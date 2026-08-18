Ce pedeapsă a primit la Judecătoria Alba Iulia un tânăr de 20 de ani, prins cu 2,48 g/l alcool în sânge, care a provocat un accident

Judecătoria Alba Iulia a pronunțat, luni, 17 august 2026, o sentință într-un dosar penal în care un tânăr de 20 de ani a fost judecat pentru conducerea unui autoturism sub influența alcoolului. Instanța l-a condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare, însă pedeapsa a fost suspendată sub supraveghere pentru 3 ani. Printre obligații: interdicția de a conduce timp de doi ani și 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Dosarul a avut la bază un incident produs în noaptea de 17 martie 2025, în jurul orei 04:00. Potrivit situației de fapt reținute de instanță, inculpatul a condus un autoturism pe un drum public, deși consumase alcool, iar deplasarea s-a încheiat cu un accident rutier.

O alcoolemie de 2,48 g/l și un accident cu pagube materiale

Conform rechizitoriului și situației de fapt însușite de instanță, tânărul a condus autoturismul în timp ce avea o alcoolemie mult peste pragul penal. Analizele toxicologice au indicat 2,48 g/l alcool pur în sânge la ora 04:55 și 2,31 g/l la ora 05:55. În momentul testării cu etilotestul, aparatul a indicat 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Mai mult, incidentul nu s-a limitat la simpla conducere sub influența alcoolului. Instanța a reținut că autoturismul a fost implicat într-un accident, intrând în coliziune cu un alt autovehicul, care a fost proiectat într-o a treia mașină parcată regulamentar. Accidentul a produs pagube materiale și autovătămarea inculpatului.

În declarația consemnată de instanță, inculpatul a afirmat că, înainte de a urca la volan, consumase două sticle de vin alb și că a presupus că alcoolul consumat nu îl va afecta în asemenea măsură. Judecătorul a apreciat că împrejurarea relevă o conduită iresponsabilă și lipsă de respect față de normele penale.

Probele: de la apelul la 112 până la analizele toxicologice

Ancheta penală a fost construită pe un ansamblu consistent de probe. Printre acestea s-au aflat procesul-verbal de constatare a infracțiunii, buletinele de analiză toxicologică, rezultatul etilotestului, declarațiile inculpatului, înregistrarea apelului la 112, declarația unui martor, imaginile analizate de anchetatori, planșa fotografică, cazierul rutier și documentele privind recoltarea probelor biologice.

În faza de urmărire penală, inculpatul a ales să își exercite dreptul la tăcere. Ulterior, în fața instanței, poziția sa s-a schimbat radical: la termenul din 9 iunie 2026, acesta a recunoscut fapta și a solicitat judecarea cauzei prin procedura simplificată a recunoașterii învinuirii. Instanța a admis cererea, astfel încât nu au mai fost administrate alte probe pe latura penală, cauza fiind soluționată pe baza probelor strânse în faza de urmărire penală și a înscrisurilor depuse.

Judecătorul: „Un grad ridicat de pericol social”

În motivarea sentinței, instanța subliniază pericolul pe care îl reprezintă conducerea unui autovehicul după consumul de alcool. Conducerea presupune atenție, capacitate de evaluare, decizie rapidă și coordonarea funcțiilor, iar alcoolul afectează tocmai aceste capacități.

Judecătoria a apreciat că fapta are o gravitate medie, dar a pus accent pe valoarea alcoolemiei, pe producerea accidentului și pe autovătămarea inculpatului. Instanța a reținut, totodată, că prin conduita sa acesta a creat o stare de pericol pentru siguranța circulației pe drumurile publice.

Trecut problematic legat de alcool și de fapte rutiere

Un element important în individualizarea pedepsei a fost persoana inculpatului. Instanța arată că acesta avea 20 de ani, era necăsătorit, avea studii liceale și nu realiza venituri. Din înscrisurile depuse la dosar a rezultat, potrivit sentinței, că tânărul avusese anterior episoade violente cu membri ai familiei asociate consumului de alcool și că existaseră probleme privind consumul de alcool și în perioada studiilor.

De asemenea, instanța a constatat că, anterior, față de acesta fusese dispusă măsura educativă a asistării zilnice timp de 5 luni, tot pentru infracțiuni la regimul rutier.

Pe de altă parte, judecătorul a ținut cont de elementele favorabile inculpatului: acesta a recunoscut fapta, a avut o atitudine sinceră și cooperantă în cursul judecății și și-a exprimat regretul. Instanța a mai reținut că nu avea antecedente penale sub forma unei condamnări anterioare la închisoare și că nu s-a sustras de la urmărirea penală sau de la judecată.

În final, Judecătoria Alba Iulia l-a condamnat pe inculpat la 1 an și 10 luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Instanța a avut în vedere și reducerea limitelor de pedeapsă ca urmare a recunoașterii învinuirii în procedura simplificată. Deși pedeapsa este una cu închisoarea, aceasta nu va fi executată în penitenciar în acest moment. Instanța a dispus suspendarea executării sub supraveghere pentru o perioadă de 3 ani, calculată de la rămânerea definitivă a sentinței.

Judecătorul a considerat că, raportat la vârsta inculpatului, situația sa personală, conduita procesuală și posibilitățile de îndreptare, executarea efectivă a pedepsei în regim privativ de libertate nu este necesară la acest moment. În schimb, instanța a apreciat că pedeapsa trebuie menținută ca instrument de reeducare și prevenție.

Una dintre cele mai importante consecințe ale sentinței este interdicția de a conduce. Instanța a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce vehicule pentru o perioadă de 2 ani, calculată de la rămânerea definitivă a hotărârii. A fost dispusă și interzicerea dreptului de a conduce cu titlu de pedeapsă accesorie, aceasta urmând să fie executată în situația în care pedeapsa devine efectiv executabilă ca urmare a anulării sau revocării suspendării.

Suspendarea pedepsei nu înseamnă lipsa obligațiilor. Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să se prezinte la Serviciul de Probațiune, să accepte vizitele consilierului de probațiune, să anunțe schimbarea locuinței și deplasările mai lungi de cinci zile, să comunice schimbarea locului de muncă și să furnizeze informațiile necesare verificării mijloacelor sale de existență. În plus, instanța i-a impus să urmeze un curs de formare profesională și un program de reintegrare socială. Una dintre cele mai concrete sancțiuni este obligația de a presta 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Pe lângă pedeapsa penală, inculpatul a fost obligat să achite 1.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat: 500 de lei pentru faza urmăririi penale și 500 de lei pentru faza de judecată, inclusiv camera preliminară.

Sentința nu este definitivă. Hotărârea pronunțată pe 17 august 2026 poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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