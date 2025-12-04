Ce se întâmplă cu impozitul pe sere și solarii. Anunțul ministrului Agriculturii: ,,Această prevedere va fi scoasă”

Serele și solariile nu vor fi impozitate și pachetul legislativ care o conține o astfel de prevedere va fi amendat. Anunțul a fost făcut de Ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Direcția pentru Agricultură Județeană (DAJ) Buzău a organizat miercuri o întâlnire de lucru între fermierii din județ și ministrul Agriculturii. În cadrul evenimentului, au fost purtate discuții pe tema priorităților actuale din domeniul agricol, oportunitățile de finanțare și soluțiile pentru provocările cu care se confruntă sectorul. Fermierii au pus întrebări în legătură cu prevederile legislative în domeniul, una fiind legată de impozitarea serelor și solariilor.

„În momentul de față ne paște un lucru foarte greu, impozitarea serelor și solariilor. Avem nevoie de foarte mare ajutor”, a precizat, în cadrul întâlnirii, legumicultorul Claudiu Breazu, din județul Buzău.

Ministrul Agriculturii a răspuns că o astfel de impozitare nu va exista, ca urmare a faptului că nu ar răspunde unor cerințe legale.

„Impozitarea serelor și solariilor în România nu se poate face pentru că în Codul Fiscal un solar în România pe persoană fizică nu se poate calcula constituțional. Această prevedere care a fost pusă de Ministerul de Finanțe va fi scoasă, este decizie unilaterală a coaliției. Elementele pentru a impozita și realiza o valoare impozabilă a unei clădiri înseamnă ca acea clădire să aibă pereți și acoperiș, solariile nu au.70% din bazinul legumicol din România este pe certificat de producător. Tot ce înseamnă sere și solarii pe lângă persoane fizice vor fi scoase, s-a discutat, vor fi scoase, nici nu s-a aprobat acest pachet, este la Curtea Constituțională iar acest pachet va fi amendat pentru că trebuie date norme de aplicare, norme de aplicare care nu pot fi date pe certificat de producător și persoană juridică și va fi eliminat printr-o ordonanță acest subiect. Nu vom impozita sere și solarii atât timp cât vom fi la guvernare”, a răspuns ministrul Agriculturii, Florin Barbu, porivit Agerpres.

