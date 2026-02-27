Cauza morții tinerei de 25 de ani din Sebeș: Șoc cardiogen, survenit în urma unui infarct miocardic acut. Precizările Parchetului de pe lângâ Tribunalul Alba

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a transmis că moartea Anei, tânăra de 25 de ani care a decedat în urmă cu aproximativ o săptămână, s-a datorat șocului cardiogen apărut în evoluția unui infarct miocardic acut, la o persoană cu lipomatoză miocardică și sindrom al ovarelor polichistice.

Buletinul de analiză toxicologică atestă că examenul toxicologic al probelor de sânge recoltate de la decedată a fost negativ pentru droguri și medicamente. Ulterior, urmare a autopsiei medico-legale, medicul legist a formulat următoarele concluzii:

moartea a fost neviolentă;

moartea s-a datorat șocului cardiogen apărut în evoluția unui infarct miocardic acut, la o persoană cu lipomatoză miocardică și sindrom al ovarelor polichistice;

cu ocazia efectuării examenului necroptic nu s-au constatat leziuni traumatice.

Ce spune Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba despre decesul Anei, care a șocat comunitatea din Sebeș:

Urmare a interesului manifestat, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba aduce la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte:

La data de 24.02.2026, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a preluat de la Parchetulde pe lângă Judecătoria Sebeș un dosar penal în care se efectuau cercetări cu privire la decesul din data de 19.02.2026 al unei persoane de sex feminin în vârstă de 25 de ani din mun. Sebeș. Precizăm că Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba preia de la unitățile subordonate toate dosarele în care se efectuează cercetări cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă în forma morții suspecte (subite).

În data de 19.02.2026 a fost efectuată cercetarea la fața locului, cadavrul a fost examinat de către organele de poliție și medicul legist, iar acesta nu prezenta urme de violență. Menționăm că fotografiile apărute în spațiul public au fost făcute după examinarea cadavrului de către specialiștii indicați anterior, iar unghiile persoanei decedate erau intacte cu ocazia examinării, fiind ridicate de organele de poliție cu ocazia cercetărilor.

Buletinul de analiză toxicologică atestă că examenul toxicologic al probelor de sânge recoltate de la decedată a fost negativ pentru droguri și medicamente.

Ulterior, urmare a autopsiei medico-legale, medicul legist a formulat următoarele concluzii:

– moartea a fost neviolentă;

– moartea s-a datorat șocului cardiogen apărut în evoluția unui infarct miocardic acut, la o persoană cu lipomatoză miocardică și sindrom al ovarelor polichistice;

– cu ocazia efectuării examenului necroptic nu s-au constatat leziuni traumatice.

Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare.

Precizăm că efectuarea cercetărilor cu privire la faptă este o etapă procesuală reglementată în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie, se arată în comunicatul transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba.

Reamintim că, comunitatea din municipiul Sebeș a reacționat puternic la aflarea veștii din cauza unor suspiciuni cu privire la partenerul de viață alături de care trăia Ana. Aproximativ 150 de persoane au ieșit în stradă, în seara zilei de joi, 26 februarie 2026, în cartierul Mihail Kogălniceanu din Sebeș, într-o manifestație de susținere a cauzei tinerei de 25 de ani decedate.

