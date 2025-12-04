Rata inflației se apropie de 10%. Prețul energiei electrice a explodat față de anul trecut
Rata anuală a inflației a ajuns în luna octombrie 2025 la pragul alarmant de 9,8%. Potrivit celor mai recente date statistice, prețurile de consum au crescut pe toate palierele comparativ cu toamna anului trecut, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate la mărfurile nealimentare (+10,96%) și servicii (+10,52%).
Față de luna septembrie, creșterea generală a prețurilor a fost temperată, de 0,5%, însă sezonul rece aduce deja majorări semnificative la utilități.
Comparativ cu octombrie 2024, șocul principal vine din factura la energia electrică, unde s-a înregistrat o creștere masivă de 72,30%.
De asemenea, alimentele s-au scumpit considerabil: fructele proaspete costă cu aproape 23% mai mult, cafeaua cu 19%, iar laptele și carnea de vită au prețuri cu peste 10% mai mari. Față de luna anterioară (septembrie 2025), se simte intrarea în sezonul rece, fiind raportate scumpiri la energia termică (+6,26%) și gaze (+4,28%).
Ce spun cifrele despre inflația și evoluția prețurilor de consum, în luna octombrie 2025
▪ Indicele preţurilor de consum în luna octombrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2025 a fost 100,50%.
▪ Rata inflaţiei de la începutul anului (octombrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 9,0%.
▪ Rata anuală a inflaţiei în luna octombrie 2025 comparativ cu luna octombrie 2024 a fost 9,8%.
▪ Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2024 – octombrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2023 – octombrie 2024) a fost 6,6%.
Comparativ cu luna anterioara (septembrie 2025), preţurile de consum în luna octombrie 2025 au fost mai mari cu 0,50%, la mărfurile alimentare s-a înregistrat crestere de 0,48%, la mărfurile nealimentare crestere de 0,41%, iar la servicii au crescut cu 0,74%.
Fata de luna anterioara:
scaderi de preturi se inregistreaza la
- mărfuri alimentare : citrice si fructe meridionale (-1,60%), fasole boabe si alte leguminoase (-0,90%), faina (-0,86%), malai (-0,62%), ulei comestibil (-0,51%), margarina (-0,31%), zahar (-0,15%), fructe proaspete (-0,02%);
- mărfuri nealimentare : combustibil (-0,70%), energie electrica (-0,27%);
- servicii: transport aerian (-20,83%).
cresteri de preturi ( peste 1%) s-au inregistrat la:
- Mărfuri alimentare –cartofi (+2,26%), cafea (+2,28%), carne de bovine (+1,26%), alte legume si conserve de legume (+1,17%);
- Mărfuri nealimentare – energie termica (+6,26%), gaze (+4,28%), ceasuri, aparate audio-video (+1,45%),incaltaminte (+1,14%);
- Servicii – abonamente radio-tv (+2,19%), chirie (+1,26%), reparatii auto, electronice si lucrari foto (+1,26%), cinematografe, teatre, muzee, invatamant si turism (+1,24%).
Comparativ cu luna octombrie 2024, preţurile de consum în luna curenta au fost mai mari cu 9,76%, la mărfurile alimentare s-a înregistrat o creştere de 7,57%, la mărfurile nealimentare preţurile au crescut cu 10,96%, iar la servicii cu 10,52%.
Se inregistreaza
Scaderi de preturi la:
- mărfuri alimentare: cartofi (-9,32%), alte legume si conserve de legume (-3,70%), zahar (- 1,71%), malai (-1,00%), fasole boabe si alte leguminoase (-0,35%);
- servicii: transport aerian (-11,99%), telefonie (-0,03%).
Cresteri semnificative de preturi la:
- Mărfuri alimentare, cresteri de peste 8%: fructe proaspete (+22,74%), cafea (+19,25%), lapte de vaca (+11,46%), carne de bovine (+10,39%), paine (+9,50%), conserve din fructe (+9,07%), ulei comestibil (+9,07%), oua (+9,03%), specialitati de panificatie (+8,84%), carne de pasare (+8,74%), citrice si alte fructe meridionale (+8,16);
- Mărfuri nealimentare, cresteri de peste 8%: energie electrica (+72,30%), energie termica (+17,70%), carti, ziare si reviste (+10,11%), alte marfuri nealimentare (+9,12%), detergenti (+8,90%), ceasuri, aparate audio-video, articole sportive (+8,02%);
- Servicii, cresteri de peste 11%: transport C.F.R (+18,59%), igiena si cosmetica (+18,54%), alte servicii cu caracter industrial (+16,91%), reparatii auto, electronice si lucrari foto (+16,57%), confectionat si reparat imbracaminte si incaltaminte (+14,76%), apa, canal, salubritate (+13,75%), ingrijire medicala (+13,53%), restaurante, cafenele, cantine (+12,60%), servicii postale (+12,50%), transport urban (+12,41%), alte servicii (+11,09%).
