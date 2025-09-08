CAZ ȘOCANT | Tânăr de 19 ani, din Alba Iulia, în AREST LA DOMICILIU: Ar fi violat o minoră de 12 ani
Tânăr de 19 ani, din Alba Iulia, în AREST LA DOMICILIU: Ar fi violat o minoră de 12 ani
Un tânăr de 19 ani, din Alba Iulia, a fost plasat în arest la domiciliu după ce ar fi violat o minoră de 12 ani.
„În cursul zilei de 05.09.2025, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale față de un inculpat de sex masculin, aflat în stare de reținere pe o durată de 24 ore, pentru săvârșirea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor prev. de art. 2181 alin. 2 din Codul penal.
Ulterior, în aceeaşi dată, urmare a propunerii formulată de procurorul de caz, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a dispus luarea măsurii arestului la domiciliu faţă de inculpat pe o durată de 30 zile”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.
„Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a reieşit că există probe din care rezultă bănuiala rezonabilă că în cursul zilei de 04 august 2025, în timp ce se aflau la domiciliul său din municipiul Alba Iulia, inculpatul (în vârstă de 19 ani) a întreținut raporturi sexuale cu o persoană vătămată minoră, în vârstă de 12 ani.
Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare.
Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii arestului la domiciliu sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu
pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, se precizează în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.
