Caz ȘOCANT în Alba: Adolescentă de 13 ani, VIOLATĂ și bătută timp de mai multe luni de un tânăr de 20 de ani. Agresorul, REȚINUT de polițiști

Un tânăr de 20 de ani a fost reținut de polițiștii din Alba după ce a violat și bătut în mod repetat o adolescentă de 13 ani, din Unirea.

La data de 17 decembrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba, sub supravegherea și coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară, în localitatea Unirea, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și viol săvârșit asupra unui minor.

Din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada august – decembrie 2025, un tânăr de 20 de ani, din localitatea Unirea, ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră de 13 ani și ar fi agresat-o fizic.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate dispozitive electronice de interes pentru cauză și șase cartușe cu capsa nepercutată, calibru necunoscut.

Ieri, 17 decembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de tânărul cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și viol săvârșit asupra unui minor.

Activitatea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Alba, al polițiștilor Serviciului Criminalistic și al celor din cadrul Postului de Poliție Unirea.

Cercetările sunt continuate.

