Radu Georgescu, economist: „În anul 2025 nu ar trebui să fie nicio barieră financiară pentru a face o firmă”

„În anul 2025 nu ar trebui să fie nicio barieră financiară pentru a face o firmă”, afirmă economistul Radu Georgescu în contextul intenției Guvernului de a impune creșterea capitalul social al SRL-urilor la 8.000 de lei.

„Această lege a împărțit lumea în două. Unii spun că este o măsură foarte bună. Alții spun că este o măsură foarte proastă.

Doar discuțiile despre mazăre în salata de boeuf mai nasc așa dezbateri aprinse în familia mea. Sau dacă buzoienii sunt moldoveni.

Eu sunt de peste 20 de ani contabil și am făcut sute de creșteri de capital social

Ce înseamnă creșterea capitalului social la 8.000 lei?

1. Barieră pentru firmele noi

În anul 2025 nu ar trebui să fie nicio barieră financiară pentru a face o firmă. Doar cunoștințele, voința și tenacitatea ar trebui să fie bariere. De aceea țari ca Germania, UK, Franța, Italia, Olanda etc. au capitalul social de 1 euro.

2. Birocrație pentru firmele existente

Din cauza acestei schimbări de lege, peste 800.000 de firme vor trebui să meargă la Registrul de Comerț pentru a crește capitalul social. Să vezi cozi kilometrice la Registrul Comerțului.

3. Ce obține statul

Guvernul a dat legea explicând că va ajuta statul să-și recupereze datoriile de la firmele în insolvență. Hmmm. Păi hai să gândim un pic. Să spunem că azi faci o firmă. Mergi la bancă și depui capitalul social de 8.000 lei. Apoi mergi la magazin și cumperi pentru firmă hârtie, dosare, capsator imprimantă, scaun, calculator, ghiveci cu flori pentru birou etc. Dacă suma cheltuită este mai mare de 8.000 lei, până seara firma ta va avea capitaluri proprii negative. Începând de a doua zi, statul nu va mai avea ce să ia din firmă, nici macar 1 leu. Deci pentru stat capitalul social de 8.000 lei vă fi ca pătrunjelul în ciorbă.

Nu va ajuta la nimic din perspectiva insolvențelor. Va genera doar bariere pentru firmele noi. Și birocrație pentru firmele existente

Nu te întreb părerea ta despre capitalul social. Dar sunt curios: În familia ta se pune mazăre în sala de boeuf?”, spune Radu Georgescu într-o postare în mediul online.

