ul nu trebuia să crească la 1 august. Conform Codului Fiscal trebuia să crească de la 1 ianuarie 2027.

În pachetul 2 de măsuri sunt alte zeci de modificări ale Codului Fiscal. Multe modificări se schimbă de la o zi la alta. Bonus, experții contabili sunt amenințați că trebuie să plătească de la 1 ianuarie 2026 un CASS cu 50% mai mare.

Concluzii

Dacă vor intra judecătorii în grevă s-ar putea să nu observi.

Dacă profesorii nu vor începe școala, vei avea copiii fericiți.

Dar sigur vei observa când contabilul din firma ta va intra în grevă”, a scris economistul pe Facebook.

