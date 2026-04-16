Ce „purcoi” de bani a intrat în „pușculițele” partidelor din România în aprilie 2026: Date oficiale
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunţat joi, 16 aprilie 2026 că a virat în luna aprilie 2026 în contul a opt partide politice subvenţii de la bugetul de stat în sumă totală de 15.469.735 de lei.
Conform unui comunicat al AEP, PSD a primit 5.132.729 de lei, AUR – 3.035.063 de lei, PNL – 2.794.434 de lei, USR – 1.983.467 de lei, Partidul S.O.S. România – 1.319.376 de lei, POT – 1.063.093 lde ei.
De asemenea, pentru Partidul Mişcarea Populară au fost alocaţi 72.618 lei şi pentru Partidul Forţa Dreptei – 68.955 lei.
Subvențiile pentru partidele politice reprezintă fonduri alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea activității acestora, fiind acordate lunar prin Autoritatea Electorală Permanentă.
Sumele sunt stabilite în funcție de rezultatele obținute la alegerile parlamentare și locale, ceea ce înseamnă că partidele cu un scor electoral mai mare primesc și cele mai consistente finanțări.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Bilete de tratament balnear 2026: Câte locuri sunt și cine poate beneficia gratuit. Decizie de ultimă oră în Guvern
Bilete de tratament balnear 2026: Câte locuri sunt și cine poate beneficia gratuit Guvernul a aprobat în ședința de joi, 16 aprilie 2026, biletele de tratament pentru pensionari pentru anul în curs. Vor fi acordate până la 50.896 de bilete în maximum 16 serii și posibilitatea ca până la 15% dintre acestea să fie gratuite […]
VIDEO | Lucrările de anvergură de pe Valea Oltului au fost reluate: RESTRICȚII pentru autovehiculele de tonaj, reintroduse
Lucrările de anvergură de pe Valea Oltului au fost reluate: RESTRICȚII pentru autovehiculele de tonaj, reintroduse Lucrările pe DN7 au fost reluate în zona de montare a plaselor de protecție și a barierelor, intervenții esențiale pentru creșterea siguranței participanților la trafic și prevenirea riscurilor generate de căderi de pietre, a anunțat joi, 16 aprilie 2026, […]
CONTROALE de audit intern la inspectoratele școlare din Alba și alte județe declanșate de Ministerul Educației
CONTROALE de audit intern la inspectoratele școlare din Alba și alte județe declanșate de Ministerul Educației Ministerul Educației a declanșat o serie de controale de audit intern ad-hoc în mai multe inspectorate școlare din țară, într-o acțiune amplă care vizează modul în care sunt gestionate fondurile publice, litigiile și mecanismele de control intern, potrivit documentelor […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
FOTO | Todoca-Toma Andrei, medalie de bronz la olimpiada națională de fizică 2026. Performanță deosebită pentru elevul de la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia
Todoca-Toma Andrei, medalie de bronz la olimpiada națională de fizică 2026. Performanță deosebită pentru elevul de la Școala Gimnazială ,,Vasile...
La APA CTTA Alba, banii pentru șefi se rostogolesc rapid și ,,în debite mari”, ca râurile din Norvegia, iar răspunsurile de interes public sunt blocate ca într-o canalizare înfundată
La APA CTTA Alba, banii pentru șefi se rostogolesc rapid și ,,în debite mari”, ca râurile din Norvegia, iar răspunsurile...
Curier Județean
15 – 16 mai 2026 | Zilele Băilor Sărate la Ocna Mureș: Două zile de spectacole, tradiții și momente artistice. Programul complet
15 – 16 mai 2026 | Zilele Băilor Sărate la Ocna Mureș: Două zile de spectacole, tradiții și recitaluri. Programul...
Compartimentul Registrul Agricol, mutat în sediul Direcției de Venituri a Primăriei Alba Iulia: „Ne dorim ca fiecare cetățean să găsească soluții rapide, într-un singur loc, fără timp pierdut și fără deplasări inutile”
Compartimentul Registrul Agricol, mutat în sediul Direcției de Venituri a Primăriei Alba Iulia: „Ne dorim ca fiecare cetățean să găsească...
Politică Administrație
FOTO | Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur și eficient, destinat persoanelor adulte cu dizabilități”
Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur...
Comunicat de presă | Premieră națională: majorare de 16,6 milioane euro pentru continuarea investițiilor în infrastructura de apă
Premieră națională: majorare de 16,6 milioane euro pentru continuarea investițiilor în infrastructura de apă Operatorul regional marchează o premieră la...
Opinii Comentarii
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale La data...
MIERCUREA ALBĂ din Săptămâna Luminată, ziua în care bărbații se întorc să muncească la câmp
MIERCUREA ALBĂ din Săptămâna Luminată, ziua în care bărbații se întorc să muncească la câmp Miercurea din Săptămâna Luminată se...