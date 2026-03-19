Ce probleme a avut apa din rețeaua publică din Alba în 2025: fier, depășiri de nitrați, bacterii și plumb în instalațiile interioare. Care sunt localitățile?
Direcția de Sănătate Publică Alba a finalizat raportul privind calitatea apei potabile în județul Alba pentru anul 2025. Fier, depășiri de nitrați, bacterii și plumb în instalațiile interioare sunt câteva dintre problemele depistate în unele localități.
Potrivit raportului DSP Alba, în Alba Iulia, Sebeș, Aiud, Cugir, Blaj, Ocna Mureș și Teiuș, apa distribuită în rețeaua publică a fost conformă standardelor de sănătate. Neconformitățile au fost minore și temporare.
Ce probleme s-au înregistrat și cum s-au rezolvat?
• Ocna Mureș – depășiri ale valorii de fier (din cauza conductelor vechi). Nu afectează sănătatea, doar aspectul apei. S-au făcut spălări repetate ale rețelei.
• Săsciori, Alba Iulia, Albac – plumb descoperit DOAR în instalațiile interioare vechi (școli, clădiri publice), nu în rețeaua stradală. Apa a fost interzisă în acele clădiri până la remediere.
• Aiud, Zlatna, Abrud – erori temporare de clorinare, corectate în maximum 5 zile.
• Lunca Mureșului – depășiri la nitrați, s-a interzis consumul pe perioada remedierilor.
• Poșaga, Valea Lupșii, Albac – depistări de bacterii (E.coli, enterococi), rezolvate prin dezinfectarea rețelei și informarea populației să fiarbă apa.
Fântâni și izvoare publice
Au fost monitorizate 160 de surse publice (fântâni și izvoare). Dintre acestea:
-30 de fântâni și 36 de izvoare sunt INTERZISE la consum
Primăriile au obligația să afișeze la loc vizibil: „APA NU ESTE BUNĂ DE BĂUT”
Cetățenii sunt rugați să NU consumați apă din fântâni și izvoare publice care nu sunt verificate de DSP!
Concluzie:
Apa din rețeaua publică din județul Alba este sigură în proporție covârșitoare. Toate problemele depistate au fost gestionate rapid pentru protejarea sănătății dumneavoastră.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Parcări de reședință în Alba Iulia: Taxa pentru prelungirea abonamentului, achitată de la începutul anului până în ultima zi de valabilitate. Proiect în consultare publică
Parcări de reședință în Alba Iulia: Taxa pentru prelungirea abonamentului, achitată de la începutul anului până în ultima zi de valabilitate. Proiect în consultare publică Primăria Alba Iulia a pus joi, 19 martie 2026 în concultare publică un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice de reşedinţă […]
FOTO | Delia Hamza, elevă a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, performanțe deosebite la concursuri școlare: „Suntem mândri de reușitele ei și îi dorim mult succes în continuare!”
Delia Hamza, elevă a Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, performanțe deosebite la concursuri școlare: „Suntem mândri de reușitele ei și îi dorim mult succes în continuare!” Delia Hamza, elevă în clasa a IV‑a B Step by Step la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, a obținut un rezultat frumos la concursul interjudețean de matematică […]
26 martie – 28 aprilie 2026 | „Expoziția de grafică românească – Brâncuși 150″, prezentată la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia: Omagiu dedicat moștenirii unuia dintre cei mai importanți sculptori
„Expoziția de grafică românească – Brâncuși 150″, prezentată la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia: Omagiu dedicat moștenirii unuia dintre cei mai importanți sculptori Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia va găzdui, începând din 26 martie 2026, expoziția de grafică românească „Brâncuși 150”, un proiect dedicat marelui sculptor Constantin Brâncuși, care reunește lucrările […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Nicușor Dan, întâlnire cu secretarul general al NATO: „România este o țară sigură. Am discutat despre noi capabilități pentru țările din Flancul Estic în cadrul programului Santinela Estică”
Nicușor Dan, întâlnire cu secretarul general al NATO: „România este o țară sigură. Am discutat despre noi capabilități pentru țările...
ANAF controlează în toată România piața carburanților. Instituția anunță că nimeni nu scapă: ,,Acțiunile vizează întreg lanțul de distribuție, de la importatori și depozitari până la comercianții finali”
ANAF controlează în toată România piața carburanților. Instituția anunță că nimeni nu scapă: ,,Acțiunile vizează întreg lanțul de distribuție, de...
Știrea Zilei
FOTO | Marius Hațegan, vicepreședinte CJ Alba: „MAFIA LEMNULUI din Alba își bate joc de investiția de 60 de milioane de euro de pe Transapuseana!”
FOTO | Marius Hațegan, vicepreședinte CJ Alba: „MAFIA LEMNULUI din Alba își bate joc de investiția de 60 de milioane...
FOTO | Înotătorul Avram Iancu, vizită „de lucru” la Bazinul Olimpic din Alba Iulia: S-a antrenat și fotografiat cu cei prezenți
Înotătorul Avram Iancu, vizită „de lucru” la Bazinul Olimpic din Alba Iulia: S-a antrenat și fotografiat cu cei prezenți Înotătorul...
Curier Județean
Parcări de reședință în Alba Iulia: Taxa pentru prelungirea abonamentului, achitată de la începutul anului până în ultima zi de valabilitate. Proiect în consultare publică
Parcări de reședință în Alba Iulia: Taxa pentru prelungirea abonamentului, achitată de la începutul anului până în ultima zi de...
Politică Administrație
Primăria Aiud: Licitație publică pentru închirierea unui lot de teren din Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind închirierea prin licitație publică a lotului de teren nr. 1, cu suprafaţa de 17 mp., parte...
Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren în localitatea Sâncrai
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului intravilan situat administrativ în localitatea Sâncrai, Str. Avântului nr. 49,...
Opinii Comentarii
19 martie: Ziua paşaportului românesc
19 martie: Ziua paşaportului românesc Anual, la 19 martie, este sărbătorită Ziua paşaportului românesc, dată la care, în anul 1912,...
18 martie: Inventatorul român Traian Vuia realizează, la Paris, primul zbor autopropulsat
18 martie: Inventatorul român Traian Vuia realizează, la Paris, primul zbor autopropulsat Traian Vuia (n. 17 august 1872, Bujoru, comitatul...