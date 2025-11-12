CCR amână din nou decizia privind legea pensiilor private. Românii din Pilonul II și III rămân în așteptare

CCR amână DIN NOU decizia privind legea pensiilor private

Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat din nou pronunțarea pe legea privind plata pensiilor private, urmând ca o decizie să fie luată pe 25 noiembrie. Actul normativ stabilește modul în care pot fi retrași banii din Pilonul II și III, iar asupra sa au fost depuse sesizări atât de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), cât și de AUR.

Este a doua amânare consecutivă, după cea din 5 noiembrie. Legea, adoptată de Parlament pe 8 octombrie, prevede că participanții la fondurile private pot retrage cel mult 30% din economiile acumulate la momentul pensionării, restul urmând să fie plătit eșalonat, pe o perioadă de opt ani. O excepție o constituie persoanele diagnosticate cu cancer, care pot cere retragerea integrală a banilor.

ÎCCJ consideră că noile prevederi încalcă dreptul de proprietate, întrucât banii din conturile de pensii private sunt proprietatea individuală a participanților, iar statul nu are drept de dispoziție asupra lor. Magistrații Curții supreme avertizează că limitarea accesului la sumele acumulate „reprezintă o ingerință nejustificată asupra proprietății private” și ar putea fi interpretată drept o expropriere indirectă.

La rândul său, AUR acuză Guvernul că prin această lege „fură pensiile românilor din Pilonul II și III”, susținând că adevărații beneficiari ar fi administratorii fondurilor și statul, care ar obține venituri suplimentare din comisioane și amânarea plăților.

Legea se aplică pentru peste 8,4 milioane de participanți la Pilonul II și aproape 940.000 de români din Pilonul III, care până acum își puteau retrage integral economiile la momentul pensionării.

