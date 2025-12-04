Rămâi conectat

Actualitate

Rata inflației se apropie de 10%. Prețul energiei electrice a explodat față de anul trecut

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Rata inflației se apropie de 10%. Prețul energiei electrice a explodat față de anul trecut

Rata anuală a inflației a ajuns în luna octombrie 2025 la pragul alarmant de 9,8%. Potrivit celor mai recente date statistice, prețurile de consum au crescut pe toate palierele comparativ cu toamna anului trecut, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate la mărfurile nealimentare (+10,96%) și servicii (+10,52%).

Față de luna septembrie, creșterea generală a prețurilor a fost temperată, de 0,5%, însă sezonul rece aduce deja majorări semnificative la utilități.

Comparativ cu octombrie 2024, șocul principal vine din factura la energia electrică, unde s-a înregistrat o creștere masivă de 72,30%. 

Citește și: Turismul în Alba, în scădere în septembrie 2025: Județul nostru, ultimul la capitolul grad de ocupare a locurilor de cazare în Regiunea Centru. Ce spun cifrele

De asemenea, alimentele s-au scumpit considerabil: fructele proaspete costă cu aproape 23% mai mult, cafeaua cu 19%, iar laptele și carnea de vită au prețuri cu peste 10% mai mari. Față de luna anterioară (septembrie 2025), se simte intrarea în sezonul rece, fiind raportate scumpiri la energia termică (+6,26%) și gaze (+4,28%).

Ce spun cifrele despre inflația și evoluția prețurilor de consum, în luna octombrie 2025

▪ Indicele preţurilor de consum în luna octombrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2025 a fost 100,50%.

▪ Rata inflaţiei de la începutul anului (octombrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 9,0%.

▪ Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2024 a fost 9,8%.

▪ Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2024 – octombrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2023 – octombrie 2024) a fost 6,6%.

Comparativ cu luna anterioara (septembrie 2025), preţurile de consum în luna octombrie 2025 au fost mai mari cu 0,50%, la mărfurile alimentare s-a înregistrat crestere de 0,48%, la mărfurile nealimentare crestere de 0,41%, iar la servicii au crescut cu 0,74%.

Citește și: Șomajul în Alba, pe un trend ascendent: Creștere de peste 8% în septembrie 2025 față de aceeași lună a anului trecut

Fata de luna anterioara:

scaderi de preturi se inregistreaza la

  1. mărfuri alimentare : citrice si fructe meridionale (-1,60%), fasole boabe si alte leguminoase (-0,90%), faina (-0,86%), malai (-0,62%), ulei comestibil (-0,51%), margarina (-0,31%), zahar (-0,15%), fructe proaspete (-0,02%);
  2. mărfuri nealimentare : combustibil (-0,70%), energie electrica (-0,27%);
  3. servicii: transport aerian (-20,83%).

cresteri de preturi ( peste 1%) s-au inregistrat la:

  1. Mărfuri alimentare –cartofi (+2,26%), cafea (+2,28%), carne de bovine (+1,26%), alte legume si conserve de legume (+1,17%);
  2. Mărfuri nealimentare – energie termica (+6,26%), gaze (+4,28%), ceasuri, aparate audio-video (+1,45%),incaltaminte (+1,14%);
  3. Servicii – abonamente radio-tv (+2,19%), chirie (+1,26%), reparatii auto, electronice si lucrari foto (+1,26%), cinematografe, teatre, muzee, invatamant si turism (+1,24%).

Comparativ cu luna octombrie 2024, preţurile de consum în luna curenta au fost mai mari cu 9,76%, la mărfurile alimentare s-a înregistrat o creştere de 7,57%, la mărfurile nealimentare preţurile au crescut cu 10,96%, iar la servicii cu 10,52%.

Se inregistreaza

Scaderi de preturi la:

  1. mărfuri alimentare: cartofi (-9,32%), alte legume si conserve de legume (-3,70%), zahar (- 1,71%), malai (-1,00%), fasole boabe si alte leguminoase (-0,35%);
  2. servicii: transport aerian (-11,99%), telefonie (-0,03%).

Cresteri semnificative de preturi la:

  1. Mărfuri alimentare, cresteri de peste 8%: fructe proaspete (+22,74%), cafea (+19,25%), lapte de vaca (+11,46%), carne de bovine (+10,39%), paine (+9,50%), conserve din fructe (+9,07%), ulei comestibil (+9,07%), oua (+9,03%), specialitati de panificatie (+8,84%), carne de pasare (+8,74%), citrice si alte fructe meridionale (+8,16);
  2. Mărfuri nealimentare, cresteri de peste 8%: energie electrica (+72,30%), energie termica (+17,70%), carti, ziare si reviste (+10,11%), alte marfuri nealimentare (+9,12%), detergenti (+8,90%), ceasuri, aparate audio-video, articole sportive (+8,02%);
  3. Servicii, cresteri de peste 11%: transport C.F.R (+18,59%), igiena si cosmetica (+18,54%), alte servicii cu caracter industrial (+16,91%), reparatii auto, electronice si lucrari foto (+16,57%), confectionat si reparat imbracaminte si incaltaminte (+14,76%), apa, canal, salubritate (+13,75%), ingrijire medicala (+13,53%), restaurante, cafenele, cantine (+12,60%), servicii postale (+12,50%), transport urban (+12,41%), alte servicii (+11,09%).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

4-19 decembrie 2025 | Restricții de circulație pe Valea Oltului din cauza lucrărilor de reparații. Pe șoselele din Alba, ceața densă îngreunează circulația pe mai multe drumuri

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 45 de minute

în

4 decembrie 2025

De

Restricții de circulație pe Valea Oltului din cauza lucrărilor de reparații. Pe șoselele din Alba, ceața densă îngreunează circulația pe mai multe drumuri Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor […]

Citește mai mult

Actualitate

Plați pentru fermieri 2026 | Ministerul Agriculturii pregătește un buget record pentru crescătorii de animale. CÂND va fi lansat programul

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

4 decembrie 2025

De

Ministerul Agriculturii pregătește un buget record pentru crescătorii de animale. CÂND va fi lansat programul Crescătorii de animale din România vor beneficia în perioada februarie – martie 2026 de un program de ajutor pentru achiziționarea de juninci și scroafe, destinat atât vacilor de lapte, cât și celor de carne, precum și porcinelor de reproducție. Măsura […]

Citește mai mult

Actualitate

Radarele fixe revin pe şoselele din România. Când ar putea să fie puse în funcţiune cele peste 400 de aparate

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 ore

în

3 decembrie 2025

De

Radarele fixe revin pe şoselele din România. Când ar putea să fie puse în funcţiune cele peste 400 de aparate Radarele fixe vor reveni, în curând, pe şoselele din România. Compania de Drumuri va lansa săptămâna aceasta o licitaţie pentru a cumpăra 400 de astfel de aparate. Deşi a mai fost anunţat, procesul a fost […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 45 de minute

4-19 decembrie 2025 | Restricții de circulație pe Valea Oltului din cauza lucrărilor de reparații. Pe șoselele din Alba, ceața densă îngreunează circulația pe mai multe drumuri

Restricții de circulație pe Valea Oltului din cauza lucrărilor de reparații. Pe șoselele din Alba, ceața densă îngreunează circulația pe...
Actualitateacum o oră

Rata inflației se apropie de 10%. Prețul energiei electrice a explodat față de anul trecut

Rata inflației se apropie de 10%. Prețul energiei electrice a explodat față de anul trecut Rata anuală a inflației a...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 27 de minute

UPDATE VIDEO | Hoții au dat atacul la automatele de cafea din Kaufland Cetate: S-au făcut ,,nevăzuți” cu banii furați. Sunt căutați de polițiștii din Alba Iulia

Hoții au dat atacul la automatele de cafea din Kaufland Cetate: S-au făcut ,,nevăzuți” cu banii furați. Sunt căutați de...
Ştirea zileiacum 15 ore

ANAF își face magazin online: Ce mărfuri vor fi vândute pe „OLX-ul” Fiscului și ce prețuri vor avea bunurile confiscate de autorități

ANAF își face magazin online: Ce mărfuri vor fi vândute pe „OLX-ul” Fiscului și ce prețuri vor avea bunurile confiscate...

Curier Județean

Curier Județeanacum 3 ore

Șomajul în Alba, pe un trend ascendent: Creștere de peste 8% în septembrie 2025 față de aceeași lună a anului trecut

Șomajul în Alba, pe un trend ascendent: Creștere de peste 8% în septembrie 2025 față de aceeași lună a anului...
Curier Județeanacum 3 ore

4 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate

4 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 6 zile

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
Politică Administrațieacum o săptămână

VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale

Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 ore

4 decembrie | Sfânta Mare Muceniţă Varvara, ocrotitoarea familiei, cea care apără copiii de boli. Este cunoscută și ca ocrotitoarea minerilor

4 decembrie | Sfânta Mare Muceniţă Varvara, ocrotitoarea familiei, cea care apără copiii de boli. Este cunoscută și ca ocrotitoarea...
Opinii - Comentariiacum 4 ore

4 Decembrie: Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat Codul Civil. Un instrument important de unificare a Principatelor Române

4 Decembrie: Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat Codul Civil. Un instrument important de unificare a Principatelor Române Elaborarea Codului...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea