Ce este interzis să arzi în curte, chiar dacă terenul îți aparține: Unde poți face grătarul și ce se întâmplă cu frunzele și crengile din grădină

Sezonul de toamnă vine la pachet cu grămezi de frunze, crengi rezultate din tunderea pomilor și alte resturi adunate din grădină, iar pentru unii proprietari cea mai simplă soluție este aprinderea unui foc în curte.

Faptul că terenul este proprietate privată nu înseamnă însă că focul poate fi făcut oriunde și nici că orice lucru poate fi ars. Există două categorii de reguli care trebuie diferențiate: cele privind prevenirea incendiilor și cele referitoare la eliminarea deșeurilor.

Regula de 10 metri pentru focul deschis

Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul MAI nr. 163/2007, stabilesc condițiile în care poate fi utilizat focul deschis. Una dintre regulile importante se referă la distanța față de obiectele care se pot aprinde.

Focul deschis nu este admis la mai puțin de 10 metri de materiale sau substanțe combustibile, precum lemnul, hârtia, textilele, bitumul sau uleiurile, fără supraveghere și fără măsuri corespunzătoare de siguranță. Față de locurile unde există pericol de explozie – de exemplu gaze, lichide combustibile sau vapori inflamabili – distanța prevăzută este de 40 de metri.

Asta înseamnă că un foc aprins lângă o stivă de lemne, materiale combustibile ori alte elemente care se pot aprinde ușor poate reprezenta o încălcare a regulilor PSI dacă nu sunt respectate condițiile de siguranță.

Grătarul trebuie făcut într-un loc sigur

Există o diferență importantă între prepararea hranei și arderea resturilor. Normele PSI prevăd că prepararea hranei cu foc deschis în gospodăriile populației trebuie făcută în locuri special amenajate și în condiții care să împiedice propagarea focului către construcții, depozite sau proprietățile din jur.

Prin urmare, un grătar nu este interzis doar pentru că este făcut în curte. Proprietarul trebuie însă să aleagă un loc sigur și să se asigure că flăcările, jarul sau scânteile nu se pot extinde.

Pompierii recomandă, de asemenea, evitarea focului deschis pe timp de vânt, când chiar și o scânteie poate fi purtată la distanță și poate aprinde vegetația uscată sau alte materiale.

Arderea deșeurilor este o problemă diferită

Lucrurile se schimbă dacă focul este folosit pentru a scăpa de deșeuri. OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor prevede că incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect constituie infracțiune, fiind prevăzută pedeapsa cu închisoarea de la 3 la 5 ani sau amendă.

Așadar, nu trebuie confundată regula PSI care spune cum trebuie prevenită propagarea unui foc cu dreptul de a arde deșeuri. Respectarea unei distanțe de 10 metri nu transformă arderea deșeurilor într-o activitate permisă.

Cu alte cuvinte, nu poți pune într-o grămadă ambalaje, obiecte vechi, plastic, cauciuc, textile și alte deșeuri și să le dai foc doar pentru că te afli pe proprietatea ta.

Dar frunzele și crengile din grădină?

Aici este necesară atenție. Frunzele și crengile de care proprietarul se debarasează pot intra în categoria biodeșeurilor, iar simpla ardere în gospodărie nu trebuie tratată automat ca o metodă legală de eliminare.

În același timp, normele PSI conțin reguli tehnice pentru situațiile în care se efectuează arderi ale resturilor vegetale: locul trebuie pregătit, focul trebuie supravegheat permanent, trebuie împiedicată propagarea la vecinătăți, iar jarul trebuie stins complet la final. Aceste reguli de prevenire a incendiilor nu înlătură însă obligația de a respecta legislația de mediu privind deșeurile.

Cea mai sigură soluție pentru proprietarii de case este ca frunzele, iarba și crengile să fie gestionate prin sistemul local de colectare a biodeșeurilor, prin compostare atunci când este posibil sau prin alte modalități legale puse la dispoziție de autoritatea locală.

Ideea esențială este simplă: „este curtea mea” nu înseamnă „pot să ard orice și oriunde”. Pentru un grătar trebuie respectate regulile de prevenire a incendiilor, iar pentru resturi și deșeuri trebuie verificată și legislația privind eliminarea acestora.

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