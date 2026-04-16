Ce „purcoi” de bani a intrat în „pușculițele” partidelor din România în aprilie 2026: Date oficiale

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunţat joi, 16 aprilie 2026 că a virat în luna aprilie 2026 în contul a opt partide politice subvenţii de la bugetul de stat în sumă totală de 15.469.735 de lei.

Conform unui comunicat al AEP, PSD a primit 5.132.729 de lei, AUR – 3.035.063 de lei, PNL – 2.794.434 de lei, USR – 1.983.467 de lei, Partidul S.O.S. România – 1.319.376 de lei, POT – 1.063.093 lde ei.

De asemenea, pentru Partidul Mişcarea Populară au fost alocaţi 72.618 lei şi pentru Partidul Forţa Dreptei – 68.955 lei.

Subvențiile pentru partidele politice reprezintă fonduri alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea activității acestora, fiind acordate lunar prin Autoritatea Electorală Permanentă.

Sumele sunt stabilite în funcție de rezultatele obținute la alegerile parlamentare și locale, ceea ce înseamnă că partidele cu un scor electoral mai mare primesc și cele mai consistente finanțări.

