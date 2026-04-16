Ce „purcoi” de bani a intrat în „pușculițele” partidelor din România în aprilie 2026: Date oficiale

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunţat joi, 16 aprilie 2026 că a virat în luna aprilie 2026 în contul a opt partide politice subvenţii de la bugetul de stat în sumă totală de 15.469.735 de lei.

Conform unui comunicat al AEP, PSD a primit 5.132.729 de lei, AUR – 3.035.063 de lei, PNL – 2.794.434 de lei, USR – 1.983.467 de lei, Partidul S.O.S. România – 1.319.376 de lei, POT – 1.063.093 lde ei.

De asemenea, pentru Partidul Mişcarea Populară au fost alocaţi 72.618 lei şi pentru Partidul Forţa Dreptei – 68.955 lei.

Subvențiile pentru partidele politice reprezintă fonduri alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea activității acestora, fiind acordate lunar prin Autoritatea Electorală Permanentă.

Sumele sunt stabilite în funcție de rezultatele obținute la alegerile parlamentare și locale, ceea ce înseamnă că partidele cu un scor electoral mai mare primesc și cele mai consistente finanțări.

Bilete de tratament balnear 2026: Câte locuri sunt și cine poate beneficia gratuit. Decizie de ultimă oră în Guvern

Bilete de tratament balnear 2026: Câte locuri sunt și cine poate beneficia gratuit Guvernul a aprobat în ședința de joi, 16 aprilie 2026, biletele de tratament pentru pensionari pentru anul în curs. Vor fi acordate până la 50.896 de bilete în maximum 16 serii și posibilitatea ca până la 15% dintre acestea să fie gratuite […]

VIDEO | Lucrările de anvergură de pe Valea Oltului au fost reluate: RESTRICȚII pentru autovehiculele de tonaj, reintroduse

Lucrările de anvergură de pe Valea Oltului au fost reluate: RESTRICȚII pentru autovehiculele de tonaj, reintroduse Lucrările pe DN7 au fost reluate în zona de montare a plaselor de protecție și a barierelor, intervenții esențiale pentru creșterea siguranței participanților la trafic și prevenirea riscurilor generate de căderi de pietre, a anunțat joi, 16 aprilie 2026, […]

CONTROALE de audit intern la inspectoratele școlare din Alba și alte județe declanșate de Ministerul Educației

CONTROALE de audit intern la inspectoratele școlare din Alba și alte județe declanșate de Ministerul Educației Ministerul Educației a declanșat o serie de controale de audit intern ad-hoc în mai multe inspectorate școlare din țară, într-o acțiune amplă care vizează modul în care sunt gestionate fondurile publice, litigiile și mecanismele de control intern, potrivit documentelor […]

