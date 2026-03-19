Ce probleme a avut apa din rețeaua publică din Alba în 2025: fier, depășiri de nitrați, bacterii și plumb în instalațiile interioare. Care sunt localitățile?

Direcția de Sănătate Publică Alba a finalizat raportul privind calitatea apei potabile în județul Alba pentru anul 2025. Fier, depășiri de nitrați, bacterii și plumb în instalațiile interioare sunt câteva dintre problemele depistate în unele localități.

Potrivit raportului DSP Alba, în Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Cugir, Blaj, Ocna Mureș și Teiuș, apa distribuită în rețeaua publică a fost conformă standardelor de sănătate. Neconformitățile au fost minore și temporare.

Ce probleme s-au înregistrat și cum s-au rezolvat?

• Ocna Mureș – depășiri ale valorii de fier (din cauza conductelor vechi). Nu afectează sănătatea, doar aspectul apei. S-au făcut spălări repetate ale rețelei.

• Săsciori, Alba Iulia, Albac – plumb descoperit DOAR în instalațiile interioare vechi (școli, clădiri publice), nu în rețeaua stradală. Apa a fost interzisă în acele clădiri până la remediere.

• Aiud, Zlatna, Abrud – erori temporare de clorinare, corectate în maximum 5 zile.

• Lunca Mureșului – depășiri la nitrați, s-a interzis consumul pe perioada remedierilor.

• Poșaga, Valea Lupșii, Albac – depistări de bacterii (E.coli, enterococi), rezolvate prin dezinfectarea rețelei și informarea populației să fiarbă apa.

Fântâni și izvoare publice

Au fost monitorizate 160 de surse publice (fântâni și izvoare). Dintre acestea:

-30 de fântâni și 36 de izvoare sunt INTERZISE la consum

Primăriile au obligația să afișeze la loc vizibil: „APA NU ESTE BUNĂ DE BĂUT”

Cetățenii sunt rugați să NU consumați apă din fântâni și izvoare publice care nu sunt verificate de DSP!

Concluzie:

Apa din rețeaua publică din județul Alba este sigură în proporție covârșitoare. Toate problemele depistate au fost gestionate rapid pentru protejarea sănătății dumneavoastră.

