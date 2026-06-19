Sport

Cazul „Ștefăneștii de Jos & FRF”: Cererile de intervenție principală și în interesul creditorului formulate de CSM Unirea Alba Iulia, respinse ca inadmisibile. Încă o amendă pentru jucătorul David-Andrei Dănăilă, din nou absent

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 minute

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Cazul „Ștefăneștii de Jos & FRF”: Cererile de intervenție principală și în interesul creditorului formulate de CSM Unirea Alba Iulia, respinse ca inadmisibile. Încă o amendă pentru jucătorul David-Andrei Dănăilă, din nou absent

Cererile de intervenție principală și în interesul creditorului, formulate de CSM Unirea Alba Iulia, în cauza „creditor Dănăilă David-Andrei – debitor CSL Ștefăneștii de Jos”, au fost respinse ca inadmisibile de Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal, întrunită în ședință în dimineața zilei de vineri, 19 iunie 2026.

De asemenea, a fost respinsă, ca netaxată, cererea de intervenție formulată de SC Popești Leordeni.

În temeiul art. 109 pct. 2 din RD al FRF, a fost aplicată creditorului Dănăilă David-Andrei o penalitate sportivă de 2.500 de lei.

Cauza a fost amânată și s-a acordat termen la data de 22.06.2026, ora 14.30, în vederea recitării creditorului Dănăilă David-Andrei.

În cauza „reclamant Federația Română de Fotbal – pârâți Dănăilă David-Andrei și Bozieru Daniel George (CSL Ștefăneștii de Jos) s-a stabilit un nou termen pentru 22.06.2026, ora 14.30, în vederea recitării pârâtului Dănăilă David-Andrei.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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